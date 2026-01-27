Mlc Thakkellapalli Ravinder Rao: ఎమ్మెల్సీని పట్టుకుని అంతమాటంటారా..?.. ఛానెల్ డిబెట్ రచ్చపై తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mlc Thakkellapalli Ravinder Rao on channel debate row:  శాసన మండలి సభ్యుడ్ని అయిన తనను ఒక ఛానెల్ డిబెట్ కు పిలిచి మరీ అవమానించిందని ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు తీవ్ర ఆవేదనవ్యక్తం చేశారు. దీనిపై శాసన మండలి చైర్మన్ కు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 27, 2026, 02:51 PM IST
  • ఎమ్మెల్సీ రవీందర్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • తనను ఆ ఛానెల్ అవమానించందని ఎమోషనల్..

Brs mlc Thakkellapalli Ravinder Rao emotional on channel debate controversy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం రాజకీయంగా రసవత్తరంగా మారింది. అనేక పార్టీలు ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై తమదైన శైలీలో సెటైర్ లు వేస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ దీన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డైవర్షన్, వేధింపులకు వాడుకుంటున్నారని అంటున్నారు. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ సీరియల్ ఎపిసోడ్ లో ఇంకా ఏన్నాళ్లు ఫోన్ ట్యాపింగ్ ను సాగదీస్తారని ఎద్దేవా చేశారు. అదే విధంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై బీఆర్ఎస్ మాత్రం తమపై లేని పోనీ అసత్య ప్రచారాలు సైతం మీడియాల్లో రాస్తున్నారని ఈ లీకులు  కాదని, ఏదైన జరిగితే దానికి ఎవిడెన్స్ లు చూపించాలన్నారు. ఇప్పటికే కేటీఆర్ కూడా మీడియా వారికి అసత్య కథనాలు రాయోద్దని చెప్పారు.

మొత్తంగా ఇటీవల ఏబీఎన్ ఛానెల్ డిబెట్ లో ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  పాల్గొన్నారు. సదరు ఛానెల్ ఆహ్వనంమేరకు ఆయన డిబెట్ లో పాల్గొన్నారు. అసత్య మీడియా కథనాలపై ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  సీరియస్ గా మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో ఒకనోక దశలో ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  చేసిన వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయి.

దీనిపై యాంకర్ కు, ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఆ కామెంట్స్ లను వెనక్కు తీసుకొవాలని ఏబీఎన్ యాంకర్ కోరారు . దీనికి  ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  నో చెప్పారు. దీంతో ఆయన లైవ్ లో ఉన్నామన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి.. గెట్ అవుట్ ప్రమ్ మై డిబెట్ అంటూ ఒక శాసన మండలి నేత అని కూడా చూడకుండా ఆయన పట్ల యాంకర్ అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది.

తమను అతిథిగా ఆహ్వానించిమరీ గెట్ అవుట్ అనడం చాలా అవమానకరమంటూ ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  తీవ్ర భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. దీనిపై శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖీందర్ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఫిర్యాదు అనంతరం మీడియాతో ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  మాట్లాడారు.

శాసనమండలి సభ్యుడ్ని అయిన తనను ABN కి డిబేట్ కి పిలిచి అవమానపర్చడంను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు.  బీ ఆర్ ఎస్ పార్టీ మీద కుట్రతో డిబేట్ లో వ్యాఖ్యాత వ్యవహరించడంను ఎమ్మెల్సీ రవీందర్ రావు అడ్డుకొవడంతో వివాదం రాజుకుంది. తనను ఎవరు ఇంతలా అవమాన పర్చలేదని ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ పార్టీ నుంచి ఆ మీడియాకు ఎవరు వెళ్లరని, అదే విధంగా తమ కార్యక్రమాలకు ఆ మీడియాను కవరేజ్ కోసం అనుమతించేదిలేదని తమ అధినాయకుడు , పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు.

ఈ వివాదంలో తనకు అండగా నిలిచిన బీఆర్ఎస్ నేతలు, ప్రజలు, కార్యకర్తలకు ఎల్లప్పుడు రుణ పడి ఉంటానని ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు  పేర్కొన్నారు. తాను సాధారణ పరిభాషలో మాట్లాడానని, ఎలాంటి మరో ఉద్దేష్యం లేదని తక్కళ్ల పల్ల రవీందర్ రావు క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: గుంపు మేస్త్రీకి మొదటి స్పై సంతోష్ కుమార్..!. మరో బాంబు పేల్చిన కల్వకుంట్ల కవిత..

ఒక ఉద్యమ నాయకుడినైన తన పట్ల పది సార్లు గెట్ అవుట్ అంటూ మాట్లాడటం తనను చాలా కలిచివేసిందన్నారు. ఎప్పుడు అన్ పార్లమెంటరీ భాషను వాడలేదని, అన్యాయాలు, అక్రమాలు  చేయలేదన్నారు.  యాంకర్ కు ఇంతటి దారుణమైన భాషను వాడటం ఏంటని అన్నారు. అతిథి పట్ల ఈవిధంగా వ్యవహరించడం దుర్మార్గం కాదా ?.. అంటూ ఎమ్మెల్సీ తక్కళ్లపల్లి రవీందర్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ఏబీఎన్ ఛానెల్ పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

 

 

