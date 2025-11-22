BRS Party: పిలగాడు పుట్టక ముందే 10 పాస్ అయినట్టు రేవంత్‌ రెడ్డి యవ్వారం

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BRS Party Condemns And Fire On KTR Case: ఫార్ములా ఈ కారు రేసుతో తెలంగాణకు పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకువచ్చిన కేటీఆర్‌పై కేసు పెట్టడం దారుణమని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తప్పుబట్టింది. బోగస్‌ పెట్టుబడులు తెస్తున్న రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఎన్ని కేసులు పెట్టాలని గులాబీ పార్టీ ప్రశ్నించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:12 AM IST

Formula E Car Race: కాంగ్రెస్, బీజేపీలు ఎట్టకేలకు కేటీఆర్‌పై ప్రాసిక్యూషన్ కు గవర్నర్ అనుమతి తెచ్చుకున్నాయి. ఫార్ములా ఈ కార్ రేసింగ్ కేసు ఎఫ్ఐఆర్‌లోఅవినీతి గురించి ప్రస్తావన లేదు. ఫార్ములా ఈ కార్ రేసింగ్ కంటిన్యూ చేస్తే కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌కే పేరొస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి ఆ ఈవెంట్‌ను ఆపారు. ఈవెంట్ కంపెనీ తనకు లంచం ఆశ చూపిందని రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో చెప్పారు. మరి ఏ దర్యాప్తు సంస్థకు దాని గురించి ఎందుకు రేవంత్ ఫిర్యాదు చేయలేదు?' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకుడు మన్నె క్రిశాంక్‌ ప్రశ్నించారు.

Also Read: Adabidda Nidhi: మహిళలకు చంద్రబాబు సర్కార్‌ మరో వరం.. నెలకు రూ.1,500

హైదరాబాద్‌లోని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మన్నె క్రిశాంక్‌ కీలక మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌పై ఈ కార్‌ రేసింగ్‌ కేసుపై గవర్నర్‌ అనుమతి ఇవ్వడంపై మన్నె క్రిశాంక్‌ స్పందించారు. అభద్రతా భావంతోనే కేటీఆర్‌పై కేసు పెట్టారని ప్రకటించారు. 'కేటీఆర్ అనేక భాషల్లో బాగా మాట్లాడుతాడు. భారత్‌, తెలంగాణ గురించి అంతర్జాతీయ వేదికల మీద బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతాడు. అందుకే రేవంత్ రెడ్డికే కేటీఆర్‌పై కక్ష కట్టారు. ఫార్ములా ఈ కార్ రేసింగ్ అంటే ఒక ఈవెంట్ మాత్రమే కాదు. రూ.700 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు తెచ్చింది' అని మన్నె క్రిశాంక్‌ గుర్తుచేశారు.

Also Read: Harish Rao: మృతులకు రూ.కోటి ఏమైంది? రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు లేఖ

ఒక్క ఈవెంట్‌కే అన్ని పెట్టుబడులు వస్తే మరిన్ని ఈవెంట్లు జరిగితే ఇంకా ఎన్ని పెట్టుబడులు వచ్చేవో? అని మన్నె క్రిశాంక్‌ పేర్కొన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి బోగస్ కంపెనీలతో పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. మంకీమ్న్ బయో అనే కంపెనీతో జూన్‌లో రూ.345 కోట్ల పెట్టుబడుల ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని.. అయితే ఆ కంపెనీని ఈ నెలలోనే రిజిస్టర్ చేశారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

'యతిరాజం మధుశేషు అనే చార్టర్ అకౌంటెంట్ పేరిట ఆ కంపెనీని కేవలం లక్ష రూపాయల మూలధనంతో రిజిస్టర్ చేశారు. లక్ష రూపాయల కంపెనీతో 345 కోట్ల రూపాయల ఒప్పందమా?' అని మన్నె క్రిశాంక్‌ ప్రశ్నలు సంధించారు. బ్లాక్ మనీని వైట్‌గా మార్చుకునే కుట్ర దీని వెనక ఉందా? దర్యాప్తు జరగాలి అని డిమాండ్‌ చేశారు. పిలగాడు పుట్టక ముందే పదో తరగతి పాస్ అయినట్టు ఈ మొత్తం వ్యవహారం ఉందని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ కంపెనీ వెనుక ఏ మంత్రి ఉన్నాడో నిగ్గు తేల్చాలని కోరారు.

Also Read: Hidma Encounter: మారేడుమిల్లి ఎన్‌కౌంటర్‌పై సంచలనం.. మావోల సంచలన లేఖ

రాష్ట్రానికి మేలు చేసిన ఫార్ములా ఈ కారు రేసింగ్‌పైన కాదు కేసు పెట్టాల్సింది  బోగస్ కంపెనీల బాగోతాన్ని నడుపుతున్న వారిపై అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు మన్నె క్రిశాంక్‌ తెలిపారు. రేవంత్‌ రెడ్డి బోగస్‌ పెట్టుబడులపై కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరపాలని డిమాండ్‌ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి తమ్ముడు జగదీశ్వర్ రెడ్డి కంపెనీతో కూడా గతంలో ఇలాంటి బోగస్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని ఆరోపించారు. గోది మీడియా, వాల్ష్ కర్రా లాంటి బోగస్ సంస్థలతో కూడా రేవంత్ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని గుర్తుచేశారు.

'తెలంగాణ ఐటీ మంత్రిగా కేటీఆర్ తెచ్చిన పెట్టుబడులతో వచ్చిన పరిశ్రమలు ఆదిలాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ దాకా కనిపిస్తాయి. రేవంత్ రెడ్డి పెట్టుబడులతో వచ్చిన పరిశ్రమలు కనిపించవేం?' అని పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు మన్నె క్రిశాంక్‌ ప్రశ్నించారు. పెట్టుబడులు తెచ్చిన కేటీఆర్‌పై అక్రమ కేసులు పెడతారు.. మరి బోగస్ పెట్టుబడుల ఒప్పందాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన రేవంత్, మంత్రివర్గంపై కేసులు ఉండవా? అని ప్రశ్నించారు. ఈడీ ఏసీబీ ఈ బోగస్ కంపెనీ ల పై విచారణ జరపరా? అని రేవంత్‌ రెడ్డిని నిలదీశారు. ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తున్నారని.. తగిన బుద్ధి చెబుతారని హెచ్చరించారు.

