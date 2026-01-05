BRS Party: ఎవరి చేతిలో కవిత కీలుబొమ్మ.. ఆమె తీరుతో కేసీఆర్‌ కంటతడి

Kavitha Drama Politics: ఎవరో ఆడించినట్టు కవిత వైఖరి ఉందని.. ఆమె ప్రతి రోజు కేసీఆర్ను కంటతడి పెట్టిస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ లక్ష్యంగా ఆమె రాజకీయం చేస్తున్నారని కవిత తీరును ఖండించారు. పార్టీ వ్యవహారాలను శాసనమండలిలో ఎలా మాట్లాడతారు? సభలో అనుమతి ఇచ్చారని మహిళా నాయకులు ప్రశ్నించారు. ఎవరి చేతిలోనే కీలుబొమ్మగా మారి కవిత మాట్లాడుతున్నారని తప్పుబట్టారు.
కవిత వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తుల ఉమ, మాజీ ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత తదితరులు మాట్లాడారు. కవిత వ్యవహారాన్ని.. ఆమె ధోరణిని కొట్టిపారేశారు. 'కవిత వ్యాఖ్యలు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారాయి. ఎవరో ఆడిస్తే కవిత కీలు బొమ్మగా మారారు. కేసీఆర్ను క్షోభకు గురి చేస్తున్న వైనాన్ని ఖండిస్తున్నాం' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత ప్రకటించారు. 'కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు అసెంబ్లీని ఎమ్మెల్యేలు బహిష్కరించారు. కవిత మనస్పూర్తిగా ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేశారా? నాటకాలు ఆడుతున్నారా? పదవి అవసరం లేనప్పుడు శాసనమండలికి ఎందుకు హాజరయ్యారు?' అని నిలదీశారు. 'బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నష్టం కలిగించేలా కవిత మాట్లాడారు. రోజు కేసీఆర్ను కంటతడి పెట్టిస్తున్నారు. ప్రతిపక్షాలకు సమయం ఇవ్వని ప్రభుత్వం, కవితకు అంత సమయం ఎలా ఇచ్చింది? అని మాజీ ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత ప్రశ్నించారు.
'కవితను ఎవరు నాటకాలు ఆడిస్తున్నారో చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. పార్టీలో స్వేచ్ఛ లేకపోతే పదవులు ఇప్పించుకోలేదా? పార్టీలో కవితకు ఉన్న చనువు ఎవరికి లేదు? కంటతడి పెట్టేంత క్షోభకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ గురి చేయలేదు. కవిత ఓడిపోయిన ఎమ్మెల్సీగా కేసీఆర్ అవకాశం ఇచ్చారు. టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ పార్టీగా మార్చడం ఇష్టం లేదంటున్న కవిత, తెలంగాణ జాగృతిని భారత జాగృతిగా ఎలా మార్చింది? అని మాజీ ఎమ్మెల్యే గొంగిడి సునీత నిలదీశారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ప్రజాస్వామ్యం లేకపోతే మీకు పదవులు ఎలా వచ్చాయి? కంకణం కట్టుకొని బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆగం చేయాలని చూస్తున్నారు. లిక్కర్ కేసులో ఇరుక్కుంటే హరీశ్ రావు, కేటీఆర్ వారానికి నాలుగు సార్లు ఢిల్లీకి తిరిగారు. కూర్చున్న కొమ్మనే నరకాలని చూస్తున్నారు మీ ఆటలు ఇక సాగవు' అని కవితకు హెచ్చరించారు. మీ భవిష్యత్తును మీరే కాలరాసుకుంటున్నారని కవితపై మండిపడ్డారు. కవిత టార్గెట్ బీఆర్ఎస్, కేసీఆర్ అని తెలిపారు.
