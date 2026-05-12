Brs ktr fires on union minister bandi Sanjay over bandi Bhagirath pocso case: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకు అంశం సంచలనంగా మారింది. దీనిపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. ఇప్పటికే బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య చీకటి ఒప్పందం కుదిరిందని బీఆర్ఎస్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. తన కూతురైన మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం జరిగిందని ఆమె తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోక్సో కేసు నమోదు చేసిన ఇప్పటికి కూడా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కేంద్ర మంత్రి కొడుకును అరెస్ట్ చేయక పొవడం ఏంటని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ఇప్పటికే దీనిపై బీఆర్ఎస్ నిరసనలు చేపట్టింది. కేంద్ర మంత్రి కొడుకు బండి భగీరథ్ ను తప్పించేందుకు బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లు ఒక్కటయ్యాయని అన్నారు.
అంతే కాకుండా ఇప్పటికే దేశ చరిత్రలోఇదే తొలిసారా..?.. కేంద్ర మంత్రి కొడుకు పరారాలో ఉన్నాడా..?.. అంటూ ఇప్పటికే వ్యంగ్యంగా ట్విట్ చేశారు ఇక తాజాగా... మరోసారి ట్విట్ ల బాణంను సంధించారు. ఇటుకేంద్రంపై అటు బండి సంజయ్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తు సెటైరికల్గా మాట్లాడారు. కేంద్రం తీసుకొచ్చిన బేటీ బచావో – బేటీ పడావో అనేది ఒరిజినల్ స్లోగన్ అయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఆ నినాదం కొత్తగా రూపుదిద్దుకుందన్నారు.
బేటా భగావో – బేటా బచావో అనే నినాదాన్ని బీజేపీ, కాంగ్రెస్ లు పాటిస్తున్నాయని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు కేంద్ర మంత్రి కొడుకును అరెస్ట్ చేయక పొవడం ఏంటని తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. సామాన్యులకు ఒకచట్టం, బడా బాబులు అధికారంలో నేతలకు మరో చట్టం అమలు చేస్తారా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బండి భగరథ్ పోక్సో కేసుపై సీరియస్ అయ్యారు . డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. సిట్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ కేసును దర్యాప్తుకై స్పెషల్ ఆఫీసర్ రితిరాజ్ గైక్వాడ్ రంగంలోకి దిగారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి కోసం విచారణ చేపట్టామన్నారు. కాల్ డాటా లను పరిశీలిస్తున్నామని, అతను పరారీలో ఉన్నట్లు చెప్పారు. తప్పు చేసినట్లు తెలితే అరెస్ట్ చేస్తామన్నారు. చట్టం ముందు అందరు సమానమే అని రితిరాజ్ గైక్వాడ్ తెల్చి చెప్పారు. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి కొడుకును అరెస్ట్ చేస్తారా..?.. లేదా అన్నదానిపై తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. మరోవైపు తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు ఈ ఘటనపై మాట్లాడుతూ బండి సంజయ్ తమ పార్టీకి చెందిన మంత్రి అని, కొడుకు చేసిన పనితో ఆయనకు ఏం సంబంధం అన్న వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదంగా మారాయి.
