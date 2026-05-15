Fish Prasadam Distribution On June 8: హైదరాబాద్ నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ వేదికగా చేప మందు పంపిణీకి రంగం సిద్ధమవుతోంది. దీనికి సంబంధించి జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయనుంది. పంపిణీ ఈ ఏడాది జూన్ 8వ తేదీన మృగశిర కార్తె సందర్భంగా ప్రారంభిస్తుంది. ప్రధానంగా దేశ నలుమూలల నుంచి కూడా ఆస్తమా రోగులు ఈ చేప మందు పంపిణీకి వస్తారు. దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడేవారు చేప మందు తీసుకుంటారు. చేప మందు కోసం వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేయాలని పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతి సంవత్సరం బత్తిన మృగశిర ట్రస్టు సహకారంతో ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ప్రధానంగా ఆస్తమా నుంచి ఉపశమనం కలగడానికి చేప మందు తీసుకుంటారు. నగరానికి వేలాది మంది భక్తులు క్యూ కడతారు. వారికోసం మంచినీరు, క్యూ లైన్, పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై దృష్టి సారించాలని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
ఇక ఈ సమావేశంలో మంత్రి పొన్నం మాట్లాడుతూ 179 సంవత్సరాలుగా ప్రజలు ఎంతో విశ్వాసంతో చేప మందును తీసుకుంటున్నారు. ఇది హైదరాబాదుకే ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకువచ్చింది. ప్రజల అచంచల విశ్వాసానికి ఇది ప్రతీకగా నిలుస్తోంది అని కొనియాడారు. ఈ ఏడాది కూడా లక్షల మంది హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భారీ స్థాయిలో ప్రజలకు సౌకర్యవంతమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని పోలీసు శాఖ కూడా మంత్రి ఆదేశించారు.
ప్రధానంగా రద్దీని కంట్రోల్ చేయడానికి క్యూలైన్లు ఏర్పాట్లు చేయాలని, వాహనాల రద్దీ నియంత్రించడానికి క్రమబద్ధమైన పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు. ఇలా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయంలో ఈవ్ టీజింగ్, చైన్ స్నాచింగ్, దొంగతనాలను కూడా అరికట్టడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. అంతేకాదు రాత్రి సమయంలో కూడా ఈ చేప మందు పంపిణీ జరుగుతుంది.. కాబట్టి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా విద్యుత్ దీపాలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు.
