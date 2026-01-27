Brs Ktr: రేవంత్ దుర్మార్గాలన్ని గవర్నర్ ముందు పెట్టాం.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr fires on cm revanth reddy govt on singareni naini coal mine scam: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్, బొగ్గు కుంభకోణం చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై సిట్ మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ కు నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో గులాబీ నేతలు మాత్రం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలతో కలిసి వెళ్లి తెలంగాణ గవర్నర్ కు సింగరేణి బొగ్గుగనుల స్కామ్ పై కల్గజేసుకొవాలని విజ్ఞాపన పత్రాన్ని ఇచ్చారు.
ఆ తర్వాత కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు కురిపించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున గౌరవ శాసనమండలి సభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యుల బృందం, సీనియర్ నాయకుల బృందం అందరం కూడా కలిసి గవర్నర్ కు ఒక వివరమైన విజ్ఞాపన పత్రాన్ని ఇచ్చామని కేటీఆర్ వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అవినీతి, ముఖ్యంగా సింగరేణిలో జరుగుతున్న దోపిడీ విషయంలో వారికి అందజేయడం జరిగిందన్నారు.
సింగరేణిలో అవినీతిని ఆధారాలతో సహా మా శాసనసభాపక్ష ఉపనాయకులు, మాజీ మంత్రి, పెద్దలు హరీష్ రావు గారు పత్రికా సమావేశం పెట్టి, ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టినప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో వణుకు మొదలైందని కేటీఆర్ అన్నారు. మీడియా కూడా మాకు సహకరించి ఈ కుంభకోణాన్ని పూర్తిస్థాయిలో బట్టబయలు చేసేసరికి పాలకుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతా ఉన్నాయని ఫైర్ అయ్యారు. కేవలం మాట్లాడటమే కాదు, ఆధారాలతో సహా మరి ఈరోజు పూర్తిస్థాయిలో ఈ కుంభకోణాన్ని బట్టబయలు చేశామన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రజల్ని దీని నుంచి డైవర్ట్ చేయడానికి, ప్రజల అటెన్షన్ ని, దృష్టి మళ్లించడానికి, విచారణ పేరిట ఇవాళ ఒకరి తర్వాత ఒకరిని పిలుస్తున్న విషయం కూడా అందరు గమనిస్తున్నారని కేటీఆర్ అన్నారు.
ఇవాళ సీఎం (CM) అంటే తెలంగాణలో చీఫ్ మినిస్టర్ (Chief Minister) కాదని.. సీఎం అంటే కోల్ మాఫియా కి నాయకుడిగా ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలు, ముఖ్యంగా సింగరేణి కార్మికులు భావించే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ఈ కుంభకోణాన్ని, రాష్ట్ర ప్రజలు ముఖ్యంగా సింగరేణి ప్రాంతంలో ఉండే మా కార్మిక సోదరులు కూడా అర్థం చేసుకుంటే... చాలా స్పష్టంగా ఆధారాలతో సహా మేము బయటపెట్టిన తర్వాత, ముఖ్యంగా మేము లేవనెత్తిన కొన్ని ప్రశ్నల విషయంలో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క సమాధానం కూడా రావడం లేదన్నారు. మరోవైపు దీనిపై స్పందించాల్సిన ముఖ్యమంత్రి గారేమో అప్పుడప్పుడు ఫుట్ బాల్ ఆడుతున్నాడు సింగరేణితో.. లేదా ఇవాళ విదేశాల్లో తిరుగుతూ ఏదో పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నా అంటూ ఫోజులు కొడతా ఉన్నాడని సెటైర్ లు వేశారు.
కానీ... ఏ వయసులో ముచ్చట ఆ వయసులో జరగాలి. చదువుకోవాల్సిన టైంలో చదువుకోక ఇప్పుడు చదువుకుంటానంటే ఏం వస్తదో ఒకసారి వారు కూడా ఆలోచించుకోవాలన్నారు. పది కోట్ల రూపాయలు సింగరేణి నిధులు, సింగరేణి సంస్థకు సంబంధించిన నిధులు దుర్వినియోగం చేసి, ఫుట్ బాల్ ఆటకి వినియోగించడం జరిగిందన్నారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రజలతో మీరు ఎలాగూ ఫుట్ బాల్ ఆడుతున్నారని, కానీ సింగరేణి సంస్థతో కూడా ఫుట్ బాల్ ఆడుతూ పది కోట్ల రూపాయలు దుర్వినియోగం చేసి ఈరోజు ఆ సంస్థకి తీరని అన్యాయం చేసింది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వమని తూర్పారబట్టారు.
