Clash Between IRS And IFS Officers Over Pet Dog: గౌరవప్రదమైన పదవుల్లో ఉన్న ఇద్దరు ఐఎఫ్ఎస్, ఐఆర్ఎస్ అధికారులు ఎంతో ఉన్నతంగా అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాల్సింది పోయి.. నలుగురు నవ్వుకునే విధంగా ప్రవర్తించారు. కేవలం పెంపుడు కుక్క చేసిన పనికి ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లి ఒకరిపై ఒకరు పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు పెట్టుకున్నారు. ఈ సంఘటన బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 10లోని ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ క్వార్టర్స్లో వెలుగు చూసింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మహిళా ఐఆర్ఎస్ అధికారి నితికా సింగ్.. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబరు 10లోని ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ క్వార్టర్స్లో నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడే మరో క్వార్టర్లో ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుతన్ కూడా నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 13న నితికా సింగ్ పెట్ డాగ్ సుతన్ ఇంటి వద్ద వాష్రూమ్కి వెళ్లింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సుతన్.. నితికా సింగ్ ఇంటి వద్దకు వెళ్లి గొడవపడ్డారు. ఇది కాస్త పెద్ద వివాదంగా మారింది.
దీంతో నితికా సింగ్.. సుతన్ ప్రవర్తించిన తీరుపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన సిబ్బందిపై సుతన్ కేకలు వేశారని.. తమ ఇంటి తలుపులు బలంగా కొట్టడమే కాక.. తమ ఇంటి బయట ఉన్న ఓ పూల కుండీని విసిరి కొట్టి, ఆస్తికి నష్టం కలిగించారని నితికా సింగ్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా సుతన్.. తన గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడారని, అశ్లీల సంకేతాలు చేశారని ఫిర్యాదులో వెల్లడించారు.
ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుతన్ వల్ల తనకు ప్రాణహాని ఉందని.. అతడి నుంచి తనకు భద్రత కల్పించాల్సిందిగా పోలీసులను నితికా సింగ్ వేడుకున్నారు. నితికా సింగ్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. సుతన్పై బీఎన్ఎస్ చట్టంలోని సెక్షన్లు 75, 79, 324(4), 351(2), 352 కింద కేసు నమోదు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook