/Social Media: ఇకపై సోషల్ మీడియాలో ఆ పోస్టులో పెడితే తాట తీస్తాం.. సిటీ పోలీసుల తీవ్ర హెచ్చరిక..

Police Action On Fake Social Media Posts: సోషల్ మీడియా, మీడియా, ఎక్స్ వేదికగా ప్రజా శాంతికి భంగం కలిగించేలా వ్యవహరిస్తున్న 17 ప్రముఖ అకౌంట్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ పోలీస్ శాఖకు చెందిన ఐటీ సెల్ ఎక్స్ కార్పొరేషన్ లీగల్ విభాగానికి అధికారికంగా నోటీసులు జారీ చేసింది. సమాచార సాంకేతిక సవరణ చట్టం-2008 లోని సెక్షన్ 69(A), 79(3) తో పాటు భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత లోని సెక్షన్ 94, 179 కింద ఈ లీగల్ నోటీసును పంపారు.
ఈ నోటీసులో పోలీసులు మొత్తం 17 అకౌంట్లు, లింకులను పొందుపరిచారు. వీటిలో ఎఐఎంఐఎం అధికారిక హ్యాండిల్, మీడియా సంస్థల ఖాతాలతో పాటు కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు, బీఆర్ఎస్ భారత్, హిందుత్వ డాన్, అష్రఫ్ హుస్సేన్ వంటి పలువురు ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల అకౌంట్లు ఉన్నాయి.
ఈ ఖాతాల ద్వారా షేర్ అవుతున్న వివాదాస్పద హ్యాష్ట్యాగ్లు, కంటెంట్ ప్రజల్లో అశాంతిని పెంచేలా ఉన్నాయని.. ప్రజా భద్రత దృష్ట్యా ఈ పోస్టులను వెంటనే సమీక్షించి, ప్లాట్ఫారమ్ విధానాల ప్రకారం తగిన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎక్స్ యాజమాన్యాన్ని పోలీసులు కోరారు.
