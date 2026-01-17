Brs ktr: రాహుల్ గాంధీ యాడ పడుకున్నవ్.!. మరోసారి నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Brs ktr fires on revanth reddy and mp Rahul Gandhi: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల గ్రానైడ్ లు పేలుతూనే ఉన్నాయి. ఎక్కడచాన్స్ దొరికిన కూడా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు వాగ్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణలో జర్నలిస్టుల అరెస్ట్ వివాదం అదే విధంగా పార్టీ ఫిరాయింపులపై స్పీకర్ నిర్ణయంపై కేటీఆర్ మరోసారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. స్పీకర్ అచ్చం దృతరాష్ట్రుడిలా మారారని కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పది మంది కాంగ్రెస్ లో చేరిన.. వాళ్ల కండువాలు కప్పుకున్న, కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ లలో వారితో కలసి ఫోటోలు, పార్టీలో చేరినట్లు వాళ్లు ప్రకటించిన కూడా తనకు కన్పించడంలేదని అనడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ దృతరాష్ట్రుడిగా మారిపోయారు.
నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి రాజ్యాంగం పట్టుకొని తిరిగే రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణలో ఇతర పార్టీ గుర్తు మీద ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచిన వారిని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకుంటుంటే ఏమి చేస్తున్నారు? - @KTRBRS pic.twitter.com/IUg6Ry6Rtc
అదే విధంగా ఆ ఇంటి మీద కాకి ఈ ఇంటి మీద వాలితో కాల్చేస్తానన్న రేవంత్.. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను ఏవిధంగా పార్టీలోకి కండువ కప్పి ఆహ్వనించాలని ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు నిరంతరం రాజ్యంగం సంకలో పట్టుకుని తిరిగే ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ఏంచేస్తున్నారని, ఎక్కడ పడుకున్నారంటూ కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు.
పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం తీసుకొచ్చిన స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీగారి మనసు బాధపడుతుందని, ఆయన తెచ్చిన చట్టానికి ఆయన కొడుకు తూట్లూ పొడుస్తున్నాడని అన్నారు. కళ్ల ముందు ఇన్ని జరుగుతున్న కూడా స్పీకర్ ఈ విధంగా పిటిషన్ ను కొట్టివేయడం దారుణమన్నారు.
ఇది తెలంగాణ అసెంబ్లీనే అవమానించడమన్నారు. మరోవైపు ఇటీవల స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ గతంలో ఐదుగురిని, తాజాగా.. కాలే యాదయ్య, పోచారంశ్రీనివాస్ రెడ్డిని ఇధ్దరికి పార్టీ ఫిరాయింపుల పిటిషన్ వివాదంలో క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
