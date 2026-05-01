CM Revanth reddy: మేడే వేళ తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో శుభవార్త.!.

cm Revanth reddy govt good news to tgsrtc workers on may day: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన మేడే సంబరాలు అంబరాన్ని తాకాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో కూడా కార్మికులు మేడే వేడుకల్ని జరుపుకున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ జాక్ తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్ల కోసం సమ్మేను చేపట్టింది. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆర్టీసీ కార్మికులు డిమాండ్లపై దిగొచ్చి వారి సమస్యల్ని పరిష్కరించింది. మూడు రోజుల పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు మెరుపు ధర్నాను చేపట్టారు.
నర్సంపేట్ కు చెందిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పెట్రోల్ పొసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. మరో ఇద్దరు ఆర్టీసీ సిబ్బంది ఆత్మహత్యకు యత్నించారు. ఫైనల్ గా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మేకు ప్రభుత్వం దిగొచ్చింది. ఈ క్రమంలో మేడే వేళ ఆర్టీసీ కార్మికులకు మరో శుభవార్త చెప్పింది.
ముఖ్యంగా.. సమ్మె కాలంకు మూడు రోజుల పాటు వేతనంతో కూడిన సెలవు దినంగా పరిగణించింది. అంతే కాకుండా.. కేసుల ఎత్తివేతకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం అంగీకరించారు.ఈ మేరకు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
మేడే వేళ దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేసి కార్మికులకు ఊహించని శుభవార్త చెప్పారు. మరో వైపు కార్మికుల శ్రేయస్సు, సంక్షేమానికి ప్రజా ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందన్నారు. గిగ్ వర్కర్ల కోసం రూ.5 లక్షల ప్రమాద బీమాను సైతం అమలు చేశామన్నారు. సింగరేణి చరిత్రలో తొలిసారిగా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు రూ.5 వేల చొప్పున బోనస్ ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం పట్ల ఆర్టీసీ జాక్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి