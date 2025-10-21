Basti Dawakhana: కేసీఆర్‌ పాలనలో బస్తీ దవాఖానలు.. రేవంత్‌ పాలనలో కటకట

Revanth Reddy Failures: తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ హయాంలో అవసరమైన వారందరికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందాయని ఎంపీ వద్దిరాజు రవిచంద్ర, ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తెలిపారు. కానీ రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో పూర్తి భిన్నంగా బస్తీ దవాఖానలో పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని బీఆర్ఎస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు వద్దిరాజు రవిచంద్ర ఆరోపించారు. అన్ని రంగాలలో మాదిరిగానే ప్రజలకు వైద్య సేవలందించే విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి ఘోరంగా విఫలం చెందాడని మండిపడ్డారు.
హైదరాబాద్లోని యూసుఫ్గూడ బస్తీలోని బస్తీ దవాఖానను మంగళవారం ఎంపీ రవిచంద్ర ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తదితరులు సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వారు దవాఖానను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ప్రజలకు అందుతున్న వైద్య సేవల గురించి స్థానికులతో పాటు డాక్టర్ చిన్మయితో మాట్లాడారు. అనంరతం ఎంపీ రవిచంద్ర మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. 'కేసీఆర్ పాలనలో పేద వర్గాల వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలను మరింత చేరువలోకి తీసుకుపోయి ఉచితంగా అందించాం. రాష్ట్రంలో మొత్తం 450 బస్తీ దవాఖానలను ప్రారంభించగా.. జీహెచ్ఎంసీలో 350 ఉన్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి నిర్లక్ష్యం కారణంగా దవాఖానలకు సుస్తీ చేసింది' అని ఆరోపించారు.
బస్తీ దవాఖానల్లో సరైన సిబ్బంది లేరని.. కనీస వసతులు లేవని ఎంపీ రవిచంద్ర తెలిపారు. ఈ దవాఖానకు డాక్టర్ను కేటాయించలేదని, బీఆర్ఎస్ నాయకులు తనిఖీకి వస్తుండడంతో హడావుడిగా ఒక డాక్టర్ను పంపించారని చెప్పారు. ఆమెకు ఒక సహాయకులు కూడా లేరని పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్ హయాంలో సిబ్బందితో, వైద్య సహాయం కోసం వచ్చే వారితో దవాఖానాలు కిటకిటలాడేవని ఎంపీ రవిచంద్ర వివరించారు. తుప్పుపట్టిన కత్తెరలు, దుమ్ముపట్టిన పరికరాలు, కాలం చెల్లిన మందులు, రక్త పరీక్షలు చేశాక 72 గంటల వరకు రిపోర్టులు అందకపోవడంతో స్థానికులు ఆస్పత్రికి రావడం పూర్తిగా తగ్గిపోయిందని ఎంపీ రవిచంద్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్ హయాంలో అందజేసిన మందులు, కవర్స్, పేపర్స్, పరికరాలు తప్ప ఈ ప్రభుత్వం సరఫరా చేసినవేవి లేవని ఎంపీ రవిచంద్ర తెలిపారు. కనీసం నీటి వసతి కూడా లేదని, డాక్టర్, నర్సుకు ఆరు నెలల నుంచి జీతాలు కూడా రాకపోవడం తీవ్ర విచారకరమని ఎంపీ వద్దిరాజు చెప్పారు. ఇప్పటికైనా వసతులు మెరుగుపర్చి పేదలకు సత్వర వైద్య సేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆశీస్ కుమార్ యాదవ్, వాసాల వెంకటేష్, పర్వతం సతీష్, కోట్ల వినోద్, పవన్ రెడ్డి, ప్రసాద్ చౌదరి తదితరులు ఉన్నారు.
బస్తి దవాఖానలో ఇప్పటికి కెసిఆర్ గారు ఇచ్చిన మెడిసిన్ ఇస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
-పాడి కౌశిక్ రెడ్డి శాసనసభ్యులు pic.twitter.com/r5YW5OR3xw
— Padi Kaushik Reddy (@KaushikReddyBRS) October 21, 2025
