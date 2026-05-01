cm revanth reddy good news to tgsrtc employees: తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులకు మేడే వేళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. దీంతో కార్మికులు ఉబ్బి తబ్బైపోతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఆర్టీసీని అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటామని స్పష్టం చేసింది. కార్మికులకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హమీలపై ఎలాంటి ఆందోళనలు చెందాల్సిన అవసరంలేదని చెప్పింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 1, 2026, 08:58 PM IST
Trending Photos

Air Cooler Hack: రూ.0 ఖర్చుతో కూలర్ ఏసీలా మారుతుంది.. సింపుల్ ఐడియా!
5
air cooler cooling trick
Air Cooler Hack: రూ.0 ఖర్చుతో కూలర్ ఏసీలా మారుతుంది.. సింపుల్ ఐడియా!
EPFO New Portal 2026: PF ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. UAN లేకపోయినా నో టెన్షన్..పాత అకౌంట్స్ ఇప్పుడు ఈజీగా కనిపిస్తాయి!
5
EPFO new portal 2026
EPFO New Portal 2026: PF ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. UAN లేకపోయినా నో టెన్షన్..పాత అకౌంట్స్ ఇప్పుడు ఈజీగా కనిపిస్తాయి!
May 2026 Horoscope: ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య రాజయోగంతో అద్భుతమైన ధనలాభం!
6
Horoscope 2026
May 2026 Horoscope: ఈ రాశుల వారికి లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య రాజయోగంతో అద్భుతమైన ధనలాభం!
Post Office New Rules: పోస్టాఫీసులో కొత్త రూల్స్.. ఇకపై ఈ పేమెంట్లకు పాన్ కార్డు మస్ట్!
5
New Income Tax Rules 2026
Post Office New Rules: పోస్టాఫీసులో కొత్త రూల్స్.. ఇకపై ఈ పేమెంట్లకు పాన్ కార్డు మస్ట్!
CM Revanth reddy: మేడే వేళ తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో శుభవార్త.!.

cm Revanth reddy govt good news to tgsrtc workers on may day: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన మేడే సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో కూడా కార్మికులు మేడే వేడుకల్ని జరుపుకున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ జాక్ తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్ల కోసం సమ్మేను చేపట్టింది. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆర్టీసీ కార్మికులు డిమాండ్లపై దిగొచ్చి వారి సమస్యల్ని పరిష్కరించింది.  మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు మెరుపు ధర్నాను చేపట్టారు.  

నర్సంపేట్ కు చెందిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పెట్రోల్ పొసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే.  మరో ఇద్దరు ఆర్టీసీ సిబ్బంది ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. ఫైనల్ గా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మేకు ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది. ఈ క్రమంలో మేడే వేళ  ఆర్టీసీ కార్మికులకు మరో శుభవార్త చెప్పింది.

ముఖ్యంగా.. సమ్మె కాలంకు మూడు రోజుల పాటు వేతనంతో కూడిన సెలవు దినంగా పరిగణించింది. అంతే కాకుండా.. కేసుల ఎత్తివేతకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం అంగీకరించారు.ఈ మేరకు  ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  

Read more: kadiyam Srihari: కేసీఆర్ అహంకారం వల్లే నేతలు బైటకు పోతున్నారు.!. మాజీ సీఎంపై కడియం శ్రీహరి సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

మేడే వేళ దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేసి కార్మికులకు ఊహించని శుభవార్త చెప్పారు. మరో వైపు కార్మికుల శ్రేయస్సు, సంక్షేమానికి ప్రజా ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందన్నారు.  గిగ్‌ వర్కర్ల కోసం రూ.5 లక్షల ప్రమాద బీమాను సైతం అమలు చేశామన్నారు.  సింగరేణి చరిత్రలో తొలిసారిగా కాంట్రాక్ట్‌ కార్మికులకు రూ.5 వేల చొప్పున బోనస్‌ ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం పట్ల ఆర్టీసీ జాక్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది..

 

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

