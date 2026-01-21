English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • KTR On Revanth Video: రేవంత్‌లో రాము.. రెమో ఇద్దరు.!. మరోసారి కాంగ్రెస్‌పై కేటీఆర్ పంచ్‌లు..వీడియో..

Ktr slams on congress govt:  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. అసలు రేవంత్ కు పాలన ఎలా చేయాలో అర్థం కావట్లేదన్నారు. అంతే కాకుండా ఇటీవల ఆయన పేర్లు మర్చిపోయిన జైల్లో పెడ్తాండని మరోసారి సెటైర్ లు వేశారు. మొత్తంగా కేటీఆర్ కామెంట్స్ మరోసారి వైరల్గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 21, 2026, 06:45 PM IST
Brs Ktr satirical comments on cm revanth reddy: తెలంగాణలో రాజకీయాలు భలే ఫన్నీగా మారాయి. ఇప్పటి వరకు నోటికొచ్చినట్లు తిట్టుకున్న నేతలు కాస్త ఒకరిపై మరోకరు కొట్టుకొవడం వరకు వెళ్లింది. ఇటీవల కాంగ్రెస్ ఎంపీ మల్లురవి,బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే విజయుడుపై చేయిచేసుకున్నారు. దీంతో ప్రజలు ఇవెక్కడి రాజకీయాలు అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం కూడా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పసలేని ఆరోపణలు తమపై చేస్తున్నారని ఇలాంటి వాటికి భయపడదిలేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు స్పష్టం చేశారు.  అయితే..ఇటీవల కాంగ్రెస్ నుండి బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి భారీ చేరికలు పెరిగాయి.

తాజాగా.. తెలంగాణ భవన్‌లో తన వెయ్యి మంది అనుచరులతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జెడ్పి మాజీ వైస్ చైర్మన్ మూల రాజిరెడ్డి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో గులాబీ కండువ కప్పుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతు రాబోయేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమని జోస్యం చెప్పారు. అంతే కాకుండా  ఇటీవల  మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి ప్రజల్లోకి వెళ్లినప్పుడు ఆయనను రోడ్లు వేయాలని ప్రజలు కోరారని అన్నారు. అయితే.. ఆయన వెళ్లి ప్రభుత్వంను అడుక్కొవాలని అన్నారని.. నువ్వు మంత్రివి.. నీదే ప్రభుత్వమన్న విషయం మర్చిపోయావా ఏంటీ.. అంటూ కేటీఆర్ చురకలు పెట్టారు.

అయిన ఈ కాంగ్రెస్ వారికి అసత్యాలు కూడా చెప్పడంరావడంలేదని అన్నారు. మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డికి పాలన చాత కావడంలేదని ఏమన్నా అంటే అందరిపై కేసులు, ఆయన పేరు మర్చిపోతే వారిని జైలులో పెడుతున్నారంటూ  సెటైరిక్ కామెంట్స్ చేశారు. మన ఖర్మ.. ఇలాంటి వారితో కొట్లాడాల్సిన సిట్యువేషన్ వచ్చిందని కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు.

 అదే విధంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలో  ఒకటి 'రాము' అయితే, మరొకటి 'రెమో' అని అన్నారు. ఒకవైపు సినిమా టిక్కెట్లను పెంచబోమని అంటునే, మరోవైపు టిక్కెట్ ధరలు పెంచుతూ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేస్తోందని అన్నారు. 

Read more: Uttar Pradesh: వామ్మో.. ఈమె నిజంగా దెయ్యమేమో.!. మొగుడి ఆ పార్ట్ ను కొరికి విసిరేసిన భార్య.. ఎందుకో తెలుసా..?

హైకోర్టు ఎన్ని మొట్టికాయలు వేసిన రేవంత్ సర్కారు తీరు మాత్రం మారడంలేదని అన్నారు. ఒకవైపు సర్వాయి పాపన్న పేరు మీద జనగామ జిల్లాను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి, అదే విధంగా మరల అదే జిల్లాను తొలగిస్తామని అంటుండని.. అందుకే రేవంత్ లో.. రాము, రెమో కోణాలు ఉన్నాయని కేటీఆర్ ఖతర్నాక్ పంచ్ లు వేశారు.  అదే విధంగా తెలంగాణ జరగబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ గెలవడం ఖాయమని కేటీఆర్ అన్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

BRS KTRCM Revanth ReddyTelangana PoliticsCongress govtvivek venkata swamy

