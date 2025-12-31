Telangana Bhavan: హైదరాబాద్ నగరం పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలా మారిందని.. రేవంత్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి సర్వనాశనం చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డికి హైదరాబాద్ నగరం అంటే చిన్నచూపు అని తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని రేవంత్ రెడ్డి మొదటి నుంచి చెత్త నగరంగా చూస్తున్నారని చెప్పారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ భవన్లో ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. తన ఊహల నగరం ఫోర్త్ సిటీ అంటూ రేవంత్ రెడ్డి ఊహల్లో ఉన్నారని.. రాయదుర్గం నుంచి శంషాబాద్ వరకు మెట్రోను రద్దు చేశారని గుర్తుచేశారు. మూసీ ప్రక్షాళన పేరుతో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూల్చివేతలకు పాల్పడ్డారని.. హైదరాబాద్ నగరం అంటే రేవంత్ రెడ్డికి ద్వేషం, కోపం అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ చెప్పారు. 'హైదరాబాద్ నగరంలో కాలుష్యం లేకుండా ఫార్మా సిటీ కట్టాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని రేవంత్ రెడ్డి రద్దు చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక్క సీటు రాలేదు. హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణకు గుండెకాయ, ఆర్థిక అభివృద్ధికి గ్రోత్ ఇంజన్. రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో హైదరాబాద్ పరిస్థితులు పూర్తిగా దిగజారాయి' అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ విమర్శించారు.
'బ్యాక్ డోర్ పాలన ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డి? పేరుకు ప్రజా పాలన చేసేది రాజరిక పాలన. రేవంత్ రెడ్డి నియంతృత్వ పాలన చేస్తున్నారు. చెత్త సీఎం కాబట్టి చెత్త నగరం కనపడుతోంది. పెద్దల భూములు విడిచిపెట్టి పేదల జోలికి వచ్చి వేల కోట్లు కాపాడినట్లు బిల్డప్పులు ఇస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నగరం పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలా మారింది' అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ విమర్శించారు. హైదరాబాద్ నగర ప్రజలను రేవంత్ రెడ్డి శిక్షిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. 'హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఆదాయ వనరుగా మాత్రమే రేవంత్ రెడ్డి వాడుతున్నారు.. రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ ఎందుకు వెళ్తున్నారో ఎవరికి అర్ధం కావడం లేదు. రేవంత్ రెడ్డి చెప్పేది ఒకటి.. చేసేది మరొకటి' అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ విమర్శించారు. '2025 సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటం చేసింది. రేవంత్ రెడ్డి చర్యలను హైదరాబాద్ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. రాబోయే సంవత్సరంలో ఇదే స్ఫూర్తితో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాడుతుంది' అని ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద గౌడ్ ప్రకటించారు.
