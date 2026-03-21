ktr on Revanth reddy: ఆరు గ్యారంటీలకు చట్ట బద్దత కల్పించాలి.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm Revanth reddy govt on 6 Guarantee schemes implementation: తెలంగాణలో రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టిన బడ్జెట్ పై బీఆర్ఎస్ నేతలు చెవిలో పువ్వులు పెట్టుకుని మరీ నిరసనలకు దిగారు. అంతేకాకుండా బడ్జెట్ పై తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోసారి ఆరు గ్యారంటీలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. అధికారంలోకి వచ్చి ఇన్ని రోజులు గడుస్తున్న ఇంకా ఆరు గ్యారంటీలు అమలు కాలేదన్నారు. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ ఆరు గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పించాలన్నారు. గతంలో రేవంత్ రెడ్డి ట్రాఫిక్ చలాన్లు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతా నుండి కట్ చేసుకుంటాము అని చెప్పినట్లు.. ఆరు గ్యారంటీలకు చట్టబద్ధత వస్తే మీకు రావాల్సిన హామీలకు సంబంధించిన అన్ని డబ్బులు నేరుగా ప్రభుత్వం నుండి మీ బ్యాంకు ఖాతాల్లో పడతాయన్నారు. ఏదైన ఆలస్యమైతే కోర్టులు ప్రభుత్వం మెడలు వంచి మరీ డబ్బులు పడేలా చేస్తాయన్నారు.
ఆరు గ్యారెంటీల అమలుకు అసెంబ్లీలో ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు పెడుతున్నామని దీనికి కాంగ్రెస్, బీజేపీలకు సహాకరించాలని భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కోరారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ.. ఆరు గ్యారంటీ ల పేర్లు చెప్పి అడ్డగోలుగా ఓట్లు వేయించుకొని రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిందని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
అధికారంలోకి వచ్చిన తొలిరోజే ముఖ్యమంత్రి ఆరు గ్యారెంటీల అమలు ఫైలు పైన సంతకం చేశారని, సరిగ్గా వారం రోజుల తర్వాత అప్పటి రాష్ట్ర గవర్నర్ తో అసెంబ్లీ ఉభయ సభల సమావేశంలో చెప్పించారన్నారు. కానీ 800 రోజులైనా 6 గ్యారంటీలో అమలుకు ఇంకా అతిగతీలేదని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచేందుకు ఈ బిల్లును ప్రవేశ పెడుతున్నామన్నారు. స్పీకర్ కార్యాలయాన్ని, మండలిలో చైర్మన్ కార్యాలయాన్ని కలిసి ఈ బిల్లును అనుమతించాలని కోరుతామన్నారు. కాంగ్రెస్ కు ఇప్పటికైన ప్రజలకు మంచి చేయాలని చిత్త శుద్ది ఉంటే.. వెంటనే ఈ ప్రైవేటు మెంబర్ బిల్లును సభలో అనుమతించాలన్నారు.
గతంలో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రైవేటు మెంబర్ బిల్లును ప్రభుత్వం ఆమోదించి ప్రజల పట్ల చిత్తశుద్ధిని చాటుకుందనే విషయంను కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లును ప్రభుత్వాలు ఆమోదించే సాంప్రదాయం ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో ఉందన్నారు. కాబట్టి ఈ ఆరు గ్యారెంటీల అమలు కోసం మేము పెడుతున్న ప్రైవేటు మెంబర్ బిల్లును కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆమోదించాలన్నారు.
పాలక పక్షం ప్రతిపక్షం రెండు కోరుతున్నాయి కాబట్టి ఈ బిల్లు ఆమోదం ఈజీగా జరుగుతుందన్నారు. రాష్ట్రంలోని రైతులు మహిళలు విద్యార్థులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు యువకులు ఇలా ప్రతి ఒక్క వర్గం తరఫున ఈ బిల్లును మేము ప్రతిపాదిస్తున్నామన్నారు. కోటి కోసం కోటి తిప్పలు పడతారు కదా, అట్లాగే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాత్రం ఓటు కోసం కోటి మోసాలు అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారని తీవ్ర స్థాయిలో కేటీఆర్ విరుచుకు పడ్డారు.
ప్రజల నుంచి ఒక్క ఓటు రాబట్టడానికి ఆరు గ్యారెంటీలు, 11 డిక్లరేషన్లు, 420 హామీలు అడ్డగోలుగా ఇచ్చి ప్రజల్నిమోసం చేసిందన్నారు. అదే విధంగా.. వల వేసి ఓట్లు పట్టి, ఓట్లు కొల్లగొట్టి, గెలిచి, గ్యారెంటీల గారడీ చేసి, టోకున మొత్తం నాలుగు కోట్ల మందికి కుచ్చు టోపీ పెట్టారని మండిపడ్డారు. మరి నూరు గ్యారెంటీలు, ఆరు రోజులు, ఫైళ్లు, సంతకాలు, ఆరు గ్యారెంటీలు చట్టబద్ధత తెస్తున్నాం అని చెప్పి 840 రోజులు మరి గడిచిపోయాయి. ఆరు గ్యారెంటీల్లో ఈరోజు వరకు అర గ్యారెంటీ కూడా అమలు కాలేదు.
Read more: Jeevan Reddy Video: దేవుడు శాసిస్తే.. మానవుడు అనుసరిస్తాడు.!. బుజ్జగింపుల తర్వాత జీవన్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..
ప్రపంచ ఎన్నికల చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఫ్రాడ్ ఏదైనా ఉందంటే అది కాంగ్రెస్ యొక్క అభయహస్తం మేనిఫెస్టో అన్నారు. అందుకే మా సీనియర్ నాయకులు, న్యాయ నిపుణులు, మాజీ అడ్వకేట్ జనరల్ లతో కూర్చొని ఇవాళ ఒక బిల్లు, ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లును తయారు చేశామని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ బిల్లు ఏదైతే ఉందో, రాష్ట్ర శాసనసభలో, శాసనమండలిలో మేము ప్రవేశపెట్టబోతున్నాం. ఈ వచ్చే శుక్రవారం రోజు ప్రవేశపెట్టబోతున్నామని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. ఆరు గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ, వెంటనే దీన్ని ఆమోదించాలని కోరుతూ ఈ బిల్లును మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నట్లు కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.