Brs ktr: ప్రధాని మోదీ మేడే కానుక ఇదే.. కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరల పెంపుపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ktr on commercial LPG cylinder prices: ఎన్నికలు అవ్వగానే సిలిండర్, పెట్రోల్  ధరలను పెంచడం ప్రధాని మోదీకి అలవాటే నంటూ కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా ప్రజలపై విపరీమైన భారం మోపుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 1, 2026, 03:58 PM IST
  • ప్రధానిపై మండిపడ్డ కేటీఆర్..
  • సిలిండర్ ధరల పెంపుపై రచ్చ..

ktr fires on pm modi govt on commercial lpg cylinder prices hike: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన మేడే సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ముఖ్యంగా కార్మికులు మేడే ను పండగలా చేసుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా దేశంలో మేడే వేళ కమర్షియల్ సిలిండర్  ల ధరలు పెంపుదల తీవ్ర దుమాంగా మారింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున రచ్చ నడుస్తొంది.  అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం నేపథ్యంలో.. తెలంగాణ భవన్‌లో బీఆర్ఎస్ జెండాను కేటీఆర్ ఎగురవేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. మోదీ ప్రభుత్వం ప్రతిసారి ఎన్నికలవ్వగానే సిలిండర్, పెట్రోల్ , డీజీల్ ధరల పెంపుచేయడం అలవాటుగా మారిందని అపోసిషన్ పార్టీలు ఏకీపారేస్తున్నాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కమర్షియల్  రెట్లు పెంపుదలపై  బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ లపై దాదాపు వెయ్యి పెంచడంపై ఆరోపణలు గుప్పించారు. 80 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతగా కమర్షియల్ సిలిండర్ గ్యాస్ ధరలు పెరిగాయని సీరియస్ అయ్యారు.

ప్రధాని మోదీ మేడే కానుకగా హోటల్ కార్మికులకు ఇచ్చిన బహుమతి కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు పెంచడమేనని  సెటైర్లు వేశారు. మోదీ పాలనలో రూపాయి పాతాళానికి పడిపోతుంటే, సిలిండర్ ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయన్నారు. వెయ్యి పెంపు వల్ల హైదరాబాద్ లో కమర్షియల్ సిలిండర్ ధరల పెంపు 2321 నుంచి 3315 పెరిగిందన్నారు. ఇప్పటికే ఒకవైపు పశ్చిమాసియాలో యుద్దంవల్ల గ్యాస్ కొరత ఉందన్నారు.  దీనితో పాటు 5 కేజీల సిలిండర్ పైన కూడా రూ. 261 పెంచారన్నారు.

 అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై కూడా నిప్పులు చెరిగారు. సిగాచీ పరిశ్రమలో కార్మికులు ప్రమాదంలో చనిపోతే వారికి ఇప్పటి వరకు పరిహారం అందలేదన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు ఆయన దానవీర శూరకర్ణలా మాట్లాడి, ఎన్నికలు అయ్యాక కుంభకర్ణుడిలా మారిపోయాడని ఏకీపారేశారు.  హామీల గురించి అడిగితే బూతులు తిడుతున్నారని సీఎం రేవంత్ పై ఫైర్ అయ్యారు.

గతంలో ఎన్టీఆర్, చంద్రబాబు, వైఎస్, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, కేసీఆర్ ఎలా ఎంతోమంది  సీఎంలను చూశానని, కానీ రేవంత్ రెడ్డి లాంటి సీఎంను చూడలేదని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కమర్షియల్ సిలిండర్ ల పెంపు అంశం దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇక మే 4న అన్ని రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

