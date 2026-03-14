  • Netflix Eyeline Studio: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్‌లో మరో స్టూడియోను ప్రారంభం..

Netflix Eyeline Studio: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్‌లో మరో స్టూడియోను ప్రారంభం..

CM Revanth: భారతదేశంలో ప్రస్తుతం యానిమేషన్ తో పాటు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, కామిక్స్, గేమింగ్ రంగాలు అభివృద్ది చెందుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రంగంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పారిశ్రామిక వేత్తలు ముందుకు వస్తున్నారు. తాజాగా నెట్ ఫ్లిక్స్ కు సంబంధించిన ఐలైన్ స్టూడియో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతులు మీదుగా ప్రారంభమైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 14, 2026, 12:00 AM IST

Netflix Eyeline Studio: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా హైదరాబాద్‌లో మరో స్టూడియోను ప్రారంభం..

CM Revanth  Launches Eyeline Studio: హైదరాబాద్ ప్రస్తుతం భారత దేశ వినోద రంగానికి కేంద్ర స్థానంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో నెట్ ఫ్లిక్స్ సంస్థకు సంబంధించిన ఐలైన్ స్టూడియో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతులు మీదుగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు,తో పాటు నిర్మాత రానా దగ్గుబాటి తదితరులు పాల్గొన్నారు.సీఎం ప్రారంభించిన ఈ ఆఫీస్  32000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది. అధునాతన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, జనరేటివ్ వర్చువల్ ఎఫెక్ట్‌ల కోసం అత్యాధునిక సాంకేతికత  కలిగి ఉంది. ఇవన్నీ బలమైన హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా సపోర్ట్ చేయబడతాయి. లాస్ ఏంజిల్స్, వాంకోవర్, సియోల్, లండన్‌ తరువాత హైదరాబాద్‌లోనే ఐలైన్ స్టూడియోని ప్రారంభించడం విశేషం. ప్రపంచంలో ఐలైన్ స్టూడియోని కలిగి ఉన్న ఐదో నగరంగా హైదరాబాద్ నిలిచింది. హై ఎండ్ విజువల్ స్టోరీ టెల్లింగ్‌, ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ను ఇచ్చేందుకు ఈ స్టూడియో ఉపయోగపడనుంది. 

భారతదేశం ప్రస్తుతం గ్లోబల్ హబ్‌గా ఎదుగుతోంది. డిజిటల్ ప్రొడక్షన్, క్రియేటివ్ టెక్నాలజీలో దూసుకుపోతోంది. ఐలైన్ స్టూడియోస్ ఇండియా కార్యాలయం ప్రారంభం దేశంలోని ప్రపంచ ఉత్పత్తి ప్రమాణాలు, అధునాతన సాధనాలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ వర్క్‌ఫ్లోలను అందించబోతుంది. 

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి  రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ* ..‘ఐలైన్, నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లను తెలంగాణకు స్వాగతించడం హైదరాబాద్‌కు గర్వకారణమన్నారు. హైదరాబాద్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌కు డెస్టినేషన్ గా నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్, నెట్ ఫ్లిక్స్ రెండూ కూడా గ్లోబల్‌గా సక్సెస్ అయ్యాయి. ఈ రెండూ కూడా ఎన్నెన్నో కొత్త అవకాశాల్ని, ఉద్యోగాల్ని సృష్టిస్తూ విజయవంతంగా దూసుకుపోతోన్నాయన్నారు.  అనేక విధాలుగా నెట్‌ఫ్లిక్స్, హైదరాబాద్ రెండూ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న అవకాశాలను, ప్రతిభను కలిపే ద్వారాలన్నారు.  ఐలైన్ ఉనికి హైదరాబాద్ చలనచిత్రం, సాంకేతికత, AVGC రంగానికి ప్రముఖ కేంద్రంగా స్థానాన్ని సుస్థిరం చేస్తుందన్నారు. హైదరాబాద్ నుండి ప్రపంచానికి మన టాలెంట్, మన స్టోరీలు చెప్పడానికి కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తున్నందున వారి ప్రయాణానికి నేను ఎల్లప్పుడూ మద్దతు ఇస్తున్నట్టు తెలిపారు. 

