English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Harish Rao: నోరు తెరిస్తే అసత్యాలు.. అడుగేస్తే వెన్నుపోట్లు.!. రేవంత్ రెడ్డిపై ఎక్స్ లో నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..

Harish Rao: నోరు తెరిస్తే అసత్యాలు.. అడుగేస్తే వెన్నుపోట్లు.!. రేవంత్ రెడ్డిపై ఎక్స్ లో నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..

Harish rao fires on cm revanth reddy: అడుగడుగునా వెన్నుపోట్లు.. అనుక్షణం  అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ కాలం వెల్లతీస్తున్నావని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. అదేవిధంగా .. సమైక్యవాదుల కొమ్ముకాస్తూ, స్వరాష్ట్ర కాంక్షతో పోరాడిన ఉద్యమకారుల మీద తుపాకీ ఎక్కుపెట్టిన తెలంగాణ ద్రోహి రేవంత్ అంటూ ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 18, 2026, 06:36 PM IST
  • రేవంత్ పై శివాలెత్తిపోయిన హరీష్ రావు..
  • మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Union Budget 2026: రైతన్నలకు మోదీ సర్కార్ అదిరే గుడ్ న్యూస్.. డైరెక్టుగా అన్నదాతల ఖాతాల్లోనే భారీగా డబ్బులు జమ..!!
6
Crop
Union Budget 2026: రైతన్నలకు మోదీ సర్కార్ అదిరే గుడ్ న్యూస్.. డైరెక్టుగా అన్నదాతల ఖాతాల్లోనే భారీగా డబ్బులు జమ..!!
Evil Eye: 2026లో నరదిష్టి ఎక్కువగా తగిలే 5 రాశులు ఇవే.. ఇలా చేస్తే ఈజీగా బయటపడొచ్చు..!
5
evil eye
Evil Eye: 2026లో నరదిష్టి ఎక్కువగా తగిలే 5 రాశులు ఇవే.. ఇలా చేస్తే ఈజీగా బయటపడొచ్చు..!
iQOO Z10 Lite: అమెజాన్‌లోiQOO Z10 Lite 5G ఫోన్‌పై రూ.9 వేల బోనస్‌.. కేవలం రూ.999 మీ సొంతం!
5
Iqoo Z10 Lite 5G
iQOO Z10 Lite: అమెజాన్‌లోiQOO Z10 Lite 5G ఫోన్‌పై రూ.9 వేల బోనస్‌.. కేవలం రూ.999 మీ సొంతం!
Popular Actress Still In Demand After 7 Flops: వరసగా 7 ఘోరమైన ప్లాపులు.. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఇంకా ఫుల్ డిమాండ్.. ఎవరో తెలుసా..?
5
Popular Actress Still In Demand
Popular Actress Still In Demand After 7 Flops: వరసగా 7 ఘోరమైన ప్లాపులు.. కానీ ఆమెకు మాత్రం ఇంకా ఫుల్ డిమాండ్.. ఎవరో తెలుసా..?
Harish Rao: నోరు తెరిస్తే అసత్యాలు.. అడుగేస్తే వెన్నుపోట్లు.!. రేవంత్ రెడ్డిపై ఎక్స్ లో నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..

Brs harish rao slams on cm Revanth reddy govt:  తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా ఏ ఒక్కరు తగ్గడంలేదు. దీంతో నువ్వెంత అంటే.. నువ్వెంత అంటూ వాగ్వాణాలు వేసుకుంటున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల బీఆర్ఎస్ పై, కేసీఆర్ లపై చేసిన వ్యాఖ్యలకు  మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్ ఇచ్చారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిది ముమ్మాటికీ రేవంత్ రెడ్డిది ద్రోహ చరిత్ర అంటూ ఎక్స్ లో సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు. అడుగడుగునా వెన్నుపోట్లు.. అనుక్షణం  అబద్ధాల చరిత్ర రేవంత్ రెడ్డిదన్నారు . రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ ప్రస్థానమే  ద్రోహాల పుట్ట అంటూ ఏకీపారేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ద్రోహ బుద్ధి అనేది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డీఎన్ఏలోనే ఉందన్నారు. సమైక్యవాదుల కొమ్ముకాస్తూ, స్వరాష్ట్ర కాంక్షతో పోరాడిన ఉద్యమకారుల మీద తుపాకీ ఎక్కుపెట్టిన తెలంగాణ ద్రోహి రేవంత్ అంటూ తూర్పారబట్టారు. చంద్రబాబు తరపున ఎమ్మెల్యేలను కొనేందుకు నోట్ల బ్యాగులు మోస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా దొరికిపోయిన 'ఓటుకు నోటు' దొంగ, ప్రజాస్వామ్య ద్రోహి రేవంత్ అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఎన్టీఆర్ గారిని ఆ జన్మపర్యంతం ద్వేషించిన కాంగ్రెస్ లో చేరి, నమ్మిన పార్టీకి, నాయకుడికి వెన్నుపోటు పొడిచిన టీడీపీ ద్రోహి అన్నారు.

