Amrit Bharat Train From Cherlapally to Khamakya: మన దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణించే కొన్ని లక్షలాదిమంది రైల్వే ప్రయాణీకుల సౌలభ్యం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తుంది భారతీయ రైల్వే. ఈ నేపథ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రైల్వే ట్రాక్స్, ట్రైన్ల సేవలు మెరుగు చేస్తూనే ఉంటుంది. ప్రయాణికుల సౌలభ్యం కోసం అనేక చర్యలు కూడా తీసుకుంటుంది. అయితే ఇప్పటికే వందే భారత్, అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు కూడా పరిచయం చేసింది. తాజాగా మరో ఒక అమృత్ భారత్ నాగర్ కోయిల్ నుంచి చర్లపల్లి వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నెంబర్ (06357) శుక్రవారం మార్చి 13వ తేదీన ప్రారంభించనుంది. దీంతో హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ లో కామాఖ్యకు ప్రయాణం చేయవచ్చు. సెవన్ సిస్టర్స్కు గేట్ వే అయిన అస్సాం బయలుదేరుతుంది. ఇక్కడ అత్యంత పరమ పవిత్రమైన కామాఖ్య ఆలయ స్టేషన్కు చేరుతుంది.
అయితే తెలంగాణ నుంచి బయలుదేరుతున్న ఈ రైలు ఆంధ్రప్రదేశ్ గుండా అసోం వెళ్తుంది. అమృత్ భారత్ రైలులో స్లీపర్, జనరల్, సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. సుదూర ప్రాంతాలకు రైల్వే టికెట్ ద్వారా ప్రయాణం చేయవచ్చు అని సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరే ఈ రైలు శ్రీకాకుళం గుండా, విజయనగరం జంక్షన్, పెందుర్తి, దువ్వాడ, సామర్లకోట జంక్షన్, రాజమండ్రి, తణుకు, భీమవరం టౌన్, గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, నల్గొండ స్టేషన్లలో ఆగుతూ వెళ్తుంది.
ఈ అమృత్ భారత్ రైలు మార్చి 13 శుక్రవారం ప్రారంభించనుంది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే. ఇది రెండో అమృత్ భారత్ రైలు. ఇదిలా ఉండగా చర్లపల్లి టర్మినల్ గత సంవత్సరం జనవరి నెలలో ప్రారంభించారు. మొత్తంగా రూ.413 కోట్లతో అత్యంత అధునాతనంగా ఈ రైల్వే స్టేషన్ రూపుదిద్దారు. నాంపల్లి, సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, లింగంపల్లి తర్వాత ఇది అద్భుతమైన ఐదో గ్రేటర్ రైల్వే టెర్మినస్. ఈ నేపథ్యంలో అమృత్ భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును తమిళనాడు నాగర్ కోయిల్ నుంచి చర్లపల్లికి ప్రారంభిస్తున్నట్లు రైల్వే ప్రకటించింది.
కొత్త రైల్వే ద్వారా తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు కనెక్టివిటీ కూడా మెరుగవుతుంది. సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులకు ఇది కాస్త ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మొత్తంగా 1500 కిలోమీటర్లు ఈ అమృత్ భారత్ రైలు 28 నుంచి 30 గంటల మధ్యలో కవర్ చేస్తుంది. అంతేకాదు మధురై జంక్షన్, తిరుచ్చీరపల్లి, తిరుపతి వంటి ఆధ్యాత్మిక రైల్వే స్టేషన్ల గుండా వెళ్తుంది. ఇక భారతీయ రైల్వే వాణిజ్య అభివృద్ధి, టూరిజం ఆకర్షించడం, వ్యాపారం, కొత్తగా ఉద్యోగాలు కల్పించడంలో కూడా ఎంతగానో కృషి చేస్తుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం కొత్త రైళ్లను అత్యాధునిక సౌలభ్యంతో తయారు చేస్తున్నారు. అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్, సెమీ ఆటోమేటిక్ కప్లర్స్, ఫైర్ డిటెక్షన్ సిస్టం, సీల్డ్ గ్యాంగ్వేస్, టాక్ బ్యాక్ యూనిట్స్ సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం అందిస్తున్నాయి.
