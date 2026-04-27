Brs kcr: రాష్ట్రంలో ఛెండాలమైన చిల్లర ప్రభుత్వం నడుస్తొంది.. బీఆర్ఎస్ రజతోత్సవ వేడుకల్లో కేసీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Kcr speech in brs Party 25th celebrations:ఇటీవల బీజేపీ ఎంపీ చేసిన వ్యాఖ్యలపై  కేసీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:57 PM IST
Brs kcr slams on mp tejaswi surya and fires on cm revanth reddy govt:  తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భవించి 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఈ క్రమంలో అన్ని జిల్లాలలో కూడా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు బీఆర్ఎస్ జెండాలను ఎగురవేశారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ లోని తెలంగాణ భవన్ లో సైతం బీఆర్ఎస్ జెండాను కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు. పార్టీ ఆవిర్బావం నాటి సిట్యువేషన్, ప్రస్తుతం పరిస్థితుల గురించి భావొద్వేగంగా మాట్లాడారు.

ఇక తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ దళపతి, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ రజతోత్సవ  వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలొ కాంగ్రెస్ పార్టీపై , బీజేపీ ఎంపీపై నిప్పులు చెరిగారు.  రాష్ట్రంలో ఛెండాలమైన చిల్లర పాలన నడుస్తుందన్నారు.

అంతే కాకుండా ఇటీవల లోక్ సభలో ఎంపీ  తేజస్వీ సూర్య చేసిన వ్యాఖ్యల్ని ఖండిచారు. మన ఎంపీలు ఉంటే లోక్ సభ దద్దరిల్లేదన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు వెధవలు ఒక్కరు కూడా దీనిపై మాట్లాడలేదన్నారు.  2009 లో చంద్రబాబుతో  జైతెలంగాణ అన్పించేందుకు పొత్తుపెట్టుకున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో రైతుల పరిస్థితి మరింత దిగజారిందన్నారు. ప్రభుత్వంకు ధాన్యం కొనడం చేతకావట్లేదన్నారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఎంపీలు దీనిపై మాట్లాడక పోవడం దారుణమన్నారు.  

తెలంగాణ ఏర్పాటు సమయంలో ఎన్నో సందర్భాల్లో నన్ను మానసిక క్షోభకు గురిచేశారన్నారు. హైదరాబాద్ విషయంలో వెనక్కు తగ్గమని చెప్పిన సోనియా గాంధీ 16 సార్లు చెప్పారన్నానరు.  అయితే.. హైదరాబాద్ విషయలో రాజీ పడితే తెలంగాణ విషయం తొందరగాతెలుతుందని అన్నారు. కానీ ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా హైదరాబాద్ తో కూడిన తెలంగాణను కొట్లాడి సాధించుకున్నామన్నారు. తెలంగాణలో ఏంజరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదన్నారు.  

వచ్చి బొందల పడ్డట్లు  ఉందని ప్రజలు అంటున్నారని అన్నారు. పక్క రాష్ట్రాల వారు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని చూడటానికి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం గేట్లు తీయడంలేదన్నారు. ఇంతటి కుంచిత స్వభావం కాంగ్రెస్ పార్టీదంటూ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు.

కాళేశ్వరం గురించి రాజ్య సభలో సీఆర్ పాటిల్ మాట్లాడితే సురేశ్ రెడ్డి గట్టిగా ఖండిచారన్నారు. అంతే  కాకుండా ఈ సభలో కేసీఆర్ పలుకీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ మినహా అన్ని కమిటీలను రద్దు చేశారు.

పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌కు కీలక బాధ్యతలను అప్పగించారు. త్వరలో అన్ని స్థాయిల కమిటీలను నియమించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొత్త కమిటీలకు శిక్షణా తరగతులు ఏర్పాటుచేస్తామన్నారు. ఈ బాధ్యతలను సైతం గులాబీ బాస్ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్‌కు అప్పగించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