సీఎం పదవి అనుభవిస్తూనే,  కేంద్రంలోని బీజేపీతో చీకటి స్నేహాలు చేస్తూ సోనియా గాంధీని, రాహుల్ గాంధీని రేవంత్  వంచిస్తున్నాడన్నారు. కంచె చేను మేసినట్టు తానే  ముఖ్యమంత్రి అయి వుండీ, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగేలా బనకచర్ల లాంటి ప్రాజెక్టులకు కోసం పొరుగు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు పని చేస్తున్న పనిచేస్తున్నాడన్నారు. అవినీతి దాహం, ప్రజా ద్రోహం.... వెరసి రేవంత్ రెడ్డి అవతారమన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ సర్కార్‌ ను వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటే.. రేవంత్  మాత్రం బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని భుజాన మోస్తున్న టీడీపీపై బహిరంగంగా అభిమానం కురిపించడం వెనుక మతలబు ఏంటని అన్నారు.

కాంగ్రెస్ శత్రువులైన బీజేపీ,టీడీపీ కూటమికి మేలు చేసేలా రేవంత్  వ్యవహారశైలి ఉందన్నారు. పగలు రాహుల్ గాంధీ జపం.. రాత్రి బీజేపీ, టీడీపీ దోస్తీ చేస్తున్నాడని అన్నారు. రేవంత్  రాజకీయ యాత్ర మొత్తం గురువు చంద్రబాబు కనుసన్నలలోనే సాగుతున్నదన్నారు.  సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన సీఎం పదవిని అనుభవిస్తూ.. కాంగ్రెస్  సిద్ధాంతాలకు తూట్లు పొడుస్తూ కమలం చెంతన,  కమలానికి కాపు కాస్తున్న బాబు చెంతన  చేరడం రేవంత్ ద్రోహబుద్ధికి పరాకాష్ట అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.

ప్రతిపక్ష పార్టీ బీఆర్ఎస్  జెండా దిమ్మెలను కూల్చాలని, ఒక ముఖ్యమంత్రి బహిరంగంగా పిలుపునివ్వడం అంటే.. అది రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను ప్రత్యక్షంగా దెబ్బతీయడమే. ఇది నేరాన్ని ప్రోత్సహించడం కాదా? అంటూ పోలీసులపై మండిపడ్డారు.

శాంతిభద్రతలను కాపాడాల్సిన పోలీసు బాధ్యత ఎటు పోయిందని..? సాక్షాత్తూ ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి, శాంతి భద్రతలను కాపాడే హోమ్ శాఖను నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తి ఇంత బహిరంగంగా నేర చర్యలను, విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతుంటే రాష్ట్ర డీజీపీ గారు ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని చట్టం అందరికీ ఒక్కటేనని నిరూపించే ధైర్యం పోలీస్ శాఖకు ఉందా?..అంటూ పోలీసులపై ప్రశ్నలు సంధించారు.

Read more: CM Revanth Reddy: శుక్రాచార్యుడి పన్నాగాలు సాగనియ్యం.!. మీడియా నిరాధార కథనాలపై సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక, భౌతిక దాడులకు, ఆస్తుల ధ్వంసానికి సీఎం పిలుపునివ్వడం రేవంత్  దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనమన్నారు.. ఇలాంటి చర్యలతో తెలంగాణలో అరాచకాన్ని సృష్టించాలని చూస్తే ప్రజలే తగిన బుద్ధి చెబుతారని హరీష్ రావు అన్నారు. బీఆర్ఎస్ దిమ్మెలు కూలగొడితే రేవంత్ దిమ్మతిరిగే లా బదులిస్తాం, ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల చేతనే గుణపాఠం నేర్పుతామన్నారు. అదే విధంగా ఈ హింసను ప్రేరేపించే సీఎం  వ్యాఖ్యలపై మీరు తీసుకునే చర్యలేమిటని..? రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగం అమలవుతోందా లేక రేవంత్ రాజ్యాంగం నడుస్తోందా?.. అంటూ పోలీసులకు కూడా ప్రశ్నలు వేశారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS Harish RaoCM Revanth ReddyTelangana PoliticsKTRCongress Vs BRS

Trending News