ఒక్క స్కామ్ కి సంబంధించి ఇన్ని ఆధారాలు బయటపెడితే కూడా, ఒక్క స్కామ్ సంబంధించి కూడా ఇప్పటివరకు పాలకుల వైపు నుంచి సమాధానం లేదన్నారు. టెండర్ల విషయంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని 'సైట్ విజిట్ సర్టిఫికేషన్' అంటే మీరు సైట్ మీదకి రావాలి, అక్కడికి వచ్చినట్టు సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలన్న నిబంధన పారదర్శకతకు పాతరవేసి ఎందుకు పెట్టినారన్నారు.
భారతదేశంలో ఎక్కడ ఏ కోల్ గనిలో లేని, ఏ బొగ్గు గనిలో లేని నిబంధన ఇక్కడనే ఎందుకు పెట్టినారంటే ఇంతవరకు సమాధానం లేదన్నారు. అలాగే నిజంగానే 2018 నుంచి 2024 వరకు ఈ నిబంధన గనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకవేళ సిఫారసు చేసి ఉంటే, ఆ రోజున్న బీఆర్ఎస్ (BRS) ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదన్నారు. అన్ని టెండర్లను కూడా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఆనాడు మేము పిలిచినామన్నారు.
ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ కంటే తక్కువ ఖర్చుకే సింగరేణికి డబ్బు ఆదా చేస్తూ ఆరోజు జరిగిన మాట వాస్తవమా కాదా?.. అంటూ కాంగ్రెస్ పై ప్రశ్నలు కురిపించారు. టెండర్లలో లేని షరతు మీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ 'సైట్ విజిట్ సర్టిఫికేషన్' అనే విధానం ఎందుకు పెట్టారని? ఇది ఎవరికి లాభం చేయడానికంటూ.. కేటీఆర్ పైర్ అయ్యారు. నిబంధన అప్పటినుంచి తొమ్మిది నెలల్లో ఎన్ని సంస్థలు ఇప్పటివరకు ఎంతమంది కాంట్రాక్టర్లు సైట్ సందర్శించారు..? మీకు ఎన్ని ఈమెయిల్స్ వచ్చాయి? ఎన్ని లేఖలు వచ్చాయి? ఎన్ని సర్టిఫికేట్లు సింగరేణి సంస్థ జారీ చేసిందా..?.. అంటూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు.
ఒక వైట్ పేపర్ (శ్వేత పత్రం) ప్రచురించండని డిమాండ్ చేస్తే ఇంతవరకు సమాధానం లేదన్నారు. బొగ్గు స్కామ్ లో.. సృజన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి బావమరిది అవునా కాదా అని మేము అడిగితే ఇంతవరకు సమాధానం లేదన్నారు. ఒక నైనీ టెండర్లే కాదు, నైనీ బొగ్గు గని టెండర్లే కాదు… అన్ని టెండర్లను పారదర్శకత ఉండాలన్నారు. నైనీలో కూడా గతంలో 2021లో, 2022లో రెండు సార్లు మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు టెండర్లు పిలిచాం. కానీ ఆ రోజు ఈ 'సైట్ విజిట్ సర్టిఫికేట్' అనే నిబంధన లేదన్నారు.
మరి ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో అవసరం లేనిది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఈ నిబంధన ఎందుకు అవసరమైందని కాంగ్రెస్ పై కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు. సోలార్ పవర్ స్కామ్, అట్లాగే ఎక్స్ప్లోజివ్స్ , జిలెటిన్ స్టిక్స్, 30 శాతం అదనంగా రేటు పెంచారన్నారు ఈ అన్ని విషయాలు ఇవాళ గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్లామన్నారు. కాంట్రాక్టర్లను బెదిరించి, కాంట్రాక్టర్లను ఒక రింగు చేసి ఇవాళ ప్రజా ధనాన్ని దోచుకుంటున్న తీరును వివరించడం జరిగిందన్నారు.
గవర్నర్ గారిపై నమ్మకం ఉందని, ఆయనను ఇన్వాల్వ్ కావాలని లేదా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారికి ఆదేశం ఇవ్వలని కోరామన్నారు. దీనిపై సీబీఐ లేదా సిట్టింగ్ జడ్జికి ఇస్తారా? మీ ఇష్టం ఎవరికి ఇస్తారో ఇవ్వండని కోరినట్లు కేటీఆర్ మాట్లాడారు. కానీ ప్రజా ధనాన్ని కొల్లగొట్టే ఈ దుర్మార్గపు వ్యవస్థను, అటు సోలార్ పవర్లో కుంభకోణం, ఇటు సింగరేణి ఓబి గనుల్లో కుంభకోణంలను అడ్డుకోవాలని విన్నపం చేసినట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.
