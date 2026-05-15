Bandi Sanjay son bandi bhagirath pocso case probe: కేంద్ర మంత్రి కొడుకు బండి భగీరథ్ పోక్సో వివాదం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే బాధితురాలు మైనర్ అని సిట్ అధికారుల తెల్చారు .అంతే కాకుండా మధ్యంతర బెయిల్ పై కోర్టులో వాదనలు జరుగుతున్నాయి. మరోవైపు మైనర్ బాలిక ఫోటోలు, వీడియోలు మొదలైనవి వైరల్ చేస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని పోలీసులు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే ప్రచురించిన వాటిని తొలగించాలని కూడా ఆదేశించారు. మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొంత మంది కావాలని ఈ కేసులో తనకు ఎలాంటి సంబంధలేకున్న ఫ్లెక్సీలు, వీడియోలు మొదలైనవి క్రియేట్ చేసి తన పరువుకు భంగం కల్గిస్తున్నారని, తన పేరును ఎక్కడ కూడా ఉపయోగించకూడదని కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ సిటి సివిల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
దీన్ని విచారించిన ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బండి భగీరథ్ కేసులో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ లక్ష్యంగా కొనసాగిస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని వెంటనే ఆపేయాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
ఇప్పటి వరకు బండి సంజయ్ ను టార్గెట్ చేస్తూ ప్రసారం చేసిన వీడియో క్లిప్పింగులను, పత్రికా క్లిప్పింగులను, డిజిటల్ కంటెంట్, వాల్ పోస్టర్లను వెంటనే తొలగించాలని కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈనెల 26 లోపు ఆయా వీడియో క్లిప్పింగులను, డిజిటల్, పత్రికా కథనాలను, పోస్టర్లను తొలగించకపోతే చర్యలు తప్పవంటూ హైదరాబాద్ సిటీ సివిల్ కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.
ఇకపై బండి సంజయ్ ను వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేస్తూ దుష్ప్రచారం చేస్తే వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తప్పవని కోర్టు హెచ్చరించింది. కొడుకు పోక్సో కేసులో కోర్టు తాజా ఉత్తర్వులు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కు కాస్తంత ఉపశమనం కల్గించిందని చెప్పుకొవచ్చు.
