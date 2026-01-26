English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Brs Ktr: ఇవన్ని అటెన్షన్, డైవర్షన్ డ్రామాలు.!. ఫోన్ ట్యాపింగ్ నోటీసులపై భగ్గుమన్న కేటీఆర్..

ktr fires on cm revanth reddy govt: ఇవన్ని జనాల్ని ఆరుగ్యారంటీలు, హమీల నుంచి పక్కకు తప్పించేందుకుకుట్రలు అంటూ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొత్త డ్రామాకు తెరతీసిందన్నారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం మరోసారి రచ్చగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 11:30 PM IST
  • కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ ఫైర్..
  • ప్రజలు మున్పిపల్ ఎన్నికల్లో బుద్ది చెప్తారని జోస్యం..

Brs ktr condemns sit notices to brs ex mp Santosh kumar: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా ఇప్పటికే హరీష్ రావును, కేటీఆర్ సిట్ విచారించింది. ఇక తాజాగా.. మాజీఎంపీ సంతోష్ కుమార్ కు కూడా సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది . మంగళవారం తమ ఎదుటకు రావాలని చెప్పింది. సిట్ నోటీసుల అంశంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ రియాక్ట్ అయ్యారు. సీఎంరేవంత్ వి కేవలం వేధింపుల రాజకీయాలు అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ఖండించారు.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ ఏళ్లకు ఏళ్లుగా  ఒక అట్టర్ ప్లాప్ టీవీ సీరియల్‌ను తలపిస్తోందని అన్నారు. అసలైన బాధ్యులైన అధికారులను వదిలేసి, కేసుతో ఎలాంటి సంబంధం లేని ప్రతిపక్ష నాయకులకు వరుసగా విచారణకు పిలవడం ఏంటని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఇది కేవలం రాజకీయ కక్షసాధింపు, అటెన్షన్ డైవర్షన్ లో  భాగమేనంటూ ఏకీపారేశారు. ముఖ్యంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ముందు ప్రజల సమస్యల నుంచి దృష్టి మరల్చడం కోసమే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డ్రామాలు చేస్తున్నదన్నారు.  తెలంగాణలో జరుగుతున్న

 భారీ అవినీతి, కుంభకోణాల నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సిట్ (SIT) విచారణను ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.  ముఖ్యంగా నైని బొగ్గు గనుల కుంభకోణం బయటపడటంతో కాంగ్రెస్ పీకల్లోతు కష్టాల్లోపడిందన్నారు.

Read more: Harish Rao: చేసిన తప్పుల్ని ప్రశ్నిస్తే వేధింపులు.!. సీఎం రేవంత్‌పై మరోసారి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

గతంలో హరీష్ రావు గారిని, తనను కూడా ఇదే కేసు పేరుతో విచారించినా ఏమీ సాధించలేకపోయారని, ఇప్పుడు సంతోష్ కుమార్ గారిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆరోపణలు చేశారు. అదే విధంగా తమ పార్టీ నేతలతో కలిసి తెలంగాణలో గవర్నర్ గారికి బొగ్గు కుంభకోణంపై వినతిపత్రం ఇస్తామని అనగానే..వెంటనే సంతోష్ గారికి నోటీసుల రావడం ఏంటని అన్నారు.ఈ అక్రమకేసుల్ని న్యాయస్థానాల్లో ఎదుర్కొంటామన్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRPhone Tapping CaseCM Revanth ReddyTelangana Politicsmp Santosh kumar

