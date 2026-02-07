English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ktr On Forensic lab fire Accident: నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..

Ktr tweet on nampally forensic lab fire accident: నాంపల్లిలో ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం వల్ల భారీగా మంటలు చెలరేగాయి.దీనిలో ముఖ్యమైన ఎవిడెన్స్ , ఫోన్ ట్యాపింగ్, ఓటుకు నోటు వంటి వాటిలో కీలకంగా మారిన ఎవిడెన్స్ రికార్డులు అన్ని దగ్దమైనట్లు ప్రచారం  జరుగుతుంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 7, 2026, 05:48 PM IST
  • నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో అగ్ని ప్రమాదం..
  • రేవంత్ పై కేటీఆర్ సెటైర్లు..

Ktr On Forensic lab fire Accident: నాంపల్లి ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. కేటీఆర్ సంచలన ట్విట్..

Ktr sensational tweet on nampally forensic lab fire accident: హైదరాబాద్ నాంపల్లిలో ఉన్న ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ లో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఉదయంపూట  షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ సెంటర్లోని భవనం తొలి అంతస్తులో మంటలు వ్యాపించాయి .  ఈ మంటల్లో భారీగా ఫైళ్లు కాలిపోయినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రమాదంను తొలుత ఆఫీస్ బాయ్ గుర్తించిన ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చాడు.  వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది రంగంలోకిదిగి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొని వచ్చారు. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ మంటలను అదుపుచేసే క్రమంలో ఆఫీస్ బాయ్, విధుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులు అపస్మారకస్థితిలోకివెళ్లారని పోలీసులు చెబుతున్నారు. ఎన్ని ఫైళ్లు కాలిపోయాయో ఇంకా స్పష్టత రాలేదన్నారు. 5 ఫైర్ ఇంజీన్ లతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చామన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా  ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ పై ఎక్స్ వేదికగా  కేటీఆర్ స్పందించారు. ఇదంతా అనుమానాలకు తావిస్తుందని అన్నారు. ఓట్ ఫర్ నోట్ కేసుకు సంబంధించిన వాయిస్ రికార్డింగ్‌లను, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పుట్టించిన తప్పుడు ఆధారాలను కప్పిపుచ్చడానికి ప్రయత్నంగా అనుమానిస్తున్నట్లు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

ముఖ్యంగా ఓటుకు నోటు, ఫోన్ ట్యాపింగ్, ఇతర కల్పిత రాజకీయ కేసుల్లోని ఎవిడెన్స్ లు ఈ ఘటనలో కాలిపోయాయని నమ్మించే ప్రయత్నాల్లోని ఎత్తుగడలో భాగంగా ఈప్రమాదం జరిగినట్లు అనుమానం కల్గుతుందని అన్నారు.

Read more: Charlapalli Vijaya reddy Case: విజయ శాంతి రెడ్డి సూసైడ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన టెకీ సోదరుడు..

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి  ఇప్పటి వరకు ఆరోపణలు చేశారు.. సాక్ష్యాధారాలు కప్పిపుచ్చడానికి ఈ విధంగా కొత్త నాటకంకు తెరతీశాడని కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశారు. మొత్తంగా నాంపల్లి  ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్‌లో అగ్నిప్రమాద ఘటన తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

BRS KTRNampally forensic labHyderabad Fire Accidentforensic lab fireCM Revanth Reddy

