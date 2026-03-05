Ktr On Revanth reddy: రాష్ట్రంలో బుల్డోజర్ రాజ్యం నడుస్తొంది.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Brs ktr slams on revanth reddy govt on demolishing houses: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం మూసీ పరివాహన ప్రాంతంలో ఇళ్ల కూల్చివేతలపై నడుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మూసీ దగ్గర గాంధీ విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తామన్నదానిపై ఇంకా వివాదం నడుస్తునే ఉంది. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న అపార్ట్ మెంట్ వాసులు కాంగ్రెస్ తీరుపై భగ్గుమంటున్నారు. ఇది కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, జాగృతి కవిత సైతం మూసీ వద్ద అక్రమ నిర్మాణాలు, కూల్చివేతలపై సీఎం రేవంత్ ను ఏకీపారేశాయి. ధనవంతులకు ఒక రూల్ , పేదలకు మరో రూలా అంటూ పలుమార్లు తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశాయి. ఈ క్రమంలో మరోసారి కేటీఆర్ మూసీ చుట్టుపక్కల కూల్చివేతలపై కాంగ్రెస్ తీరును తీవ్రస్థాయిలో ఎండగట్టారు.
రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అక్రమ నిర్మాణాలను కూడా సక్రమం చేయాలని, ప్రజల ఇళ్లను కూల్చొద్దు అని అన్న మాటలను కేటీఆర్ మరోసారి గుర్తు చేశారు.ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చాక ఇష్టమొచ్చినట్లు వేలాది ఇండ్లు కులగొడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. ముఖ్యంగా అమాయకులు పేదల ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుని హైడ్రాతో కూల్చివేతలకు పాల్పడుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. బడాబాబుల నిర్మాణాల జోలికి మాత్రం హైడ్రా వెళ్లడంలేదన్నారు.
ఈ క్రమంలో.. రాష్ట్రంలో ఇండ్లు కూల్చడానికి ఎక్కడ బుల్డోజర్లు వచ్చినా, స్థానిక బీఆర్ఎస్ నేతలకు చెప్పాలని తామొచ్చి బుల్డోజర్లకు అడ్డం నిలబడతామని కేటీఆర్ ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. ఇళ్లు కట్టించి, పెట్టిన పొయ్యిలా రెడీమెట్ తెలంగాణను రేవంత్కు అప్పగిస్తే ప్రజల్ని పీడిస్తున్నారని అన్నారు. మూసీ వెస్ట్ నుండి ఈస్ట్ వరకు దాదాపు 55 కిలోమీటర్లు ప్రాంతం మొత్తం నీళ్లు ఎక్కడా ఒక్క చుక్క కూడా ఆగవన్నారు.
అయితే నీళ్లు ఆగితేనే కదా సుందరీకరణ చేసి డెవలప్ చేయవచ్చు అని ఆలోచించి, మూసీ నది మీద రూ.545 కోట్లతో 15 బ్రిడ్జిలు మంజూరు చేశామన్నారు. ఆ బ్రిడ్జిల కింద రోడ్డు మరియు చెక్ డ్యాములు కట్టామన్నారు.
గతంలో బీఆర్ఎస్ పాలనతో ఈ మూసీ పరీవాహక ప్రాంతంలో ఐదున్నర కిలోమీటర్ల పొడువునా ఒక్క ఇల్లు కూడా ముట్టుకోకుండా రూ.6 కోట్లతో సుందరీకరణ చేసినట్లు కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. ఐదున్నర కిలోమీటర్లు మేర మూసి వెంట బీ ఆర్ ఎస్ హయాంలో అభివృద్ధి జరిగిందన్నారు.
నాగోల్ లో ఏర్పాటు చేసిన stp (మురుగు నీటి శుద్ది కర్మాగారం) భారత దేశంలోనే అతిపెద్ద stp అని చెప్పారు. అలాంటివే 32 stp లు 4వేల కోట్లతో మూసీ వెంట ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు. వీటి ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీళ్లు నిర్మాణాలకు ఉపయోగించే వీలు ఉండేదన్నారు. శుద్ధి చేసిన నీళ్లకు తోడుగా గోదావరి నీళ్లు తెచ్చి మూసి శుద్ధి చేయాలని నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆలోచనలు చేశారన్నారు.
మూసీ వెంట ఇండ్లు కూలగొట్టకుండా ఎల్బీనగర్ నియోజకవర్గంలో 6 కోట్లతో వాకింగ్ ట్రాకింగ్, ఓపెన్ జిమ్ లు. ఉప్పల్ నియోజకవర్గంలో 30 కోట్లతో మినీ శిల్పారామం అభివృద్ధి చేయడం జరిగిందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఇళ్ళు కొడంగల్ కోస్గి లో చేరువులోనే ఉందని, ముఖ్యమంత్రి సోదరుడు తిరుపతి రెడ్డి ఇళ్ళు కూడా దుర్గం చేరువులోనే ఉందని కానీ వాటిని కూల్చే సాహాసం హైడ్రా చేయదన్నారు.
Harish Rao: ఐఏఎస్, ఐపీఎస్లను బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ పాలన చాత కాక రాష్ట్రంలో బుల్డోజర్ రాజ్యం నడిపిస్తున్నాడని సెటైర్ లు వేశారు. వేలాది పేదల ఇండ్లు కూల్చుతూ ఉసురు పోసుకుంటున్నాడని తీవ్రంగా విమర్శించారు. అధికారంలోకి రావడానికి 420 హామీలు , 6 గ్యారెంటీలు అని ఊదరగొట్టి ప్రజల్ని మోసం చేశాడన్నారు. ఇక హైదరాబాద్ లో హైడ్రా పేరుతో ప్రజల్ని నిద్రలేకుండా రేవంత్ రెడ్డి పాలన సాగుతుందని కేటీఆర్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
