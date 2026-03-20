  Telangana budget Session: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో బిగ్ న్యూస్.. కొత్త పథకం ప్రకటన.. కోటి 15 లక్షల కుటుంబాలకు లబ్ది..

Telangana budget Session: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో బిగ్ న్యూస్.. కొత్త పథకం ప్రకటన.. కోటి 15 లక్షల కుటుంబాలకు లబ్ది..

Deputy cm mallu Bhatti vikramarka on budget 2026-27:  పేద, మధ్య తరగతి అని తేడాలేకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వార్షిక బడ్జెట్లో మరో శుభవార్త చెప్పింది. ముఖ్యంగా జూన్ 2 నుంచి ఇందిరమ్మ కుటుంబ భీమా పథకంను అమలు చేస్తామని అసెంబ్లీ వేదికగా డిప్యూటీ సీఎం, ఆర్థిక మంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రకటన చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 20, 2026, 01:38 PM IST
Telangana budget Session: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో బిగ్ న్యూస్.. కొత్త పథకం ప్రకటన.. కోటి 15 లక్షల కుటుంబాలకు లబ్ది..

Congress govt announces Telangana budget session 2026-27:  తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడుస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2026-27కు గాను వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేష పెట్టింది.  వార్షిక బడ్జెట్ ను డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క అసెంబ్లీలో ప్రవేశ పెట్టారు. తెలంగాణ బడ్జెట్ రూ.3,24,234 కోట్లుగాను,  రెవెన్యూ వ్యయం రూ.2,34,406 కోట్లు, మూలధన వ్యయం రూ.47,267 కోట్లు,  తలసరి ఆదాయం రూ.4,18,931 కోట్లు, వృద్ధి రేటు 10.2శాతం గా డిప్యూటీ సీఎం ప్రకటన చేశారు. ఈ క్రమంలో బడ్జెట్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. పేద, మధ్య తరగతి అని తేడాలేకుండా ఏకంగా 1. 15 కోట్ల మందికి లబ్దిచేకూర్చేలా రూ. 5 లక్షల జీవిత బీమాను అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. 

2026 జూన్ 2  నుంచి ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకంను అమలు చేస్తామని అసెంబ్లీ బడ్జెట్ ప్రకటన వేళ మల్లు భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. ఈ కొత్త పథకంకు రూ. 4 వేల కోట్లను కేటాయించినట్లు తెలిపారు.  

దీనితో పాటు ఇంటర్  విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా ప్రకటించారు. ఐటీఐ, ఏటీసీల్లో చదివే విద్యార్థులకు నెలకు రూ. 2 వేల ఉపకార వేతనం అందించనున్నట్లు తెలిపారు. విద్యార్థులకు బ్రేక్‌ఫాస్ట్ పథకంలో భాగంగా... ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్ వరకు… వారానికి 3 రోజులు పాలు, 3 రోజులు రాగిజావ అందించనున్నారు. ఇక సీఎం ఓవర్సీస్ ఎంప్లాయి మెంట్ ప్రొగ్రామ్ లో భాగంగా.. యువతకు విదేశీ ఉద్యోగాలు, భాషా శిక్షణ, వీసా మార్గదర్శకం చేస్తారు.

దివ్యాంగ విద్యార్థులకు వాహనాలు అందిస్తారు.  ఇంటర్ చదువుతున్న దివ్యాంగులకు మోటరైజ్డ్ వాహనాల పంపిణీ చేసేందుకు తమ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ముందుకు వెళ్తుందని భట్టి విక్రమార్క కీలక ప్రకటన చేశారు.  ఇక ఆరు గ్యారంటీలకు రూ. 50, 713 కోట్ల కేటాయించినట్లు చెప్పారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

