Harish Rao: నోరు తెరిస్తే అసత్యాలు.. అడుగేస్తే వెన్నుపోట్లు.!. రేవంత్ రెడ్డిపై ఎక్స్ లో నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..

Brs harish rao slams on cm Revanth reddy govt: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా ఏ ఒక్కరు తగ్గడంలేదు. దీంతో నువ్వెంత అంటే.. నువ్వెంత అంటూ వాగ్వాణాలు వేసుకుంటున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల బీఆర్ఎస్ పై, కేసీఆర్ లపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్ ఇచ్చారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిది ముమ్మాటికీ రేవంత్ రెడ్డిది ద్రోహ చరిత్ర అంటూ ఎక్స్ లో సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు. అడుగడుగునా వెన్నుపోట్లు.. అనుక్షణం అబద్ధాల చరిత్ర రేవంత్ రెడ్డిదన్నారు . రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ ప్రస్థానమే ద్రోహాల పుట్ట అంటూ ఏకీపారేశారు.
ద్రోహ బుద్ధి అనేది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డీఎన్ఏలోనే ఉందన్నారు. సమైక్యవాదుల కొమ్ముకాస్తూ, స్వరాష్ట్ర కాంక్షతో పోరాడిన ఉద్యమకారుల మీద తుపాకీ ఎక్కుపెట్టిన తెలంగాణ ద్రోహి రేవంత్ అంటూ తూర్పారబట్టారు. చంద్రబాబు తరపున ఎమ్మెల్యేలను కొనేందుకు నోట్ల బ్యాగులు మోస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయిన 'ఓటుకు నోటు' దొంగ, ప్రజాస్వామ్య ద్రోహి రేవంత్ అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఎన్టీఆర్ గారిని ఆ జన్మపర్యంతం ద్వేషించిన కాంగ్రెస్ లో చేరి, నమ్మిన పార్టీకి, నాయకుడికి వెన్నుపోటు పొడిచిన టీడీపీ ద్రోహి అన్నారు.
సీఎం పదవి అనుభవిస్తూనే, కేంద్రంలోని బీజేపీతో చీకటి స్నేహాలు చేస్తూ సోనియా గాంధీని, రాహుల్ గాంధీని రేవంత్ వంచిస్తున్నాడన్నారు. కంచె చేను మేసినట్టు తానే ముఖ్యమంత్రి అయి వుండీ, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగేలా బనకచర్ల లాంటి ప్రాజెక్టులకు కోసం పొరుగు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు పని చేస్తున్న పనిచేస్తున్నాడన్నారు. అవినీతి దాహం, ప్రజా ద్రోహం.... వెరసి రేవంత్ రెడ్డి అవతారమన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ సర్కార్ ను వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటే.. రేవంత్ మాత్రం బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని భుజాన మోస్తున్న టీడీపీపై బహిరంగంగా అభిమానం కురిపించడం వెనుక మతలబు ఏంటని అన్నారు.
కాంగ్రెస్ శత్రువులైన బీజేపీ,టీడీపీ కూటమికి మేలు చేసేలా రేవంత్ వ్యవహారశైలి ఉందన్నారు. పగలు రాహుల్ గాంధీ జపం.. రాత్రి బీజేపీ, టీడీపీ దోస్తీ చేస్తున్నాడని అన్నారు. రేవంత్ రాజకీయ యాత్ర మొత్తం గురువు చంద్రబాబు కనుసన్నలలోనే సాగుతున్నదన్నారు. సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన సీఎం పదవిని అనుభవిస్తూ.. కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలకు తూట్లు పొడుస్తూ కమలం చెంతన, కమలానికి కాపు కాస్తున్న బాబు చెంతన చేరడం రేవంత్ ద్రోహబుద్ధికి పరాకాష్ట అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
ప్రతిపక్ష పార్టీ బీఆర్ఎస్ జెండా దిమ్మెలను కూల్చాలని, ఒక ముఖ్యమంత్రి బహిరంగంగా పిలుపునివ్వడం అంటే.. అది రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను ప్రత్యక్షంగా దెబ్బతీయడమే. ఇది నేరాన్ని ప్రోత్సహించడం కాదా? అంటూ పోలీసులపై మండిపడ్డారు.
శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసు బాధ్యత ఎటు పోయిందని..? సాక్షాత్తూ ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి, శాంతి భద్రతలను కాపాడే హోమ్ శాఖను నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి ఇంత బహిరంగంగా నేర చర్యలను, విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతుంటే రాష్ట్ర డీజీపీ గారు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని చట్టం అందరికీ ఒక్కటేనని నిరూపించే ధైర్యం పోలీస్ శాఖకు ఉందా?..అంటూ పోలీసులపై ప్రశ్నలు సంధించారు.
రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక, భౌతిక దాడులకు, ఆస్తుల ధ్వంసానికి సీఎం పిలుపునివ్వడం రేవంత్ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనమన్నారు.. ఇలాంటి చర్యలతో తెలంగాణలో అరాచకాన్ని సృష్టించాలని చూస్తే ప్రజలే తగిన బుద్ధి చెబుతారని హరీష్ రావు అన్నారు. బీఆర్ఎస్ దిమ్మెలు కూలగొడితే రేవంత్ దిమ్మతిరిగే లా బదులిస్తాం, ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల చేతనే గుణపాఠం నేర్పుతామన్నారు. అదే విధంగా ఈ హింసను ప్రేరేపించే సీఎం వ్యాఖ్యలపై మీరు తీసుకునే చర్యలేమిటని..? రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం అమలవుతోందా లేక రేవంత్ రాజ్యాంగం నడుస్తోందా?.. అంటూ పోలీసులకు కూడా ప్రశ్నలు వేశారు.
