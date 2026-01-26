Brs Ktr: ఇవన్ని అటెన్షన్, డైవర్షన్ డ్రామాలు.!. ఫోన్ ట్యాపింగ్ నోటీసులపై భగ్గుమన్న కేటీఆర్..

Brs ktr condemns sit notices to brs ex mp Santosh kumar: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా ఇప్పటికే హరీష్ రావును, కేటీఆర్ సిట్ విచారించింది. ఇక తాజాగా.. మాజీఎంపీ సంతోష్ కుమార్ కు కూడా సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది . మంగళవారం తమ ఎదుటకు రావాలని చెప్పింది. సిట్ నోటీసుల అంశంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ రియాక్ట్ అయ్యారు. సీఎంరేవంత్ వి కేవలం వేధింపుల రాజకీయాలు అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ఖండించారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచారణ ఏళ్లకు ఏళ్లుగా ఒక అట్టర్ ప్లాప్ టీవీ సీరియల్ను తలపిస్తోందని అన్నారు. అసలైన బాధ్యులైన అధికారులను వదిలేసి, కేసుతో ఎలాంటి సంబంధం లేని ప్రతిపక్ష నాయకులకు వరుసగా విచారణకు పిలవడం ఏంటని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. ఇది కేవలం రాజకీయ కక్షసాధింపు, అటెన్షన్ డైవర్షన్ లో భాగమేనంటూ ఏకీపారేశారు. ముఖ్యంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ముందు ప్రజల సమస్యల నుంచి దృష్టి మరల్చడం కోసమే ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డ్రామాలు చేస్తున్నదన్నారు. తెలంగాణలో జరుగుతున్న
భారీ అవినీతి, కుంభకోణాల నుండి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం సిట్ (SIT) విచారణను ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ముఖ్యంగా నైని బొగ్గు గనుల కుంభకోణం బయటపడటంతో కాంగ్రెస్ పీకల్లోతు కష్టాల్లోపడిందన్నారు.
Read more: Harish Rao: చేసిన తప్పుల్ని ప్రశ్నిస్తే వేధింపులు.!. సీఎం రేవంత్పై మరోసారి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
గతంలో హరీష్ రావు గారిని, తనను కూడా ఇదే కేసు పేరుతో విచారించినా ఏమీ సాధించలేకపోయారని, ఇప్పుడు సంతోష్ కుమార్ గారిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆరోపణలు చేశారు. అదే విధంగా తమ పార్టీ నేతలతో కలిసి తెలంగాణలో గవర్నర్ గారికి బొగ్గు కుంభకోణంపై వినతిపత్రం ఇస్తామని అనగానే..వెంటనే సంతోష్ గారికి నోటీసుల రావడం ఏంటని అన్నారు.ఈ అక్రమకేసుల్ని న్యాయస్థానాల్లో ఎదుర్కొంటామన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి