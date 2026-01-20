English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • BRS KTR: రేవంత్ అసలు నీకు సిగ్గుందా..?.. హరీష్ రావు విచారణపై కేటీఆర్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

BRS KTR: రేవంత్ అసలు నీకు సిగ్గుందా..?.. హరీష్ రావు విచారణపై కేటీఆర్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Ktr fires on cm revanth reddy: సుప్రీంకోర్టు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో పసలేదని చెప్పిన కూడా కావాలని ఈ విధంగా సిట్ అంటూ రేవంత్ రెడ్డి డైవర్షన్ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 20, 2026, 02:06 PM IST
  • రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ పంచ్ లు..
  • ఈ కేసులకు భయపడేది లేదని వార్నింగ్..

Trending Photos

Tollywood couple Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల బాటలో మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!
5
Tollywood Heroine Divorce
Tollywood couple Divorce: షాకింగ్.. విడాకుల బాటలో మరో తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్..!
Bollywood Vs Ram Charan: రామ్ చరణ్‌ని అస్సలు పట్టించుకోని బాలీవుడ్.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ వచ్చినా లాభం లేదు..!
5
Ram charan
Bollywood Vs Ram Charan: రామ్ చరణ్‌ని అస్సలు పట్టించుకోని బాలీవుడ్.. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ వచ్చినా లాభం లేదు..!
Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్
5
hyderabad traffic
Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్
POCO C75 5G: రూ.2,299 చెల్లించి.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C75 5G మొబైల్ పొందండి!
6
Poco C75 5G
POCO C75 5G: రూ.2,299 చెల్లించి.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో POCO C75 5G మొబైల్ పొందండి!
BRS KTR: రేవంత్ అసలు నీకు సిగ్గుందా..?.. హరీష్ రావు విచారణపై కేటీఆర్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Brs ktr satirical comments on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం పెను సంచలనంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే అనేక  మంది అధికారుల్ని విచారించింది. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుఫోన్ ట్యాపింగ్ విచాణరణకు సిట్ ముందు హజరయ్యారు. మరోవైపు దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్  కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పై నిప్పులు చెరిగారు. అసలు సుప్రీంకోర్టు  ఈఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో పసలేదని కొట్టివేసిందన్నారు. మరల ఈవిధంగా నోటీసులు ఇచ్చి ఏదో మున్సిపల్ ఎన్నికలవేల డైవర్షన్ లకు పాల్పడుతున్నాడని కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

మరోవైపు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మిమ్మల్ని, మంత్రుల్ని అసెంబ్లీలోనే ఫుట్ ఆడిన వ్యక్తి అని, ఆయన్ను ఈ అధికారులు ప్రశ్నించడం ఏంటని అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. అసలు రేవంత్ సిగ్గుందా, బుద్ది కొంచెమైన ఉందా అంటూ ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చమంటే మాపై కేసులు పెట్టుకుంటు కూర్చున్నావా అంటూ కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. ఇలాంటి కేసులకు భయపడేది లేదన్నారు. ప్రభుత్వం నడపవయ్యా అంటే.. ఆరు గ్యారంటీలను పక్కన పెట్టి ఇవేం పనులు అంటూ ఏకీపారేశారు. మీకు సబ్జెక్ట్ లేదు.. అని అసెంబ్లీలో హరీష్ రావు ఫుట్ ఆడుకున్న విషయం మర్చిపోయారా అంటూ కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు. అదే విధంగా కేటీఆర్ కిషన్ రెడ్డిపై కూడా మాట్లాడారు.

ఈ దొంగతనలో పాపం లేకపోతే కిషన్ రెడ్డి మౌనంగా ఎందుకు ఉన్నారని అన్నారు. బొగ్గు కుంభకోణం లో  సుప్రీం కోర్ట్ సిట్టింగ్ జడ్జి తో విచారణ జరపాలన్నారు. ఓట్లు తప్ప రాజకీయం యావ తప్పా ఇంకొక్కోటి లేదన్నారు. రెవెన్యూ మినిస్టర్ కొడుకు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల భూములును ఆక్రమిస్తున్నారన్నారు.  అదే విధంగా.. నిన్ను మాత్రం వదలిపెట్టమని,   మరో రెండు రెండున్నర సంవత్సరాలు మా ప్రభుత్వం వస్తుందని కేటీఆర్ జోస్యం చెప్పారు.

 రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ క్రీడాలలో అధికారులు బలి అవుతారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రిటైర్ పోయన అధికారులను కూడా తీసుకొస్తాం అంటూ, ఇంకొకరు ఎమర్జెన్సీ అయితే మీరు బయట ఉంటారు అని అంటారన్నారు.  ఇంకో వెయ్యి సిట్ లు వేసుకున్నతమకు వచ్చిన నష్టమేమి లేదని కేటీఆర్ పంచ్ లు వేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి దొంగ బుద్ధులు ఉంటాయని.. ఆయినకు ఉన్న బుద్ధులు అందరికి ఉంటాయని అనుకుంటున్నాడన్నారు. ఇది సిట్ విచారణ కాదు ఇది చిట్టీ విచారణ అంటూ సెటైర్ లు వేశారు.

Read more: Harish Rao: ఈ చిల్లర , డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ మానుకో.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

 అదృష్టం అందలం ఎక్కించిన బుద్ది మాత్రం బురదలా మారిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఆరోపణలు చేశారు.
అదే విధంగా.. గంటకు కోటి రూపాయిలు పెట్టి అడ్వకేట్ లను తీసుకోచ్చి సుప్రీం కోర్ట్ కి వెళ్లిన కూడా అక్కడ కేసు కోర్ట్ కొట్టిసిందన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది అవినీతి బయటపెట్టగానే హరీష్ రావు కి సాయంత్రం నోటీసులు ఇచ్చారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది కింగ్ పిన్ ని చేయడానికి 9టెండర్లు కట్టబెట్టారని కేటీఆర్ సంచలన ఆరోపణలు గుప్పించారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRHarish RaoPhone Tapping CaseCM Revanth ReddyHarish rao sit investigation

Trending News