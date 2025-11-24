English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad Orr Accident: హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ వద్ద కారు దగ్దం.. డ్రైవర్ సజీవ దహనం..

Car crashes on orr hyderabad: మేడ్చల్ జిల్లా శామీర్ పేట్  పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓఆర్ఆర్ పై  కారులోమంటలు చేలరేగాయి. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ సజీవదహనమయ్యాడు. ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 24, 2025, 08:09 AM IST
Car crashes on Outer ring road Hyderabad driver burned alive: ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాలు ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. అసలు ఇల్లు దాటి రోడ్డు ఎక్కుదామంటే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. ప్రతిరోజు రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు వార్తలలో  ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల బస్సు ప్రమాదాలు, కారు ప్రమాదాలు, టూవీలర్ ప్రమాదాలు  నిత్యం వార్తలలో ఉంటు హడలెత్తిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని ఓఆర్ఆర్ లో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది.

హైదరాబాద్ – శామీర్‌పేట్ సమీపంలో ఓఆర్ఆర్ పై ఎకో స్పోర్ట్ కారులో మంటలు చెలరేగాయి. అయితే.. కారు డోర్ లు లాక్ అయిపోయాయి. మంటల నుంచి తప్పించుకునేందుకు చాన్స్ లేకపొవడంతో డ్రైవర్ సజీవంగా దహనమయ్యాడు.

మొత్తంగా సోమవారం రోజున అది కూడా ఓఆర్ఆర్ పై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించడంతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ట్రాఫిక్ ను డైవర్ట్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. కారు నంబర్ ఆధారంగా ఘటనపై పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. కారు పూర్తిగా కాలిపోయింది.

డ్రైవర్ సీటులోని వ్యక్తి అస్తిపంజరంగా మారిపోయాడు.  ఈ ఘటనకు చెందిన ఫోటో చూసి అందరు షాక్ అవుతున్నారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే ప్రమాదం తీవ్రత ఏ రెంజ్ లో  ఉందో అర్థమౌతుందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

