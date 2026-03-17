BRS Notice to Rohit reddy: డ్రగ్స్ కేసులో పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డికి కేసీఆర్ షోకాజ్ నోటీసులు..

KCR Shock to Pilot Rohit Reddy: హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఒక సమావేశంలో మాదకద్రవ్యాల వినియోగం జరిగిందని, ఆ సమయంలో రోహిత్ రెడ్డి అక్కడ హాజరై ఉన్నారనే మీడియా కథనాలను పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ మొత్తం పరిణామాలపై 7 రోజుల్లోపు లిఖితపూర్వక వివరణ ఇవ్వాలని పార్టీ పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిని ఆదేశించింది. ఇలాంటి అక్రమ కార్యకలాపాలతో సంబంధం కలిగి ఉండటం పార్టీ విలువలకు, ప్రతిష్టకు విరుద్ధమని పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ (కల్వకుంట్ల చంద్ర శేఖర్ రావు) ఆదేశాల మేరకు ఈ నోటీసు జారీ చేసినట్లు ప్రధాన కార్యదర్శి సోమ భరత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.
తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో పార్టీ తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు రోహిత్ రెడ్డి పార్టీ కార్యక్రమాలకు, అధికారిక సమావేశాలకు దూరంగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. గడువులోపు సంతృప్తికరమైన వివరణ ఇవ్వని పక్షంలో, ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసు లేకుండానే పార్టీ రాజ్యాంగం ప్రకారం క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ కేసుపై సిట్ ఏర్పాటు చేసిన తరుణంలో సొంత పార్టీ కూడా రోహిత్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
మరోవైపు ప్రభుత్వం నియమించిన సిట్ ద్వారా ఈ కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేయనున్నట్టు సమాచారం.అంతేకాదు ఈ డ్రగ్స్ కు దుబాయి రియల్ ఎస్టేట్ కు మధ్య సంబంధాలున్నట్టు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా శనివారం రాత్రి జరిగిన పార్టీలో డ్రగ్స్ వాడుతున్నారనే పక్కా సమాచారంతో పోలీసులతో ఈగల్ టీమ్ తో కలిసి పక్కాగా దాడుల నిర్వహించి రోహిత్ రెడ్డితో పాటు ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్ ఉండటంతో తెలుగు దేశం పార్టీ అతన్ని పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంచాలని సూచించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.