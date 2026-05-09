Brs ktr reacts on pocso case against union minister bandi Sanjay son: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకుపై హైదరాబాద్ పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. బాలికను వేధించి పలుమార్లు అత్యాచారం చేశారని వస్తున్న ఆరోపణలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.ఈ ఘటన తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం బీజేపీపై విమర్శలు చేస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై బీజేపీ నేతలు స్పందించక పొవడం ఏంటని మండి పడుతున్నాయి. తాజాగా... బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఈ ఘటనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రధానమంత్రి మోదీ తో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన కేటీఆర్ అనేక ప్రశ్నలు సంధించారు. బాలిక పరిస్థితి…వారి కుటుంబం పైన జరుగుతున్న వేధింపులపై తీవ్రమైన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు, మీ ‘బేటీ బచావో’ కేవలం ఒక నినాదమేనా?.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై మీరు ఎలాంటి చర్య తీసుకోబోతున్నారని సెటైర్లు వేశారు. కేంద్ర మంత్రి కొడుకుపై ఏదైన మినహాయింపు ఉంటుందా?... అంటూ మండిపడ్డారు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ ఎప్పుడు రాజీనామా చేస్తారు లేదా మంత్రివర్గం నుండి ఎప్పుడు బర్తరఫ్ చేస్తారని ఫైర్ అయ్యారు. రాహుల్ గాంధీ గారు, తెలంగాణలో మీ పార్టీ ఎలాంటి 'జంగిల్ రాజ్' నడుపుతోందన్నారు. ఒక మైనర్ బాలిక అన్ని ఆధారాలతో వచ్చినప్పుడు పోలీస్ శాఖ అత్యంత వేగంగా ఎందుకు స్పందించలేదని ప్రశ్నలు సంధించారు.
కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడిపై ఇతర POCSO నేరస్తుల మాదిరిగానే కేసు నమోదు చేసి ఎందుకు విచారణ జరపడం లేదని కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మైనర్ బాలికపైనే ఎదురు కేసు ఎందుకు పెట్టారని అన్నారు. బాలిక హనీ ట్రాప్ కు పాల్పడిందని అనడం దారుణమన్నారు. ఉన్నావ్ కేసులో చేసినట్లుగా, రాహుల్ గాంధీ గారు హైదరాబాద్ వచ్చి బాధితురాలికి, ఆమె కుటుంబానికి అండగా నిలబడతారా..? అంటూ సవాల్ విసిరారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్, భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక ఫ్రాంచైజీలా పనిచేస్తోందా? అని కేటీఆర్ ఇరు పార్టీలపై విమర్శలు గుప్పించారు.
ఒక మైనర్ బాలిక గౌరవం విషయంలో కాంగ్రెస్ , బీజేపీ ఒక అపవిత్రమైన, అసహ్యకరమైన ఒప్పందానికి వచ్చాయా? ఏంటని మండిపడ్డారు. ఒక 17 ఏళ్ల అత్యాచార బాధితురాలు మరియు ఆమె కుటుంబం, ఒక FIR నమోదు చేయించుకోవడానికే మూడు నెలలకు పైగా ఎందుకు పోరాడాల్సి వస్తే ఇంకాన్యాయం ఏంజరుగుతుందన్నారు. మనం ఎంతటి దుర్భరమైన, భయంకరమైన నరకంలో జీవిస్తున్నామో ఆ కుటుంబం కష్టం చూస్తే అర్థమవుతుంది అంటూ కేటీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
బాధితురాలిని, ఆమె కుటుంబాన్ని నేరస్తుల్లా చూస్తూ ఎందుకు వేధిస్తున్నారని కేటీఆర్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఆ మైనర్ బాలిక రెండుసార్లు ఆత్మహత్యాయత్నం చేసుకుందన్నారు. న్యాయం కోసం వారు మూడు నెలలుగా తిరుగుతున్నారని, ఇప్పుడు మీరు ఆమెనే నిందిస్తున్నారా అంటూ మండిపడ్డారు.
ఏ నిబంధన ప్రకారం తెలంగాణ పోలీసులు ఒక మైనర్ బాలికపై హనీ-ట్రాప్, వసూళ్ల కేసు నమోదు చేశారన్నారు. మన మహిళల గౌరవం కోసం గతంలో అణచివేతదారులతో, ప్రభుత్వాలతో పోరాడదామని పిలుపునిచ్చారు. ఆడబిడ్డల రక్షణ కోసం అవసరమైతే మరో మిలియన్ సార్లు మళ్ళీ పోరాడుతమని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
