HPV Vaccination: దేశ వ్యాప్తంగా బాలికలకు ఉచితంగా HPV వ్యాక్సినేషన్..

Free HPV Vaccination For Girls: జాతీయ టీకా కార్యక్రమంలో భాగంగా 14ఏళ్ల వయసు పైబడిన బాలికలకు ఉచితంగా అందించనున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ వర్గాలు ప్రకటించాయి. ఈ సింగిల్ షాట్ గార్డాసిల్ ఇంజెక్షన్ను ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఉచితంగా ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపాయి.HPV వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా నాలుగు రకాల గర్భాశయ క్యాన్సర్లను అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా హెచ్పీవీ టైప్ 16, 18 తోపాటు టైప్ 6, 11 రకాల నుంచి కూడా రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఒక డోసు వ్యాక్సిన్ అందించడం వల్ల బాలికలకు, సంబంధిత వైరస్ల నుంచి దీర్ఘకాల రక్షణ కలుగుతుందని దేశీయంగా, అంతర్జాతీయంగా జరిపిన శాస్త్రీయ పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ ను అడ్డుకోవడంలో దాదాపు 93- 100 శాతం సమర్థంగా పనిచేసినట్లు తేలింది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సిఫార్సులకు అనుగుణంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది.
15ఏళ్ల లోపు బాలికల కోసం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న గార్డాసిల్-4 టీకాను రెండు డోసుల్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని వైద్య అధికారులు సూచిస్తున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లో దీని ఒక్కో డోసు ధర రూ.3,927గా ఉంది. ఈ వ్యాక్సిన్ కు భద్రత విషయంలో మెరుగైన రికార్డు ఉంది. ఈ టీకా 2006లో అందుబాటులోకి రాగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 50 కోట్ల డోసులను పంపిణీ చేపట్టారు. ఫలితంగా అనేక దేశాల్లో గర్భాశయ ముఖద్వారా క్యాన్సర్లు గణనీయంగా తగ్గినట్లు అంచనా వేశారు. 160 దేశాల్లో ఇప్పటికే ఈ టీకా పంపిణీ కార్యక్రమం అమల్లో ఉండగా, వీటిలో 90 దేశాలు సింగిల్ డోసులో వ్యాక్సిన్ ను అందిస్తున్నాయి.
"ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య కేంద్రాలు, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు, జిల్లా ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో మాత్రమే ఈ వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది. ప్రతి సెషన్ వైద్యుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే నిర్వహిస్తారు. ఏవైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే, తక్షణం చికిత్స అందించేలా హెల్త్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేశారు. 14 ఏళ్ల బాలికలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు వారికి ఈ వ్యాక్సినేషన్ చేయించాలని వైద్య అధికారులు తెలిపారు. జాతీయ ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్లో హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ను చేర్చిన 160వ దేశంగా భారత్ అవతరించబోతోంది.
ప్రపంచంలో ఎక్కువగా క్యాన్సర్ బాధితులు ఉన్న దేశాల్లో భారత్ మూడోది. మొదటి, రెండు స్థానాల్లో చైనా, అమెరికాలు ఉన్నాయి. 2040 నాటికి దేశంలో క్యాన్సర్ రోగులు ఏడాదికి 20 లక్షలకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 2 కోట్ల మంది క్యాన్సర్ బారిన పడుతుండగా, వీరిలో 15 లక్షల మంది భారతీయులే ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుత డేటా ప్రకారం, భారత మహిళల్లో గర్భాశయ క్యాన్సర్ రెండో అత్యంత సాధారణ క్యాన్సర్గా ఉంది. ఏటా దాదాపు 80 వేల కొత్త కేసులు నమోదు అవుతుండగా, సుమారు 42 వేల కంటే ఎక్కువ మంది మరణిస్తున్నారు. ఇందులో 80 శాతానికి పైగా కేసులు HPV రకాలు 16, 18 వల్లనే సంభవిస్తున్నాయని తెలుస్తోంది.
