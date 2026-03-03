English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Chandra Grahanam: నేడే చంద్ర గ్రహణం.. శ్రీకాళహస్తీ సహా తెరిచే ఉంచే ఆలయాలు ఇవే..

Chandra Grahanam 2026: తెలుగు ప్రజలకు అలర్ట్. ఇవాళ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఉండనుంది. మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ఈ సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ప్రారంభం అవుతుంది. అయితే భారత దేశంలో  ఈ గ్రహణం చివరి దశలో ఉన్నప్పుడే కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  అయితే ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శ్రీకాళహస్తి ఆలయం భక్తుల దర్శనం కోసం తెరిచే ఉంటుంది. మరోవైపు కొన్ని ఆలయాలు తెరిచే ఉండనున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 3, 2026, 10:13 AM IST

Lunar Eclipse 2026:  తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వాళ్లకు చంద్ర గ్రహణం  ఇవాళ సాయంత్రం 6:20 గంటల నుంచి 6:47 గంటల వరకు ఉండ నుంది. ముఖ్యంగా పుబ్బ నక్షత్రంలో ఏర్పడబోతున్నందున ఈ రోజు చంద్ర గ్రహాణం  సింహ రాశి వారు చూడకూడదు. మరోవైపు చంద్రుడికి సంబంధించిన రోహిణి నక్షత్రం రాశి అయిన వృషభ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు చెబుతున్నారు. మిగిలిన వాళ్లు చంద్ర గ్రహణాన్ని వీక్షించవచ్చు. అంటే మ‌న తెలుగువాళ్లకు కేవ‌లం 27 నిమిషాలే కీల‌కం. ఇక ఈ గ్రహణం సందర్భంగా ప్రధానంగా ప్రముఖ ఆలయాలు మూతపడతాయి. అటు ఇండియాతో పాటు ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం తూర్పు ఆసియా, ఆస్ట్రేలియా, అమెరికాలో కూడా కనిపిస్తుంది.

చంద్ర గ్రహణం కారణంగా దేశ వ్యాప్తంగా ఇవాళ ఆలయాలు మూతపడనున్నాయి. ఇవాళ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూతపడనుంది. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 7.30 గంటల వరకు.. సుమారు 10.30 గంటల పాటు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులను మూసివేయనున్నారు. రాత్రి 7.30 గంటలకు ఆలయ తలుపులు తెరిచి శుద్ధి, పుణ్యహవచనం కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు.  అనంతరం 8.30 గంటలకు శ్రీవారి దర్శనాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయాన్ని మంగళవారం సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం పురస్కరించుకుని మూసివేస్తారు. మంగళవారం ఉదయం 7గంటల నుంచి మరుసటి రోజు 4వ తేదీ వేకువజామున 3గంటల వరకు ఆలయం మూసివేస్తారు. బుధవారం వేకువజామున 3గంటలకు ఆలయాన్ని తెరిచి సంప్రోక్షణ పూజల అనంతరం భక్తులను దర్శనాలకు అనుమతిస్తారు.

చంద్ర గ్రహణం వల్ల ఈ రోజు ఇండియాలోని చాలా ఆలయాలు మూతపడతాయి. అదే సమయంలో కొన్ని ఆలయాలను తెరిచే ఉంచనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీకాళహస్తి ఈ లిస్టులో ఉంది. తమిళనాడులోని అరుణాచలేశ్వర ఆలయం తెరిచి ఉండనుంది. కర్ణాటకలోని ఉడిపి శ్రీకృష్ణ ఆలయం, కేరళలోని తిరువరప్పు శ్రీకృష్ణ ఆలయం కూడా ఇవాళ తెరిచే ఉంటాయి. ఇక ఉత్తరాదిలో మ‌ధ్య ప్ర‌దేశ్ లోని మహాకాళేశ్వర్, ఢిల్లీలోని కల్కాజీ దేవి, బీహార్ లోని విష్ణుపద్, రాజస్థాన్ లోని లక్ష్మీనాథ్ టెంపుల్, ఉత్తరాఖండ్ లోని కల్పేశ్వర్ ఆలయాలు చంద్రగ్రహణం ఉన్నప్పటికీ తెరిచే ఉంటాయి. 

