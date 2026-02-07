Cherlapally: వీడిన విజయశాంతి రెడ్డి ఫ్యామిలీ సూసైడ్ కేస్ మిస్టరీ.. అందుకే ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారట..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cherlapally Vijaya shanthi Reddy Family Suicide Update: చర్లపల్లి విజయశాంతి ఫ్యామిలీ సూసైడ్ కేసులో పురోగతి వచ్చింది. జనవరి 31వ తేదీ చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద తల్లి ఇద్దరు పిల్లలు కలిసి సామూహిక ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. గూడ్స్ రైలు ఢీకొని ఒక కుటుంబానికి చెందిన విజయ (35), విశాల్‌ (17), చైతన్య (18) సూసైడ్ చేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత రైల్వే సిబ్బంది ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. అయితే వీరంతా ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు? అనేది నిన్నటి వరకు మిస్టరీగానే ఉంది. ఎట్టకేలకు రైల్వే పోలీసులు ఈ కేసులో పురోగతి సాధించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 7, 2026, 01:02 PM IST

Cherlapally Vijaya shanthi Reddy Family Suicide Update: రైల్వే పోలీసులు మిస్టరీగా మారిన విజయశాంతి రెడ్డి కుటుంబం సూసైడ్ కేసులో పురోగతి సాధించారు. గత నెల 31వ తేదీ విజయ ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు చర్లపల్లి రైల్వే ట్రాక్ వద్ద గూడ్స్ రైలుకు ఎదురుగా నిలబడి సూసైడ్ చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే భర్త దుబాయ్‌లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఎలాంటి తగాదాలు లేవు కానీ, నిన్నటి వరకు వీరెందుకు సూసైడ్‌ చేసుకున్నారో రెండు రాష్ట్రాలకు ఒక మిస్టరీగానే మారింది. ఎట్టకేలకు రైల్వే పోలీసులు కేసులు కాస్త పురోగతి సాధించారు. ఆమె ఒంటరి భావన, డిప్రెషన్ వల్లే ఇలా చేసిందని నిర్ధారణకు వచ్చారు. ప్రధానంగా విజయ అంటే పిల్లలకు కూడా అమితమైన ప్రేమ. అంతే కాదు చిన్నప్పటి నుంచే వారి ఆమె కనుసైగాతోనే వారు పెరిగారు. అదే ప్రేమతో వారు వాళ్ళ అమ్మతో కలిసి సూసైడ్‌ చేసుకుని ఉండవచ్చని తేల్చారు.  అంతేకాదు ఆమె పూర్తిగా ఒంటరిగా కుంగుబాటుకు గురైనట్లు బంధువులు, మిత్రులు కూడా చెబుతున్నారు. అయితే, ఏ కారణం వల్ల విజయ శాంతి డిప్రెషన్‌ బారిన పడిందో తెలీదు. బంధువులు పోలీసులు కూడా విజయశాంతి రెడ్డి ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉండేది. వంద మందికి అయినా సమాధానం చెప్పే సత్తా ఉంది అంటున్నారు.

 ఒక ఇల్లు మాత్రం ఇప్పటికి కనస్ట్రక్షన్ లో ఉంది. మరో ఇంటి వద్ద వీరు ఉంటున్నారు. ఇక భర్త దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత బీబీనగర్ స్వస్థలంలో వీరి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. అయితే, ఆయన పుట్టిన రోజే వీరు ఈ ఘోరానికి పాల్పడ్డారు. బంధువులు, స్నేహితులు కూడా ఒంటరి అయిన ప్రభావం ఆమె ముఖంలో కనిపించేది.. ఆమె మాటల్లో తెలిసేది అంటున్నారు. కానీ ఇలా బాధపడకు అంటూ వారు సర్ది చెప్పారు. కానీ ఇలా సూసైడ్ చేసుకుంటుందని అనుకోలేదని వారు వాపోతున్నారు 

 ఏం జరిగింది?
జనవరి 31వ తేదీ ఆమె ఇంటి నుంచి కొడుకు, కూతురు ఉంటున్న హాస్టల్ వద్దకు వెళ్లి వారిని కూడా తీసుకొని చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వెళ్ళింది. తల్లి అడగగా ఆఫీస్ లో పార్టీ ఉంది వారిని కూడా తీసుకు వెళుతున్నామని చెప్పింది. అయితే నేరుగా ఆమె కారు చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ తీసుకువెళ్లి ఆపి అక్కడ సూసైడ్ నోట్‌ పార్కింగ్ టోకెన్ వెనుక రాసి పెట్టి వెళ్ళింది. అందులో ఒంటరిగా భారంగా అనిపిస్తుంది. సారీ అని రాసింది. అక్కడ ఒక గంట రెండు గంటల పాటు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే వారు నడుచుకుంటూ వెళ్లారు. అదంతా సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో నమోదయింది. అయితే కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంది. భర్తతో ఎలాంటి విభేదాలు లేవు. అత్త మామలు కూడా విజయశాంతి బంగారం లాంటిది అని.. పిల్లలని ఎంతో ఇష్టంగా చూసుకునేది ఆమెను డిప్రెషన్ గురై ఈ పనిచేసి ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు..

 ఇక తల్లికి పిల్లలు అంటే కూడా అమితమైన ప్రేమ. ఆమెను వదిలి ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండేవారు కాదు. ఈ నేపథ్యంలో తల్లిని విడవలేక వారు కూడా ఆత్మహత్యకు ఒప్పుకున్నారేమో అని కుటుంబ సభ్యులు కూడా భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే పోలీసులు కూడా ఇదే తేల్చారు. మొదట ఆమె అన్న లాస్ట్‌ కాల్‌ మాట్లాడాడు అని అనుమానం వ్యక్తం చేసినా.. ఆ తర్వాత అది నార్మల్‌ కాల్‌ అని తెలిసింది. ఇక ఆఫీసులో కూడా ఆమెకి ఎలాంటి విభేదాలు లేవు . తల్లి మీద ఉన్న అమితమైన ప్రేమ ఆమె లేకుంటే ఈ లోకంలో తాము కూడా ఉండలేం అనే భావన పిల్లల్లో కూడా వచ్చి ఉండవచ్చని.. అందుకే వారు కూడా తల్లితో పాటు ఆత్మహత్యకు పాల్పడి ఉండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఆమె ఆత్మహత్యకు ఇతర కారణాలు కూడా ఏవి కనిపించలేదు. అయితే ఈ కుంగుబాటుకు ఏదైనా కారణమా లేకపోతే భర్త దుబాయిలో పిల్లలు హాస్టల్లో ఉంటున్న నేపథ్యంలో ఆమె ఒంటరిగా ఉండి ఇలా డిప్రెషన్ కి గురైందా? అనేది మాత్రం పోలీసులు తేల్చాల్సి ఉంది.

