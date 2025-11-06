English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Jubilee Hills By Elections: జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ గులాబీ పార్టీకి టెన్షన్ పుట్టిస్తోందా..! నవంబర్ నెలలో పోలింగ్ జరుగుతుండటంతో.. పాత సెంటిమెంట్‌పై నేతలు టెన్షన్ పడుతున్నారా..! నవంబర్ నెలలో ఉప ఎన్నికలు బీఆర్ఎస్ వర్కవుట్ కాదనే చర్చ జరుగుతోందా..! గతంలో రెండుసార్లు నవంబర్ లో బైపోల్ జరిగితే.. బీఆర్ఎస్ గెలవలేదు.. అందుకే ఈసారి ఏం జరుగుతుందోనంటూ పార్టీ నేతలు... టెన్షన్ పడుతున్నారా..! అసలు నవంబర్ మాసం బీఆర్ఎస్ నిజంగానే వర్కవుట్ కాదా..!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Nov 6, 2025, 01:49 PM IST

Jubilee Hills By Elections: జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ పోలింగ్ కు టైమ్ దగ్గర పడుతోంది. ఎన్నికల ప్రచారానికి మరో నాలుగు రోజులే సమయం ఉండటంతో.. అన్ని పార్టీలు అలర్ట్ అయ్యాయి. ఈ నాలుగురోజుల్లో ప్రచారాన్ని హోరెత్తించాలని నేతలు డిసైడ్ అయ్యారు. ఇప్పటికే గులాబీ పార్టీ ముమ్మరంగా ప్రచారం నిర్వహిస్తోంది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారంలో అన్నితానై వ్యవహరిస్తున్నారు. గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ప్రచారానికి దూరంగా ఉండటం.. హరీశ్ రావు కూడా అందుబాటులో లేకపోవడంతో.. కేటీఆరే ఎన్నికల ప్రచారాన్ని తన భుజాన వేసుకున్నారు. మాగంటి సునీతను గెలిపించుకుని సిట్టింగ్ సీటును కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు గులాబీ పార్టీ లీడర్లను ఓ సెంటిమెంట్ వెంటాడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. గతంలోనూ ఈ సెంటిమెంట్ వర్కవుట్ కాకపోవడంతో గులాబీ లీడర్లు టెన్షన్ పడుతున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
ఇక రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పదేళ్లు అధికారంలో ఉంది. గులాబీ పార్టీ పవర్ లో ఉండగా రెండు చోట్ల బైపోల్ జరిగింది. ఇందులో దుబ్బాక, హుజూరాబాద్ బైపోల్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో 2020 ఏడాదిలో దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే మాజీమంత్రి చెరుకు ముత్యం రెడ్డి అకాల మరణం చెందారు. ఆయన మరణంలో దుబ్బాకలో బైపోల్ జరిగింది. అయితే ఈ ఎన్నిక నవంబర్ నెలలోనే జరిగింది. అప్పట్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి చెరుకు ముత్యంరెడ్డి కొడుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి పోటీ చేశారు. కానీ ఆయనకు దుబ్బాక ప్రజలు బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు. అక్కడ బీజేపీ అభ్యర్ధి రఘునందన్ రావు గెలిచారు. అయితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి.. వందల కోట్లు ఖర్చు చేసినా.. ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. అయితే నవంబర్ నెల తమకు వర్కవుట్ కావడం లేదని అప్పట్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు చెప్పుకున్నారు.. 
 
ఆ తర్వాత కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ లో బైపోల్ జరిగింది. ఇక 2021 ఏడాదిలో మాజీమంత్రి ఈటల రాజేందర్ ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. దాంతో ఆయన తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత బీజేపీలో చేరిపోయారు. అయితే అదే ఏడాది నవంబర్ లో హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నిక జరిగింది. అయితే ఈ ఎన్నికలోనూ బీఆర్‌ఎస్ పార్టీకి బిగ్ షాక్ తగిలింది. గతంలో దుబ్బాకలో ఎదురుదెబ్బ తగలడంతో.. హుజూరాబాద్ ఎన్నికను అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ ఇజ్జత్ కే సవాల్ గా తీసుకున్నారు. ఈ ఎన్నికలో ఎలాగైనా గెలవాలని డిసైడ్ అయ్యారు. వందల కోట్ల డబ్బులు హుజూరాబాద్ లో కుమ్మరించారు. చివరకు ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం కొత్త కొత్త పథకాలను ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ హుజూరాబాద్ ఓటర్లు కేసీఆర్ కు ఝలక్ ఇచ్చారు. బీజేపీ నుంచి రంగంలోకి దిగిన ఈటల రాజేందర్‌కు ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారు. అయితే ఈ ఎన్నిక కూడా నవంబర్ లోనే జరగడం.. బీఆర్‌ఎస్ ఓడిపోవడంతో ఆ మాసం గులాబీ పార్టీకి సెంటిమెంట్‌గా కలిసి రావడం లేదని అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది.. 
  
ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో గులాబీ పార్టీ అధికారంలో లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్‌లో ఉంది. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అకాల మరణం చెందారు. ఈ మరణంలో జూబ్లీహిల్స్ లో బైపోల్ వచ్చింది. ఈ ఎన్నిక కూడా నవంబర్‌లోనే జరుగుతోంది. ఇప్పుడు గులాబీ పార్టీ నేతలను మళ్లీ వెంటాడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. గతంలో రెండుసార్లు నవంబర్‌లో పోలింగ్ జరిగితే.. ఓడిపోయాం.. ఇప్పుడు కూడా అదే సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవుతుందా అని గులాబీ లీడర్లు టెన్షన్ పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మ్యాటర్ ఆనోట.. ఈనోట నుంచి బీఆర్‌ఎస్ హైకమాండ్ చెవిలో పడ్డట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ నేతలు, శ్రేణులకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ధైర్యం నూరిపోసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారట. అప్పట్లో బీజేపీ ప్రతిపక్షంలో ఉండటంతో.. రెండుసార్లు గెలించిందని.. ఇప్పుడు తాము కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నామని.. అందుకే తమకు కూడా కలిసి వస్తుందని వారతో చెబుతున్నారట. మరోవైపు నవంబర్ సెంటిమెంట్ పెద్ద మ్యాటర్ కాదని.. ప్రభుత్వంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందని.. ఇవన్నీ కారు పార్టీకి కలిసి వస్తాయని నేతలకు ధైర్యం చెబుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 
 
ఇక్కడే మరో చర్చ సైతం జరుగుతున్నట్టు టాక్.. గతంలో రెండుసార్లు నవంబర్‌లో బైపోల్ జరిగితే అక్కడ బీజేపీనే గెలిచింది. ఇప్పుడు కూడా ఇదే సెంటిమెంట్ బీజేపీకి కలిసివస్తుందా అనే చర్చ సైతం జరుగుతోందట. మొత్తంమీద నవంబర్ సెంటిమెంట్ ఏ పార్టీకి వర్కవుట్ అవుతుందో లేదో తెలియాలంటే మాత్రం.. ఈనెల 14వ తేదీ వరకు ఆగాల్సిందే అంటున్నారు పొలిటికల్ పరిశీలకులు..
 

