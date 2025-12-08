English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Global Summit: దేశంలోనే అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతాం

Global Summit: దేశంలోనే అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతాం

Clear Cut Message Of Revanth Reddy In Global Summit: అభివృద్ధి చెందిన దేశాల నమూనాను తెలంగాణలో పాటించి దేశంలోనే అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను చేస్తామని తెలంగాణ సీఎం ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో కీలక ప్రసంగం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 8, 2025, 04:36 PM IST

Trending Photos

Eggs Daily: గుడ్డు ఆరోగ్యానికి వెరీగుడ్..! రోజుకు 2 గుడ్లు తింటే అద్భుతాలే
6
Eggs
Eggs Daily: గుడ్డు ఆరోగ్యానికి వెరీగుడ్..! రోజుకు 2 గుడ్లు తింటే అద్భుతాలే
Jan Dhan: జన్ ధన్ ఖాతాల్లో లక్ష్మీదేవి తాండవం.. మొత్తం నిల్వ రూ.2.75 లక్షల కోట్లు
6
Jan Dhan Yojana
Jan Dhan: జన్ ధన్ ఖాతాల్లో లక్ష్మీదేవి తాండవం.. మొత్తం నిల్వ రూ.2.75 లక్షల కోట్లు
Samantha: సమంత బెడ్ రూమ్ లో సర్ప్రైజ్.. పెళ్లయిందే రాజ్ ఏం చేశారంటే..!
5
samantha marriage
Samantha: సమంత బెడ్ రూమ్ లో సర్ప్రైజ్.. పెళ్లయిందే రాజ్ ఏం చేశారంటే..!
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
8
EPFO News
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
Global Summit: దేశంలోనే అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతాం

Global Summit 2025: 'దేశానికి స్వాతంత్రం సిద్ధించి వంద సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్న 2047 నాటికి మనమేం సాధించగమో చెప్పాలని నిపుణులను కోరా. ఆ సమయంలోనే తెలంగాణ రైజింగ్-2047 దార్శనికతకు బీజం పడింది. మనమేదైనా గొప్పగా చేయాలని భావించినప్పుడు తెలంగాణ సంస్కృతిలో ముందుగా దేవుళ్ల ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాం.. ప్రజల మద్దతు కోరుతాం. భవిష్యత్తు కోసం మన కలలను నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రజల ఆలోచనలు, అంచనాలు తెలుసుకున్నాం. అధికారులు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్, నీతి ఆయోగ్ నిపుణుల సహాయం తీసుకున్నాం' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: School Holiday: రేపు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారో తెలుసా?

గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో తెలంగాణ సీఎం కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'దేశ స్వాతంత్ర్యం అనంతరం కొత్త రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించి భవిష్యత్తు కోసం రోడ్ మ్యాప్ వేశారు. మేం కూడా తెలంగాణ భవిష్యత్తు కోసం రోడ్ మ్యాప్ రూపొందించాలనుకున్నాం. మహాత్మా గాంధీ, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్, రాజ్యాంగ నిర్మాతల నుంచి ఎంతో స్ఫూర్తిని పొందాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'తెలంగాణ ప్రజలు దశాబ్దాలుగా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పోరాడితే 2014లో తెలంగాణ ఏర్పాటు కల సాకారమైంది. భారతదేశంలో యువ రాష్ట్రంగా తెలంగాణ అవతరించింది. వచ్చే పదేళ్లలో తెలంగాణను దేశంలోనే అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా, ప్రపంచంలోనే ఉన్నత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం' అని తెలంగాణ సీఎం చెప్పారు.

Also Read: Liquor: ఏపీ మద్యం విక్రయాల్లో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చంద్రబాబు ఎందుకు షాకయ్యారో తెలుసా?

గ్లోబల్ సమ్మిట్‌కు అన్ని రంగాలకు చెందిన ప్రతినిధులు ఇక్కడకు రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ సమ్మిట్‌లో వచ్చే సూచనలు, సలహాలు, అభిప్రాయాలు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. 'తెలంగాణలో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. సానుకూల వాతావరణం ఉంది. 2034 నాటికి 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా.. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలని సంకల్పించాం' అని వెల్లడించారు.

Also Read: New Labour Codes: కొత్త లేబర్ కోడ్‌లపై కేటీఆర్ ఆగ్రహం.. మోదీ ప్రభుత్వానికి మాస్ వార్నింగ్

'దేశంలో తెలంగాణ దాదాపు 2.9 శాతం జనాభా కలిగి ఉంది. దేశ జీడీపీలో  తెలంగాణ నుంచి దాదాపు 5 శాతం వాటాను అందిస్తున్నాం. 2047 నాటికి భారతదేశ జీడీపీలో 10 శాతం వాటాను తెలంగాణ నుంచి అందించాలన్నది లక్ష్యం. సేవారంగం, తయారీ రంగం, వ్యవసాయ రంగం.. ఇలా తెలంగాణను స్పష్టమైన 3 భాగాలుగా విభజించాం. మూడు భాగాలుగా విభజించి ప్రాంతాల వారీగా అభివృద్ధి లక్ష్యాలను నిర్ధేశించుకున్న రాష్ట్రాల్లో దేశంలోనే తెలంగాణ మొదటి రాష్ట్రం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

Also Read: Govt Employees: పంచాయతీ ఉద్యోగులకు జీతం ఎంత ఉంటుంది? గ్రేడ్ల వారీగా జీతభత్యాలు ఇవే!

చైనాలోని గ్వాంగ్-డాంగ్ ప్రావిన్స్ సాధించిన అభివృద్ధి నమూనాను తెలంగాణలో అనుసరించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలంగాణ సీఎం ప్రకటించారు. చైనా, జపాన్, జర్మనీ, దక్షిణ కొరియా, సింగపూర్ దేశాల నుంచి మేమెంతో ప్రేరణ పొందామని చెప్పారు. 'ఇప్పుడు మేం ఆ దేశాలతో పోటీ పడాలనుకుంటున్నాం. మా ఈ తెలంగాణ రైజింగ్ ప్రయాణంలో సహకరించడానికి, పెట్టుబడి పెట్టడానికి, మాకు సంపూర్ణ మద్దతు ఇవ్వాలని ఆకాంక్షిస్తూ అందరినీ ఆహ్వానించాం. కష్టంగా ఉంటే వెంటనే చేపడుదాం. అసాధ్యం అని అనుకుంటే వారికి కొంత గడువు ఇస్తా' అని వెల్లడిచారు. అందరి మద్దతుతో తెలంగాణ రైజింగ్ లక్ష్యాలన్నింటినీ సాధించగలమని బలంగా నమ్ముతున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి నిరంతర ప్రక్రియ అని చెప్పారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Global SummitHyderabadRevanth Reddy FailuresCongress Failed Telanganatelangana news

Trending News