ktr On Revanth Video: రేవంత్ కాదు.. వాడి జేజేమ్మకు భయపడేది లేదు.. కేటీఆర్ ఫైర్..వీడియో..

Ktr fires on cm revanth reddy govt on phone tapping case: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం పెనుదుమారంగా మారింది. ఇప్పటికే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ అధికారులు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విచారించిన విషయం తెలిసిందే. ఈరోజు (శుక్రవారం) కేటీఆర్ ను విచారణకు తమ ఎదుట హజరు కావాలని సిట్ నోటిసులు ఇచ్చింది. దీనిలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలంగాణ భవన్ లో మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. ఈ రెండేళ్లలో నన్ను తీవ్రంగా వ్యక్తిత్వ హననం చేయాలని చూశాడని కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు. డ్రగ్స్ తీసుకుంటానని, నాకు హీరోయిన్స్తో సంబంధం ఉందని.. దిక్కుమాలిన వార్తలు రాసి నన్ను, నా కుటుంబాన్ని క్షోభకు గురిచేశాడన్నారు.
నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు కాబట్టి భయపడను
కానీ నా వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేసేందుకు రేవంత్ రెడ్డి తొత్తులుగా పని చేస్తున్న కొందరు పోలీసులను మాత్రం వదిలే ప్రసక్తే లేదు
రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని డైవర్షన్లు చేసినా, అతని అక్రమాల గురించి ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాము – కేటీఆర్ pic.twitter.com/oJwHoxiLGF
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) January 23, 2026
గత రెండేళ్లుగా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరిట లీకుల రూపంలో వేధించాలని సీఎం రేవంత్ తీరును ఎండగట్టారు.
హీరోయిన్ల ఫోన్ ట్యాప్ చేశా నంటూ లీకులు ఇచ్చి, మళ్లీ అవి అబద్ధాలను మీరే రాస్తారని కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఈ నిరాధర కథనాల వల్ల.. తన పరువు, ప్రతిష్టలకు కలిగిన నష్టానికి ఎవరు బాధ్యులంటూ కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డారు.
ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఒక్క అధికారి అయినా ఈ ప్రభుత్వంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరగడం లేదని చెప్పడానికి ముందుకు వస్తారా.. అంటూ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. అదే విధంగా కేసీఆర్ సాధించిన ఈ రాష్ట్రం పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలాగ మారిందని అన్నారు. సీఎం రేవంత్ కు పరిపాలన చాతకాక.. రెండేళ్లు టైంపాస్ చేసుకుంటూ వచ్చాడని ఎద్దేవా చేశారు. ఒక్కోరోజు ఒక్కో డ్రామాకు కాంగ్రెస్ తెరతీస్తుందని అన్నారు.
కొన్ని కాళేశ్వరం పేరు మీద డ్రామా, కొన్ని రోజులు గొర్రెల స్కామ్ అని డ్రామా, కొన్ని రోజులు ఫార్ములా-ఈ మీద డ్రామా, మరి కొన్నిరోజులు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని డ్రామాలు ఆడటమే కాంగ్రెస్ పని అంటూ కేటీఆర్ ఆరోపణలు గుప్పించారు.
అదే విధంగా.. తాను మనస్సాక్షిగా ఎలాంటి అక్రమాలు, అనైతికమైన పనులు చేయలేదని అన్నారు.
తప్పులు చేసిన వాళ్లు భయపడతారని, తాను ఏ తప్పులు చేయలేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. కొంత మంది పోలీసు అధికారులు రేవంత్ రెడ్డి తొత్తులుగా మారి వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారని, వారిని మాత్రం వదిలే ప్రసక్తిలేదన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ఎన్ని డైవర్షన్లు చేసినా, అతని అక్రమాల గురించి ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాముని కేటీఆర్ సిట్ విచారణకు హజరుకు వెళ్లే ముందు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
