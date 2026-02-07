Charlapalli Vijaya reddy Case: విజయ శాంతి రెడ్డి సూసైడ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన టెకీ సోదరుడు..

Vijaya shanthi reddy brother complaint on some media channels on fake allegations: హైదరాబాద్ లోని ఘట్ కేసర్ విజయ శాంతి రెడ్డి ఫ్యామిలీ ఆత్మహత్య ఘటన దేశంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఐటీ ఉద్యోగి టీమ్ లీడర్ అయిన విజయ శాంతి రెడ్డి తన పిల్లలతో కలిసి అర్దరాత్రి రైల్వే స్టేషన్ కు వెళ్లి పట్టాల మీద గూడ్స్ రైలుకు ఎదురుగా వెళ్లి ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం తీవ్ర విషాదంగా మారింది. దీనిపై చాలా మంది సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆందోలనలు వ్యక్తం చేశారు. అసలు ఆమె ఉన్నత చదువులు చదివి టీమ్ లీడర్ గా జాబ్ చేస్తు, ఇంటర్ చదువుతున్న ఇద్దరు బంగారం లాంటి పిల్లలైన విశాల్ రెడ్డి, చేతనలు ఎలా ఒప్పించిందనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో విపరీంగా ప్రచారం జరిగింది.
ఇది సమాజం చేసిన హత్యగా చాలా మంది చెప్పారు. మరికొంత మంది ఆమె ఎవరికి చెప్పలేని బాధను, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొందని ప్రచారం చేశారు. ఇంకా కొంత మంది ఆన్ లైన్ లో ట్రెడింగ్ చేసి నష్టాలోచ్చి చనిపోయిందని కూడా ప్రచారం చేశారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఆమె లాప్ టాప్ లు, ఫోన్ లు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన ఆమె భర్త సురేందర్ రెడ్డిని ప్రత్యేకంగా విచారించారు.
ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి క్లూ లభించలేదు. కేవలం ఒత్తిడితో పాటు ఒంటరి తనంలో ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని, తను వెళ్లిపోతే పిల్లలు అనాథలు అవుతారని వారిని కూడా ఆత్మహత్యకు ఒప్పించిందని పోలీసులు తమ విచారణలో పలు విషయాల్ని వెల్లడించారు. గత నెల 30న రాత్రి, హాస్టల్లో ఉన్న పిల్లలను తన కారులో చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లి, కారు పార్కింగ్ స్లిప్పై 'ఇక బతకాలని లేదు' అని సూసైడ్ నోట్ రాసి, ముగ్గురూ కలిసి గూడ్స్ రైలు కింద పడి ప్రాణాలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే.ఈ క్రమంలో చనిపోయిన టెకీ పోలీసులను ఆశ్రయించడం ప్రస్తుతం కీలకంగా మారింది.
విజయశాంతి సోదరుడు చిరంజీవి తమ సోదరి మరణంపై, తనపై తప్పుడు రాతలు, ప్రచారం చేశారని ఆరోపణలు చేస్తు పలు మీడియా ఛానెళ్లపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీనిలో RTV, తొలి వెలుగు, మరికొన్ని మీడియా ఛానెళ్లపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు చిరంజీవి వెల్లడించాడు.
మా సోదరిని, ఆమె పిల్లలను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకునేవాడ్నని, ఆమె చావుకు మేమెలా కారణం అవుతామని చిరంజీవి ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. కొన్ని ఛానెల్లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేందుకు నిరాకరించడంతోనే, తనపై కుట్ర చేస్తున్నారని ఆరోపణలు చేశాడు. అదే విధంగా సమాజానికి మేలు చేసే వార్తలు చాలా ఉన్నాయని, అలాంటి వార్తలు ప్రచురించాలని మీడియా వారిని చిరంజీవికోరాడు. తనపై తప్పుడు కథనాలు ప్రచురించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.ఈవివాదం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
