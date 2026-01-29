Ktr on Revanth: ఇది విచారణ కాదు.. ప్రతీకారం.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs Ktr sensational comments on congress govt on phone tapping case: తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం రాజకీయంగా దుమారంగా మారింది. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇంటికి వెళ్లిన సిట్ ఉన్నతాధికారులు కేసీఆర్ కు నోటీసులు ఇచ్చారు. రేపు (శుక్రవారం) ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై విచారిస్తామన్నారు. వయోభారం నేపథ్యంలో కేసీఆర్ విచారణకు పీఎస్ కు వచ్చిన ఓకే లేదా వారు చెప్పిన చోటకు అయిన తాము వెళ్లి విచారిస్తామన్నారు. ముందుగా దీనిపై తమకు తెలియజేయాలన్నారు. మరోవైపు కేసీఆర్ నోటీసులు ఇవ్వడంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు భగ్గుమంటున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విచారణ పేరుతో ప్రతీకార రాజకీయాలకు తెరతీశాడన్నారు. మొత్తంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది కేవలం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అన్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో లబ్దిపొందేందుకు కాంగ్రెస్ దిగజారుడు రాజకీయాలు చేస్తుందన్నారు. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్ కు సిట్ జారీ చేయడంపై ఎక్స్ వేదికగా తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
చావు నోట్లో తలబెట్టి కేసీఆర్ సచ్చుడో.. తెలంగాణ వచ్చుడో అనే మొక్కవోని సంకల్పంతో సుదీర్ఘ ఉద్యమం చేసి తెలంగాణను సాధించిన మహానాయకుడు కేసీఆర్ అంటూ మాట్లాడారు. తెలంగాణను పదేళ్ల తన పాలనతో ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన గొప్పనాయకుడన్నారు. సబ్బండ వర్గాలను కడుపులో పెట్టుకుని, రాష్ట్రాన్ని చంటి బిడ్డలా చూసుకుంటూ సాగునీటి విప్లవం, మిషన్ భగీరథ, మిషన్ కాకతీయ, రైతుబంధు, రైతు బీమా, దళితబంధు వంటి పథకాలతో తెలంగాణను అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు తీసుకెళ్లిన విజనరీ లీడర్ అన్నారు. ఇలాంటి గొప్పనేతకు సిట్ నోటీసులు ఏంటని కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.
అబద్ధాల పునాదులు, ఫెక్ హమీల రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చాడన్నారు. ఏడాదిలోనే ప్రజల నోట్లో మట్టి కొట్టి, ఇచ్చిన హామీల అమలులో పూర్తిగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు.
తమ వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు, పాలనా లోపాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకు, ఇప్పుడు విచారణల పేరుతో కేసీఆర్ గారిపై నోటీసులు ఇవ్వడం అత్యంత దుర్మార్గమైన కక్షసాధింపు రాజకీయానికి నిదర్శనమన్నారు. ఇది విచారణ కాదు… ఇది ప్రతీకారమన్నారు. అదే విధంగా ఇది న్యాయం కాదు… రాజకీయ దురుద్దేశంతో చేస్తున్న పనులన్నారు.
కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిన గొప్ప నాయకుడన్నారు. అదే విధంగా నోటీసులతో, బెదిరింపులతో తెలంగాణ చరిత్రను చెరిపేయలేరన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని అవమానిస్తే ప్రజలే తగిన గుణపాఠం చెబుతారని కేటీఆర్ నిప్పులు చెరిగారు.
Read more: Harish Rao: మీ చిల్లర రాజకీయాలకు ఇది పరాకాష్ట.!. రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈ కక్షసాధింపు రాజకీయాలను తీవ్రంగా ఖండిస్తోందన్నారు. ప్రజల పక్షాన నిలబడి, ప్రజల గొంతుకగా ఈ అన్యాయ పాలనపై పోరాటం కొనసాగిస్తామని కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి