CM Revanth reddy: శంకర్ గౌడ్ ఫ్యామిలీకి రేవంత్ రెడ్డి అండ.. భారీగా ఎక్స్ గ్రేషియాతో పాటు సర్కారు కొలువు.!.

cm revanth reddy govt announces exgratia for deceased tgsrtc driver shankar goud family: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె మూడో రోజుకు చేరుకుంది. ఈ క్రమంలో కార్మికులు ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా డిపోల వద్ద నిరసలను దిగారు. ఎన్నికలలో ఇచ్చిన న్యాయపమైన డిమాండ్లను మాత్రమే అడుగు తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వం కూడా దీనిపై కమిటి వేసి చర్చలకు పిలిచింది. కానీ దీనిపై ఆర్టీసీ జాక్ మండి పడింది. మొత్తంగా ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో ఇటీవల వరంగల్ లో నర్సంపేట్ కు చెందిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఆ తర్వాత ఆయనను హైదరాబాద్ డీఆర్ డీ వో ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ శంకర్ గౌడ్ కన్నుమూశాడు.
దీనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉద్రిక్తతల నెలకొంది. దీనిపై ఆర్టీసీ నేతలు వరంగల్ వ్యాప్తంగా డిపొల వద్ద బంద్ ను పాటించారు. అంతే కాకుండా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా శంకర్ గౌడ్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మౌనం పాటించారు. ఇక టీఎస్ ఆర్టీసీతో జాక్ నేతలతో, మంత్రులు, ఐఏఎస్ లను సమావేశమయ్యారు. దీనిపై తాజాగా.. ఆయన మృతి పట్ల తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన ప్రభుత్వం, తక్షణమే స్పందించి పరిహార చర్యలు చేపట్టింది. ఈ మేరకు నర్సంపేట ఆర్డీవో ఉమారాణి అధికారికంగా వివరాలు తెలిపారు.
ప్రభుత్వం తరఫున శంకర్ గౌడ్ కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల ఆర్థిక సాయం (ఎక్స్గ్రేషియా) అందిస్తున్నట్లు ఆర్డీవో తెలిపారు. దీనితో పాటు కుటుంబంలో ఒకరికి ఆర్టీసీలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. నిరుపేద కుటుంబం కావడంతో వారికి ఒక ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా మంజూరు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. మరోవైపు నర్సంపేట ఎమ్మెల్యే దొంతి మాధవరెడ్డి తన వ్యక్తిగత హోదాలో మరో రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో శంకర్ గౌడ్ కుటుంబానికి మొత్తం రూ.15 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందనుంది.
Read more:Rtc Driver Death: ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ కన్నుమూత.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి.. కీలక నిర్ణయం.!.
మరోవైపు గత 25 ఏళ్లుగా ఆర్టీసీ డ్రైవర్గా సేవలందించిన శంకర్ గౌడ్కు భార్య హేమలత, కుమార్తె షామిలి, కుమారుడు హేమంత్ ఉన్నారు. ఆయన భార్య దివ్యాంగురాలు కావడం, సొంత ఇల్లు లేకపోవడంతో కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు నెలకొన్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి