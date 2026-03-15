  • Chicken Rates: నాన్ వెజ్ ప్రియులకు చుక్కలు చూపిస్తూన్న చికెన్ ధరలు..

Chicken Prises Hikes 2026: తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లలో  చికెన్‌ ధరలు మాంసం ప్రియులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. పెరుగుతున్న ఎండలతో దిగుమతి తగ్గడంతో చికెన్ ధరలు ఒక్కసారిగా కొండెక్కాయి. హైదరాబాద్‌లో డ్రెస్డ్ చికెన్ ధర కిలో 300 రూపాయలకు చేరింది. ఇక స్కిన్‌లెస్ చికెన్ ధర 350 వరకు పెరిగింది. వేసవి కాలం ప్రారంభం కావడం, శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో చికెన్‌కు డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగినట్టు మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 15, 2026, 11:05 AM IST

Chicken rates Very high in Two Telugu States: ఆంధ్ర ప్రదేశ్  పలు ప్రాంతాల్లో కిలో స్కిన్‌లెన్‌ చికెన్‌ ధర 315 రూపాయల నుంచి 320 రూపాయలుగా ఉంది. ఇవాళ ఆదివారం కావడంతో రేట్లు మరింత పెరిగే అవకాశముంది. మరోవైపు గుడ్డు ధరలు మాత్రం భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. మార్కెట్‌లో నెలకొన్న విభిన్న పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు పౌల్ట్రీ రంగంపై భిన్నమైన ప్రభావం చూపుతున్నాయి.

చికెన్‌ ధరలు పెరగడానికి  ప్రధాన కారణం పశ్చిమాసియా యుద్ధం. గల్ఫ్ దేశాలకు భారత్ నుంచి భారీగా గుడ్ల ఎగుమతులు జరుగుతుంటాయి. అయితే ప్రస్తుత యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల ఎగుమతులు నిలిచిపోవడంతో, ఆ నిల్వలన్నీ దేశీయ మార్కెట్‌కు మళ్లాయి. దీనివల్ల సరఫరా పెరిగి ధరలు తగ్గినట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

ఒకవైపు ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరుగుతుంటే, మరోవైపు గుడ్ల ధరలు పడిపోవడం పట్ల పౌల్ట్రీ రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వినియోగదారులకు చికెన్ ధర భారంగా మారింది. మరోవైపు  గుడ్డుకు ధరలు లేక రైతులు నష్టపోతున్న విచిత్ర పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది. ఈ స్థాయికి చికెన్ రేటు పెరగడం ఇదే తొలిసారని వ్యాపారులు అంటున్నారు. యుద్దం మరింత కొనసాగితే ఈ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

