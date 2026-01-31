English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • BRS Party: ఆరు గ్యారంటీలపై డైవర్షన్‌లో భాగమే కేసీఆర్‌కు నోటీసులు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

BRS Party: ఆరు గ్యారంటీలపై డైవర్షన్‌లో భాగమే కేసీఆర్‌కు నోటీసులు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

BRS Party Condemns Phone Tapping Notice: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు నోటీసు ఇస్తూ గోడకు అంటించడాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. ఇచ్చిన హామీలు, ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేయలేక డైవర్షన్‌ పాలిటిక్స్‌లోనే ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ డ్రామా అని గులాబీ పార్టీ మండిపడింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 03:33 PM IST

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ధన నష్టం వచ్చే సూచనలు ఉన్న రాశులు ఇవే!
5
Today Horoscope Telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ధన నష్టం వచ్చే సూచనలు ఉన్న రాశులు ఇవే!
SBI Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 85,590 జీతంతో SBIలో భారీగా ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
5
SBI Bank Jobs 2026
SBI Bank Jobs 2026: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ. 85,590 జీతంతో SBIలో భారీగా ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్..!
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఉదయమే షాకింగ్ ఘటన.. సినిమా స్టైల్‌లో కోఠి SBI ATM వద్ద కాల్పులు, భారీ దోపిడీ..!
5
Hyderabad Gun Firing
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఉదయమే షాకింగ్ ఘటన.. సినిమా స్టైల్‌లో కోఠి SBI ATM వద్ద కాల్పులు, భారీ దోపిడీ..!
School Holiday Today: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
School Holiday Today
School Holiday Today: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రంలో అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
BRS Party: ఆరు గ్యారంటీలపై డైవర్షన్‌లో భాగమే కేసీఆర్‌కు నోటీసులు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

Phone Tapping Notice: 'డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ రేవంత్ రెడ్డి చేస్తూ.. ఏదో ఒక్క అసత్య ప్రచారం చేస్తూ  డైవర్షన్ చేస్తున్నారు' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు కర్నె ప్రభాకర్‌ విమర్శించారు. తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు నోటీసులు ఇవ్వకుండా గోడకు అంటించి వెళ్లడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. కేసీఆర్‌ ఉంటున్న ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లి ఇవ్వకుండా అవమానించారని మండిపడ్డారు. కేసీఆర్‌ను దురుద్దేశంతోనే రేవంత్ రెడ్డి అవమానిస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో కర్నె ప్రభాకర్‌ మీడియాతో మాట్లాడారు. 'కేసీఆర్ గజ్వేల్ నియోజవర్గం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఎర్రవెల్లి కూడా దాని పరిధిలోకి వస్తుంది. ఎర్రవెల్లిలో తనకు నోటీసులు ఇవ్వాలని కేసీఆర్ కోరారు. రెండు, మూడు కార్యక్రమాలు విషయాలు మంత్రులు వెళ్లి స్వాగతం పలికారు. మేడారం జాతరకు రావాలని సీతక్క, కొండా సురేఖ ఆహ్వానించారు. ఎర్రవెల్లి తెలియని ప్రదేశం కాదు కదా? మీరు అంటున్న అధికారిక నివాసం నందినగర్ అయితే. మరి హరీష్ రావు గారి అధికారిక నివాసం సిద్దిపేట అయితే మీరు హైదరాబాద్ లో ఎందుకు ఇచ్చారు?' అని ప్రశ్నించారు.

'మీ అవసరం మేరకు మీ సదుపాయం కోసం నోటీసులు ఇస్తున్నారు. మీ గురువు రేవంత్‌ రెడ్డి చెప్పినట్టు ఆయన ఆలోచనకు అనుగుణంగా రేవంత్‌ రెడ్డి పని చేస్తున్నాడు. మీ గురువు దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలని నువ్వు కోరుకోవచ్చు, అనవచ్చు తప్పులేదు. మీ అవినీతి ఆరోపణలు బయట పెడుతుండడంతోనే కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు.. ఇప్పుడు కేసీఆర్‌ నోటీసులు ఇస్తున్నావు' అని రేవంత్‌ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు కర్నె ప్రభాకర్‌ మండిపడ్డారు.

'ఫార్ములా ఈ కార్ కేసు అసలు కేసే కాదు. ఫోన్ టాపింగ్ అనేది అన్ని రాష్ట్రాలు జరుగుతోంది. ఫోన్ టాపింగ్ అనే అసత్య ప్రచారం చేస్తూ అవమానించే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. నువ్వు మాట్లాడిన ఇంగ్లీష్ పరిహాసం కావడంతో అమెరికా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లావు' అని కర్నె ప్రభాకర్‌ తెలిపారు. ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్‌ని కేంద్ర ప్రభుత్వమే బయటిపెట్టి కాళేశ్వరం, మిషన్ కాకతీయతో వ్యవసాయ స్థిరీకరణ జరిగింది అని చెప్పిందని గుర్తుచేశారు. కాళేశ్వరంపై అబద్ధపు ప్రచారం అని ఎకనమిక్‌ సర్వేతో తేలిందని కర్నె ప్రభాకర్‌ చెప్పారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KCR NoticePhone Tapping Casebrs partyKarne PrabhakarTelangana Bhavan

Trending News