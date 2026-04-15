English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో వింత ఘటన.. IFS, IRS అధికారుల మధ్య చిచ్చుపెట్టిన పెంపుడు కుక్క.. అసలేం జరిగిందంటే?

Hyderabad: గౌరవప్రదమైన పదవుల్లో ఉన్న ఇద్దరు ఐఎఫ్ఎస్, ఐఆర్ఎస్ అధికారులు ఎంతో ఉన్నతంగా అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాల్సింది పోయి.. నలుగురు నవ్వుకునే విధంగా ప్రవర్తించారు. కేవలం పెంపుడు కుక్క చేసిన పనికి ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్‌కి వెళ్లి ఒకరిపై ఒకరు ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 15, 2026, 07:12 PM IST

Clash Between IRS And IFS Officers Over Pet Dog: గౌరవప్రదమైన పదవుల్లో ఉన్న ఇద్దరు ఐఎఫ్ఎస్, ఐఆర్ఎస్ అధికారులు ఎంతో ఉన్నతంగా అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాల్సింది పోయి.. నలుగురు నవ్వుకునే విధంగా ప్రవర్తించారు. కేవలం పెంపుడు కుక్క చేసిన పనికి ఏకంగా పోలీస్ స్టేషన్‌కి వెళ్లి ఒకరిపై ఒకరు పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు పెట్టుకున్నారు. ఈ సంఘటన బంజారాహిల్స్‌ రోడ్‌ నెంబర్ 10లోని ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ క్వార్టర్స్‌లో వెలుగు చూసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మహిళా ఐఆర్‌ఎస్‌ అధికారి నితికా సింగ్‌.. బంజారాహిల్స్‌ రోడ్‌ నంబరు 10లోని ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌ క్వార్టర్స్‌లో నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడే మరో క్వార్టర్‌లో ఐఎఫ్ఎస్‌ అధికారి సుతన్‌ కూడా నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ నెల 13న నితికా సింగ్‌ పెట్ డాగ్ సుతన్‌ ఇంటి వద్ద వాష్‌రూమ్‌కి వెళ్లింది. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సుతన్.. నితికా సింగ్‌ ఇంటి వద్దకు వెళ్లి గొడవపడ్డారు. ఇది కాస్త పెద్ద వివాదంగా మారింది.

దీంతో నితికా సింగ్.. సుతన్ ప్రవర్తించిన తీరుపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తన సిబ్బందిపై సుతన్‌ కేకలు వేశారని.. తమ ఇంటి తలుపులు బలంగా కొట్టడమే కాక.. తమ ఇంటి బయట ఉన్న ఓ పూల కుండీని విసిరి కొట్టి, ఆస్తికి నష్టం కలిగించారని నితికా సింగ్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా సుతన్.. తన గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడారని, అశ్లీల సంకేతాలు చేశారని ఫిర్యాదులో వెల్లడించారు. 

ఐఎఫ్ఎస్‌ అధికారి సుతన్‌ వల్ల తనకు ప్రాణహాని ఉందని.. అతడి నుంచి తనకు భద్రత కల్పించాల్సిందిగా పోలీసులను నితికా సింగ్ వేడుకున్నారు. నితికా సింగ్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. సుతన్‌పై బీఎన్‌ఎస్ చట్టంలోని సెక్షన్లు 75, 79, 324(4), 351(2), 352 కింద కేసు నమోదు చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Pet Dog Incident in HyderabadHyderabadbanjara hillsIFS OfficerIRS officer

Trending News