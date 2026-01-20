BRS KTR: రేవంత్ అసలు నీకు సిగ్గుందా..?.. హరీష్ రావు విచారణపై కేటీఆర్ షాకింగ్ కామెంట్స్..

Brs ktr satirical comments on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం పెను సంచలనంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే అనేక మంది అధికారుల్ని విచారించింది. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుఫోన్ ట్యాపింగ్ విచాణరణకు సిట్ ముందు హజరయ్యారు. మరోవైపు దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పై నిప్పులు చెరిగారు. అసలు సుప్రీంకోర్టు ఈఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో పసలేదని కొట్టివేసిందన్నారు. మరల ఈవిధంగా నోటీసులు ఇచ్చి ఏదో మున్సిపల్ ఎన్నికలవేల డైవర్షన్ లకు పాల్పడుతున్నాడని కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు.
మరోవైపు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మిమ్మల్ని, మంత్రుల్ని అసెంబ్లీలోనే ఫుట్ ఆడిన వ్యక్తి అని, ఆయన్ను ఈ అధికారులు ప్రశ్నించడం ఏంటని అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. అసలు రేవంత్ సిగ్గుందా, బుద్ది కొంచెమైన ఉందా అంటూ ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చమంటే మాపై కేసులు పెట్టుకుంటు కూర్చున్నావా అంటూ కేటీఆర్ ఫైర్ అయ్యారు. ఇలాంటి కేసులకు భయపడేది లేదన్నారు. ప్రభుత్వం నడపవయ్యా అంటే.. ఆరు గ్యారంటీలను పక్కన పెట్టి ఇవేం పనులు అంటూ ఏకీపారేశారు. మీకు సబ్జెక్ట్ లేదు.. అని అసెంబ్లీలో హరీష్ రావు ఫుట్ ఆడుకున్న విషయం మర్చిపోయారా అంటూ కేటీఆర్ ఏకీపారేశారు. అదే విధంగా కేటీఆర్ కిషన్ రెడ్డిపై కూడా మాట్లాడారు.
ఈ దొంగతనలో పాపం లేకపోతే కిషన్ రెడ్డి మౌనంగా ఎందుకు ఉన్నారని అన్నారు. బొగ్గు కుంభకోణం లో సుప్రీం కోర్ట్ సిట్టింగ్ జడ్జి తో విచారణ జరపాలన్నారు. ఓట్లు తప్ప రాజకీయం యావ తప్పా ఇంకొక్కోటి లేదన్నారు. రెవెన్యూ మినిస్టర్ కొడుకు ప్రైవేట్ వ్యక్తుల భూములును ఆక్రమిస్తున్నారన్నారు. అదే విధంగా.. నిన్ను మాత్రం వదలిపెట్టమని, మరో రెండు రెండున్నర సంవత్సరాలు మా ప్రభుత్వం వస్తుందని కేటీఆర్ జోస్యం చెప్పారు.
రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ క్రీడాలలో అధికారులు బలి అవుతారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రిటైర్ పోయన అధికారులను కూడా తీసుకొస్తాం అంటూ, ఇంకొకరు ఎమర్జెన్సీ అయితే మీరు బయట ఉంటారు అని అంటారన్నారు. ఇంకో వెయ్యి సిట్ లు వేసుకున్నతమకు వచ్చిన నష్టమేమి లేదని కేటీఆర్ పంచ్ లు వేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి దొంగ బుద్ధులు ఉంటాయని.. ఆయినకు ఉన్న బుద్ధులు అందరికి ఉంటాయని అనుకుంటున్నాడన్నారు. ఇది సిట్ విచారణ కాదు ఇది చిట్టీ విచారణ అంటూ సెటైర్ లు వేశారు.
అదృష్టం అందలం ఎక్కించిన బుద్ది మాత్రం బురదలా మారిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఆరోపణలు చేశారు.
అదే విధంగా.. గంటకు కోటి రూపాయిలు పెట్టి అడ్వకేట్ లను తీసుకోచ్చి సుప్రీం కోర్ట్ కి వెళ్లిన కూడా అక్కడ కేసు కోర్ట్ కొట్టిసిందన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది అవినీతి బయటపెట్టగానే హరీష్ రావు కి సాయంత్రం నోటీసులు ఇచ్చారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది కింగ్ పిన్ ని చేయడానికి 9టెండర్లు కట్టబెట్టారని కేటీఆర్ సంచలన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
