CM Revanth reddy: కేటీఆర్ హరీష్‌ రావును బండ బూతులు తిట్టిండు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

cm revanth reddy fires on brs harish rao and ktr in Telangana assembly session: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్స్ స్కామ్ పై తెలంగాణ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే దీనిపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించినట్లు సీఎం రేవంత్ తెలిపారు. అదే విధంగా సీఎం రేవంత్ మాట్లాడుతూ.. హరీష్ రావు తమ్ముడి భూ దందాలు ఒక్కొక్కటి బైటపడుతున్నాయన్నారు. హరీష్ నువ్వు నీ తమ్ముడు మహేశ్వర్ రావు సుద్దపూసలు అయితే బాలానగర్ భూముల మీద విచారణ చేద్దామా?.. అంటూ సవాల్ విసిరారు. నువ్వు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ధరణిని అడ్డు పెట్టుకుని నీ తమ్ముడు మహేశ్వర్ రావు, మామ హనుమంత్ రావు, బావమరిది సుమన్ రావు కలిసి ధరణి అడ్డుపెట్టుకొని భూములు కొత్త కొట్టేయలేదా అంటూ ఏకీపారేశారు.
మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బాలానగర్ లో ప్రైవేటు పరిశ్రమ యజమానులను బెదిరించి హరీష్ రావు తమ్ముడు మహేశ్ రావు ధరణి ద్వారా వందల ఎకరాలు భూ బదలాయింపు చేసుకున్నారని సంచలన వ్యాఖ్యలుచేశారు. హరీష్ రావు నీకు దమ్ముంటే ఒప్పుకో దీనిపై హౌస్ కమిటీ వేద్దామన్నారు. హరీష్ రావు నిజాయితీపరుడని కేటీఆర్, వెంకటరమణా రెడ్డి నమ్మితే హౌస్ కమిటీ వేయడానికి ఒప్పుకోవాలన్నారు. ఆ భూముల చిట్టా విప్పుదాం మీ భూ దందాలు సభ ద్వారా బయట పెడతామని ముఖ్య మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మరోవైపు.. కేటీఆర్ , హరీష్ రావు, సంతోష్ రావులు సీబీఐ విచారణ అనగనే ముగ్గురి మధ్య ఫైటింగ్ జరిగిందని అన్నారు. హరీష్ రావు, కేటీఆర్ ల సిట్యువేషన్ కుడితో పడ్డ ఎలుకల మారిందన్నారు. గతంలో కాళేశ్వరం అక్రమాల్లో ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా లు తెలంగాణకు వచ్చి పలు మార్లు దీనిపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశాంచాలన్నారు. ఇక కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సీబీఐ విచారణకు ఆదేశిస్తే 48 గంటల్లో కాళేశ్వరం అక్రమార్కులను, కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని జైల్లో పెడతామన్నారని గుర్తు చేశారు.
కానీ ఇన్ని నెలలు గడుస్తున్న కూడా ఇంకా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకొలేదని తీవ్రస్థాయిలో సీఎం రేవంత్ ఫైర్ అయ్యారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీల మధ్య లొపాయ కార ఒప్పందం ఉందన్నారు. అందుకే పార్లమెంట్, పంచాయతీ, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సీట్లు పంచుకున్నాయని రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు.
