English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Basti Dawakhana: కేసీఆర్‌ పాలనలో బస్తీ దవాఖానలు.. రేవంత్‌ పాలనలో కటకట

Basti Dawakhana: కేసీఆర్‌ పాలనలో బస్తీ దవాఖానలు.. రేవంత్‌ పాలనలో కటకట

BRS Party Basti Dawakhana Visit And Fire On Revanth Reddy: పాలనలో ఘోరంగా విఫలమైన రేవంత్ రెడ్డిపై యుద్ధం ప్రకటించిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బస్తీ దవాఖానల సందర్శనను చేపట్టింది. బస్తీల్లో ఉన్న దవాఖానాలను సందర్శించి.. రేవంత్‌ రెడ్డి వైఫల్యాలను బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బృందం వెలుగులోకి తీసుకువచ్చింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 21, 2025, 02:37 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు మంగళవారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
Naga Chaitanya: &#039;గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
6
Akkineni Naga chaitanya
Naga Chaitanya: 'గుణపాఠం నేర్చుకున్నా.. సమంత విడాకులపై నాగచైతన్య షాకింగ్‌ కామెంట్లు
OnePlus Y1S: కేవలం రూ. 999 ధరకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..పండగకి బంపర్ ఆఫర్!
6
Oneplus Tv
OnePlus Y1S: కేవలం రూ. 999 ధరకే రూ.22,000 విలువైన స్మార్ట్ టీవీ..పండగకి బంపర్ ఆఫర్!
Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్‌లో కీలక మార్పు.. ఒకరిని వదిలేసి ముగ్గురిపై కన్నేసిన కావ్య పాప!
5
Kavya Maran
Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్‌లో కీలక మార్పు.. ఒకరిని వదిలేసి ముగ్గురిపై కన్నేసిన కావ్య పాప!
Basti Dawakhana: కేసీఆర్‌ పాలనలో బస్తీ దవాఖానలు.. రేవంత్‌ పాలనలో కటకట

Revanth Reddy Failures: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ హయాంలో అవసరమైన వారందరికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందాయని ఎంపీ వద్దిరాజు రవిచంద్ర, ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్‌ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తెలిపారు. కానీ రేవంత్‌ రెడ్డి పాలనలో పూర్తి భిన్నంగా బస్తీ దవాఖానలో పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని బీఆర్ఎస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు వద్దిరాజు రవిచంద్ర ఆరోపించారు. అన్ని రంగాలలో మాదిరిగానే ప్రజలకు వైద్య సేవలందించే విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి ఘోరంగా విఫలం చెందాడని మండిపడ్డారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: జనం తాగాలే ఊగాలే రేవంత్ రెడ్డి గల్లాపెట్టె నిండాలి: మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు

హైదరాబాద్‌లోని యూసుఫ్‌గూడ బస్తీలోని బస్తీ దవాఖానను మంగళవారం ఎంపీ రవిచంద్ర ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తదితరులు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వారు దవాఖానను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ప్రజలకు అందుతున్న వైద్య సేవల గురించి స్థానికులతో పాటు డాక్టర్ చిన్మయితో మాట్లాడారు. అనంరతం ఎంపీ రవిచంద్ర మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 'కేసీఆర్ పాలనలో పేద వర్గాల వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలను మరింత చేరువలోకి తీసుకుపోయి ఉచితంగా అందించాం. రాష్ట్రంలో మొత్తం 450 బస్తీ దవాఖానలను ప్రారంభించగా.. జీహెచ్ఎంసీలో 350 ఉన్నాయి. రేవంత్‌ రెడ్డి నిర్లక్ష్యం కారణంగా దవాఖానలకు సుస్తీ చేసింది' అని ఆరోపించారు.

Also Read: TTD Donations: తిరుమల విరాళాల్లో నయా రికార్డు.. 11 నెలల్లో రూ.918 కోట్లు

బస్తీ దవాఖానల్లో సరైన సిబ్బంది లేరని.. కనీస వసతులు లేవని ఎంపీ రవిచంద్ర తెలిపారు. ఈ దవాఖానకు డాక్టర్‌ను కేటాయించలేదని, బీఆర్ఎస్ నాయకులు తనిఖీకి వస్తుండడంతో హడావుడిగా ఒక డాక్టర్‌ను పంపించారని చెప్పారు. ఆమెకు ఒక సహాయకులు కూడా లేరని పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్ హయాంలో సిబ్బందితో, వైద్య సహాయం కోసం వచ్చే వారితో దవాఖానాలు కిటకిటలాడేవని ఎంపీ రవిచంద్ర వివరించారు.  తుప్పుపట్టిన కత్తెరలు, దుమ్ముపట్టిన పరికరాలు, కాలం చెల్లిన మందులు, రక్త పరీక్షలు చేశాక 72 గంటల వరకు రిపోర్టులు అందకపోవడంతో స్థానికులు ఆస్పత్రికి రావడం పూర్తిగా తగ్గిపోయిందని ఎంపీ రవిచంద్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి కూడా స్కూళ్లకు సెలవు

కేసీఆర్ హయాంలో అందజేసిన మందులు, కవర్స్, పేపర్స్, పరికరాలు తప్ప ఈ ప్రభుత్వం సరఫరా చేసినవేవి లేవని ఎంపీ రవిచంద్ర తెలిపారు. కనీసం నీటి వసతి కూడా లేదని, డాక్టర్, నర్సుకు ఆరు నెలల నుంచి జీతాలు కూడా రాకపోవడం తీవ్ర విచారకరమని ఎంపీ వద్దిరాజు చెప్పారు. ఇప్పటికైనా వసతులు మెరుగుపర్చి పేదలకు సత్వర వైద్య సేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆశీస్ కుమార్ యాదవ్, వాసాల వెంకటేష్, పర్వతం సతీష్, కోట్ల వినోద్, పవన్ రెడ్డి, ప్రసాద్ చౌదరి తదితరులు ఉన్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Basti Dawakhanavaddiraju ravichandraPadi Kauhik ReddyMaganti SunithaYusufguda

Trending News