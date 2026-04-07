MIM Vs BJP: పాతబస్తీని మజ్లిస్ కు రాసిచ్చారా..? కాంగ్రెస్ తీరుపై రెచ్చిపోయిన బండి సంజయ్..

MIM Vs BJP: రీసెంట్ గా ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే మీర్ జుల్బీకర్ అలీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పోలీసులు తనను చూసి పారిపోయారని తెలిపారు. చార్మినార్ నియోజకవర్గం పరిధిలో GHMC చేసిన కూల్చివేతలను MIM నేతలు వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు తెలిపారు. రెండు రోజుల క్రితం పాతబస్తీలో అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చేందుకు అధికారు వెళ్లగా వారిని ఎంఐఎం నేతలు అడ్డుకున్నారు. పోలీసులు, GHMC అధికారుల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించారు. తాజాగా ముర్గీ చౌక్ సమీపంలో కూల్చివేతలను షాపు యజమానులు మళ్లీ నిర్మించుకుంటున్నారు. వారికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే మీర్ జుల్ఫికర్ అలీ భరోసానిచ్చారు.
ముర్గీ చౌక్, పత్తర్ గట్టి, రికబ్ గంజ్లో కూల్చివేసిన తాత్కాలిక నిర్మాణాలను ఇప్పుడు శాశ్వతంగా నిర్మిస్తున్నారు. కూల్చివేసిన షాపులను మళ్లీ కట్టుకోండి..ఎవరు వస్తారో చూస్తా..తనను చూసి పోలీసులు ఎలా పారిపోయారో చూశారుగా అంటూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనికి హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఎంఐఎం నేతలకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. తాజాగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పాతబస్తీలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఎంఐఎం నేతల దౌర్జన్యాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పాతబస్తీని మజ్లిస్కు రాసిచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. దౌర్జన్యాలు, దోపీడీలు చేసుకునేందుకు వారికి అనుమతులు ఇచ్చారా అని ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతకు వెళ్లిన జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు, పోలీసులపై దాడులకు తెగబడ్డ మజ్లిస్ నేతలను అరెస్ట్ చేయకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చిన చోటే గంటల వ్యవధిలో మళ్లీ నిర్మాణాలు చేపట్టినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం సిగ్గు చేటని బండి సంజయ్ విమర్శించారు. పాతబస్తీలో బెంగాలీ కుటుంబాలతో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించి బెంగాల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలిపించాలని వారిని విజ్ఞప్తి చేశారు.
