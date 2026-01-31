ktr fires on sit officials and cm revanth reddy on phone tapping: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒకవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం మరోవైపు మున్సిపల్ ఎన్నికలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కావాలని మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ బీఆర్ఎస్ ను వేధింపులకు గురిచేయడానికి, ప్రజల్ని డైవర్షన్ చేసేందుకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ ను తెరమీదకు తీసుకొచ్చి మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు నోటీసులు ఇచ్చారని సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై తాజాగా.. సిట్ అధికారులు హైదరాబాద్ లోని నందీనగర్ లో కేసీఆర్ నివాసం బైట గోడకు నోటీసులు అంటించి వెళ్లిపోయారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ భగ్గుమంటుంది.
దీనిపై తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సిట్ అధికారులపై, కాంగ్రెస్ తీరుపై తీవ్రమైన విమర్శలుచేశారు. సిట్ అధికారులు ‘గోడకు నోటీసులు అంటించి పైశాచిక ఆనందం పొందారంటూ ఎక్స్ వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. కేసీఆర్ స్వయంగా తాను ఎర్రవెల్లిలోని ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నానని స్వయంగా అడ్రస్ తో సహా పోలీసులకు గతంలోనే చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధకుడు, మాజీ సీఎం, ప్రస్తుతం ప్రధాన అపోసిషన్ నేతపై ఈ దుర్మార్గపు వైఖరీ ఏంటని మండిపడ్డారు.
రాత్రిపూట వచ్చి ఆయన లేని నివాసంలో గోడకు నోటీసులు అంటించడం పైశాచిక చర్యేనని మండిపడ్డారు. 65 ఏళ్లు దాటిన వ్యక్తులను వారు ఉంటున్న ఇంటికే వెళ్లి విచారించాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయని, ఇది వరకే చెప్పిన కూడా సిట్ ఈవిధంగా చేయడం ఏంటని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
సిట్ అధికారులు సీఎం రేవంత్ చేతిలో కీలుబొమ్మల్లా మారారని కేటీఆర్ తూర్పారబట్టారు. తమ మనో ధైర్యాన్ని ఈ కేసులతో బలహీన పర్చలేరని, ప్రతి తప్పుడు కేసులపై పోరాటం చేస్తామని కేటీఆర్ అన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ అధికారులు శుక్రవారం రోజున విచారిస్తామని నోటీసులు జారీ చేసింది. దీనిపై కేసీఆర్ మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియలో బిజీగా ఉన్న నేపథ్యంలో మరో తేదీన విచారణను కోరారు.
Read more: Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్కు సిట్ నోటీసుల వెనుక రేవంత్ స్కెచ్ ఇదే.!. కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..
ఎర్రవెల్లిలో విచారణకు సహకరిస్తామని కూడా తెలిపారు. మొత్తంగా పోలీసులకు ఎర్రవల్లి అడ్రస్, వయోభారం ఉన్న వారి వద్దకు వెళ్లి పోలీసులు విచారించాలనే నిబంధనలు మొదలైవని చెప్పిన కూడా మరల నందీనగర్ లోనే గొడకు నోటీసులు అంటించడంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు భగ్గుమంటున్నారు.