భారత ప్రభుత్వ సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శిసంజయ్ జాజు మాట్లాడుతూ ..‘ప్రస్తుతం నేను పెరిగిన, నాకు చాలా ఇష్టమైన నగరం హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను.  దీన్ని ఇంత త్వరగా పూర్తి చేశారంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. బాహుబలి పుట్టిన సిటీ ఐలైన్ స్టూడియోస్‌కు సరైన ప్లేస్ అన్నారు.  మనది గొప్ప కథకుల చరిత్ర కలిగిన దేశం. AVGCలో హైదరాబాద్‌కు భారీ చరిత్ర ఉంది. ప్రధాన హాలీవుడ్ స్టూడియోలకు ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌లో కార్యాలయాలు ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం స్థాపించబడిన IICTకి ఇక్కడ క్యాంపస్ కూడా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నుండి పాన్-ఇండియా సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారాయి. 

తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్స్, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ మంత్రి డి. శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ* ..‘ఐలైన్ స్టూడియోస్‌ను హైదరాబాద్‌కు స్వాగతిస్తున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  హైదరాబాద్ సృజనాత్మక శక్తి పెరగాలి, ప్రపంచ స్థాయి కథలు చెప్పడానికి చెప్పడానికి  ఇదే డెస్టినేషన్. విద్యార్థులకు ట్యూషన్ చెప్పడానికి అవసరమైన ప్రతిభను నైపుణ్యం కోసం మా ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ సిద్దంగానే ఉంటుంది. వీఎఫ్ఎక్స్, యానిమేషన్‌లో ప్రతిభను పెంపొందించడం ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఐలైన్ స్టూడియోలతో, మేము ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ కథ చెప్పే ప్రదేశంగా నంబర్ వన్ అవుతామన్నారు. 

నటుడు, నిర్మాత రానా దగ్గుబాటి మాట్లాడుతూ* ..‘ఈ రోజు నాకు చాలా నోస్టాల్జిక్‌గా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, చాలా జ్ఞాపకాలు తిరిగి వస్తున్నాయి.  దాదాపు 20 సంవత్సరాల క్రితం, 2005–2006 ప్రాంతంలో హైదరాబాద్‌లో ఇలాంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉండేవి. టెడ్ సరండోస్ ఆ సమయంలో పరిశ్రమతో కనెక్ట్ అవ్వడం ప్రారంభించాడు. నేడు, జెఫ్ షాపిరో వంటి వ్యక్తులు హైదరాబాద్‌కు వచ్చి ఈ ప్రదేశం గురించి సృజనాత్మకతకు తదుపరి కేంద్రంగా మాట్లాడటం చూడటం హైదరాబాద్ ఎంత వరకు అభివృద్ధి చెందిందో చూపిస్తుందన్నారు. వరల్డ్ స్థాయి క్వాలిటీ ఉన్న చిత్రాలను డిమాండ్ చేస్తున్న ప్రేక్షకులకు ముందుగా ధన్యవాదాలు  చెబుతున్నాను. ఆల్రెడీ సినిమా నిర్మాణంలో మన వాళ్లు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఓ బెంచ్ మార్క్‌ను సెట్ చేస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలో ఐలైన్ స్టూడియోస్ ఇక్కడికి రావడంతో ఇండస్ట్రీకి మరింత మద్దతు ఇచ్చినట్టు అయిందన్నారు.  

ఐలైన్ స్టూడియోస్ CEO జెఫ్ షాపిరో మాట్లాడుతూ* ..‘భారతదేశం చాలా కాలంగా ప్రపంచ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌లో నిర్వచించదగిన పాత్ర పోషిస్తుందన్నారు. కేవలం స్కేల్ పరంగానే కాదు, ఇక్కడ సృజనాత్మక, సాంకేతిక ప్రతిభకు ఇక్కడ ఎలాంటి లోటు లేదు. మా స్టూడియోను ఎక్కడ స్థాపించాలో అని మేం ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు మాకు వెంటనే హైదరాబాద్ అయితే గొప్పగా ఉంటుందని అనిపించింది. అందుకే ఈ స్టూడియోను ఇక్కడ నెలకొల్పిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Revanth ReddyEyeline studiousHyderabadNetflixRana Daggubati

