Gudem Mahipal Reddy Gift: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కొన్ని ఆసక్తికర ఫలితాలు వచ్చాయి. రాజకీయ విశ్లేషకులను సైతం విస్మయానికి గురి చేసేలా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కొన్ని సంచలన విజయాలను నమోదు చేసింది. వాటిలో సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు నియోజకవర్గంలోని మున్సిపాలిటీల ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఈ నియోజకవర్గంలో మొత్తం 5 మున్సిపాలిటీలు ఉండగా.. అన్నింటినీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుని క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి పార్టీ ఫిరాయించి ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగా ఉన్నారు. తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రావాలని చూస్తున్న గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి అందులో భాగంగా మున్సిపాలిటీల్లో గులాబీ పార్టీ విజయానికి కృషి చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఫలితాలతో ఆయన తిరిగి బీఆర్ఎస్లోకి చేరడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
Also Read: Municipal Election Results: ఈ మున్సిపాలిటీల్లో హంగ్.. హోరాహోరీ పోరులో ఎవరిదో పీఠం
సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు అసెంబ్లీ పరిధిలోని మొత్తం ఐదు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. ఇస్నాపూర్, ఇంద్రేశం, జిన్నారం, గుమ్మడిదల, గడ్డపోతారం మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి షాకింగ్ ఫలితాలు వచ్చాయి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యే గెలిచిన గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తనదైన వ్యూహం రచించారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను కాకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు మద్దతు ఇచ్చారు. దీంతో ఐదింటికి ఐదు మున్సిపాలిటీల్లో గులాబీ జెండా ఎగిరింది. ఒక్క చోట కూడా అధికారంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలకపోగా.. బీజేపీ అడ్రస్ లేదు.
Also Read: Bharat Gaurav Train: సమ్మర్లో మంచుకొండల్లో దైవ చింతన.. ఏప్రిల్ భారత్ గౌరవ్ రైలు షెడ్యూల్ ఇదే!
తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి..
అభివృద్ధి కోసం అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఫిరాయించిన గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి తన తప్పు తెలుసుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది. తన నియోజకవర్గంలోని మున్సిపాలిటీలను క్లీన్ స్వీప్ చేసి కేసీఆర్కు కానుకగా ఇచ్చినట్లు భావిస్తున్నారు. దీంతో తిరిగి ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరేందుకు మార్గం సుగమమైనట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే తన సోదరుడిని కేసీఆర్ వద్దకు పంపించి రాయబారం నడిపిన మహిపాల్ రెడ్డి మున్సిపల్ ఎన్నికల విజయోత్సవంతో మళ్లీ కారెక్కడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ పరిణామం గులాబీ పార్టీలో సరికొత్త జోష్ తీసుకువచ్చింది.
Also Read: Tirumala: గుండు చేయించుకున్న దర్శకుడు కె.రాఘవేంద్ర రావు.. ఎందుకో తెలుసా?
మున్సిపాలిటీల ఫలితాలు ఇవే
ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీ 26 వార్డులు
బీఆర్ఎస్ పార్టీ -12
కాంగ్రెస్ -10
స్వతంత్రులు -4
ఇంద్రేశం మున్సిపాలిటీ 18 వార్డులు
బీఆర్ఎస్ పార్టీ - 9
కాంగ్రెస్ -6
బీజేపీ - 2
స్వతంత్రులు -1
జిన్నారం మున్సిపాలిటీ 20 వార్డులు
బీఆర్ఎస్ పార్టీ - 8
కాంగ్రెస్ - 6
బీజేపీ - 4
స్వతంత్రులు - 2
గుమ్మడిదల మున్సిపాలిటీ 22 వార్డులు
బీఆర్ఎస్ పార్టీ -15
కాంగ్రెస్ -4
బీజేపీ -2
స్వతంత్రులు -1
గడ్డపోతారం మున్సిపాలిటీ 18 వార్డులు
బీఆర్ఎస్ పార్టీ -14
కాంగ్రెస్- 3
స్వతంత్రులు -1
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook