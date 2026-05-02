CM Chandrababu Naidu visits Pawan Kalyan residence in Hyderabad: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కొన్ని రోజుల క్రితం తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వైద్యుల సూచనల మేరకు ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవల అస్వస్థతకు గురికావడంతో వెంటనే హైదరాబాద్, జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆయనకు వైద్యులు పరీక్షలు నిర్వహించి ముక్కుకు సర్జరీ అవసరమన్నారు. ఆయనకు ముక్కుకు సంబంధించిన ‘ఫంక్షనల్ ఎండోస్కోపిక్ సైనస్ సర్జరీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో వైద్యుల సలహా మేరకు పవన్ కళ్యాణ్ గత 10 రోజులుగా హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ ను ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పరామర్శించడం వార్తలలో నిలిచింది.
ఆదివారం రోజున జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 35లో ఉన్న పవన్ కల్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లిన చంద్రబాబు నాయుడు.. పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్య వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పవన్ కుటుంబంతో చాలా సేపు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
ఆయనకు కొన్ని రోజులు పాటు విశ్రాంతి తీసుకొవాలన్నారు. అదే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ తొందరగా కొలుకొవాలని ఆకాంక్షించారు. గతంలో కూడా పలు పర్యాయాలు పవన్ కళ్యాన్ అస్వస్థతకు గురైన్నప్పుడు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పరామర్శించిన విషయం తెలిసిందే.
