CM Revanth reddy orders to Telangana dgp over Bandi Bhagirath pocso Case: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ పై నమోదైన పోక్సో కేసు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలంగా మారింది. దీనిపై తాజాగా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ నెల 8వ తేదీనే ఫిర్యాదు చేస్తే నిందితుడిపై చర్యలు తీసుకోవడంలో ఇంత జాప్యం ఎందుకు జరిగిందని ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. వెంటనే ఈ కేసుకు సంబంధించి అన్ని విషయాలో లోతుగ విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఈ కేసుకు సంబంధించి పలు విషయాల్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముందుంచారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్ పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీసు బలగాలన్నీ భద్రతా ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమై ఉన్నాయన్నారు. అందు వల్ల కేసు విచారణలో ఆలస్యంమైందని చెప్పారు.
దీనిపై వెంటనే ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తును వేగవంతం చేయాలని సీఎం రేవంత్ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పించాలని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ఇప్పటికే దీనిపై బీఆర్ఎస్ విమర్శనాస్త్రాలను సంధిస్తునే ఉంది. నిన్న ప్రధాని మోదీ సికింద్రా బాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ సభలో కూడా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై భావొద్వేగంగా మాట్లాడిన విషయం తెలిసిందే.
మరోవైపు బండి భగీరథ్ వేధిస్తున్నడని, అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడని మైనర్ బాలిక తల్లి ఫిర్యాదుమేరకు పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు సెక్షన్ 11 రెడ్ విత్ 12 ఆఫ్ పోక్స్ చట్టం కింద కేసు, బీఎన్ ఎస్ 74,75 సెక్షన్ ల కింద కేసులు శుక్రవారం రాత్రి కేసులను నమోదు చేశారు. మరోవైపు బాలికతో పాటు, వారి తల్లిదండ్రులు డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నారని అదే రోజు రాత్రి భగీరథ్ కరీంనగర్ టూటౌన్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేయడంతో ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేశారు.
