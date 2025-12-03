Revanth Reddy Land Scam: హిల్ట్ పాలసీ ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు భూములు ధారాదత్తం చేయడానికి తీసుకొచ్చారని శాసనమండలి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి తీవ్ర ఆరోపణలుచేశారు. ఎవరి మేలు కోసం హిల్ట్ పాలసీ తీసుకొచ్చారని రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయంలో పరిశ్రమలు దేశంలోనే నెంబర్ వన్ స్థాయిలో ఉండేదని.. పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణలో తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హయాంలో ఎలా ముందుకు వెళ్లిందో అందరికీ తెలుసని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు ఎందుకు పారిశ్రామిక రంగం వెనుకబడిందని రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలను మధుసూదనా చారి వివరించారు.
Also Read: BJP Protest: దేవుళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ గుర్రు.. నేడు భారీ నిరసనలకు పిలుపు
హిల్ట్ పాలసీ పేరిట రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న రూ.5 లక్షల కోట్ల భూకుంభకోణంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రత్యక్ష కార్యాచరణకు దిగింది. హిల్ట్ పాలసీని వ్యతిరేకిస్తూ హైదరాబాద్ మల్కాజిగిరి నియోజకవర్గంలోని మౌలాలి పారిశ్రామిక వార్డులో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టగా శాసనమండలి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి, మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి మాట్లాడుతూ.. 'పారిశ్రామిక వ్యక్తులకు రాయితీలిచ్చి హైదరాబాద్ను మహానగరంగా తీర్చిదిద్దాం. పారిశ్రామిక రంగంలో, ఐటీ రంగంలో బెంగళూరుతో పోటీపడ్డ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు అభివృద్ధి తప్ప అమ్మకాలే జరుగుతున్నాయి' అని తెలిపారు. ప్రభుత్వ భూములను, ఇండస్ట్రియల్ భూములను ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు రేవంత్ రెడ్డి అప్పనంగా ధారదత్తం చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. ఉద్యమంలో తెలంగాణ ప్రాణాలు బలి తీసుకున్న పార్టీ కాంగ్రెస్ అని చెప్పారు.
Also Read: Telangana Teachers: తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లపై పిడుగు.. ఆ పని చేయకుంటే ఉద్యోగం ఊస్ట్
బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో తెలంగాణను రోల్ మోడల్గా అన్ని రాష్ట్రాలకు తీసుకున్నారని ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి తెలిపారు. 'రాహుల్ గాంధీ నోరు ఉంటే మాట్లాడండి, కళ్లు ఉంటే చూడండి, చెవులు ఉంటే వినండి' అని హితవు పలికారు. తెలంగాణపై ఎన్ని అన్యాయాలు కుట్రలు జరుగుతున్నాయోనని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్వరాష్ట్ర తెలంగాణకు అన్యాయం చేసి పక్క రాష్ట్ర ఆంధ్రకు పరిశ్రమలు రేవంత్ రెడ్డి తరలిస్తున్నాడని ఆరోపించారు.
Also Read: Land Scam: రేవంత్ రెడ్డి రూ.5 లక్షల కోట్ల భూ కుంభకోణంపై గవర్నర్ స్పందించాలి
రేవంత్ రెడ్డి 5 వేల పరిశ్రాములు తరలిస్తుండడంతో వేల మంది ఉపాధి కోల్పోతున్నారని ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. హిల్ట్ పాలసీ విధానాన్ని తెలంగాణను తాకట్టు పెట్టె ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. పరిశ్రమిలన్నీ తెలంగాణలో నామరూపం లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్నాడని.. హిల్ట్ పాలసీ వెంటనే వెనక్కి తీసుకోకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేపడతామని ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి హెచ్చరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook