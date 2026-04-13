Charlapalli Family suicide: చర్లపల్లి ఫ్యామిలీ సూసైడ్‌లో కొత్త మలుపు.. విజయా రెడ్డి ఘటనలో బైటపడ్డ అసలు నిజం.!.

Vijaya Shanthi Reddy family suicide case: భార్య, పిల్లలను కోల్పోయిన బాధలో తాను ఉంటే.. ఆస్తి కోసం అత్తింటి వాళ్లు నన్ను వేధించారని చనిపోయిన టెకీ విజయా శాంతి రెడ్డి భర్త పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అంతే కాకుండా తన భార్య ఆత్మహత్య చేసుకునేంత పిరికిదికాదని వాపోయాడు. దీంతో ఈ కేసులో మరో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 13, 2026, 04:28 PM IST
  • చర్లపల్లి హత్యకేసులో మరో ట్విస్ట్..
  • మేడిపల్లికి పీఎస్ కు విజయశాంతి రెడ్డి భర్త..

Charlapalli family suicide case latest update: హైదరాబాద్ శివారు చర్లపల్లిలో సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ విజయశాంతి రెడ్డి తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి పట్టాలపైకి వెళ్లి మరీ ఆత్మహత్య  చేసుకున్న ఘటన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. ఈ ఏడాది జనవరి 31న విజయశాంతి రెడ్డి (38), ఆమె కుమార్తె చైతన్య రెడ్డి (18), కుమారుడు విశాల్ రెడ్డి (17) చర్లపల్లి-ఘట్‌కేసర్ మధ్య గూడ్స్ రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య కు పాల్పడింది.  తాజాగా.. విజాయా రెడ్డి భర్త సురేందర్ మేడిపల్లి పోలీసుల్ని ఆశ్రయించాడు. తన భార్య చావుకు అత్తామామలు, బామ్మర్దికారణమన్నాడు. తన భార్య చనిపోయేంత పిరికిది కాదని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. 

 ఆస్తి కోసం తన అత్తమామలు, బామ్మర్ది పెట్టిన మానసిక క్షోభ తట్టుకోలేకే తన భార్య ఈ దారుణంకు పాల్పడిందని భర్త సురేందర్ రెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తన భార్య చనిపోయిన బాధలో ఉంటే ఆస్తుల విషయం గురించిమాట్లాడుతూ గొడవలు చేస్తున్నారని అన్నాడు. తనను అత్తా,   బామ్మర్ది కలిసి తనను ఆస్తి కోసం బెదిరించడం మొదలుపెట్టారని సురేందర్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

భార్యాపిల్లలు చనిపోయిన వెంటనే ఇంట్లో ఉన్న కేజీన్నర బంగారం, రూ.1.40 కోట్ల నగదును తన అత్త పుష్పలత గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తీసుకొని వెళ్లిపోయిందన్నాడు. తనను కూడా టార్గెట్ చేశారని,అత్తింటి వారి నుంచి ప్రాణహాని ఉందని ఆయన వాపోయాడు. తాను కూడా చనిపోతే ఆస్తి మొత్తం వారికే దక్కుతుందనే కుట్రలు చేస్తున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.

ఈ క్రమంలో ఒకవేళ తనకు ఏదైన జరిగితే తన యావదాస్తి తన తల్లిదండ్రులకు లేదా ఏదైనా ట్రస్టుకు చెందేలా వీలునామా రాస్తానని సురేందర్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. తన భార్య, పిల్లలను టార్చర్ చేసి చనిపోయేలా చేసిన వారికి చిల్లిగవ్వకూడా దక్కనివ్వనని సురేందర్ మాట్లాడాడు. దీంతో ఈ కేసులో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

