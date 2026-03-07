CM Revanth reddy: చట్టాలు చేస్తే సరిపోదు.!. మహిళ దినోత్సవం వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy participated in womens day celebrations in jntu hyderabad: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన అందరు అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవం సంబరాలు అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేశారు. ఈ సారి మార్చి 8 ఆదివారం రావడంతో కంపెనీలు, ప్రభుత్వ కార్యలయాలు, కాలేజీలు, స్కూళ్లలో శనివారమే మహిళా దినోత్సవం సంబరాలను నిర్వహించారు. అయితే.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ లోని జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో మహిళ దినోత్సవం ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్టాండ్ ఫర్ హర్ ప్రొగ్రాంలో మాట్లాడుతూ.. మహిళలను కాపాడటం కోసం చట్టాలు చేస్తే సరిపొదని, అవి సమర్థవంతంగా అమలు అయితేనే మన కల నెరవేరినట్లు అని స్పష్టం చేశారు. ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన మహిళ పలుచోట్ల వేధింపులకు గురౌతుందన్నారు.
సోషల్ మీడియా, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ఆఫీసుల్లో ఇంకా వేధింపుల ఘటనలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. ఇలాంటివి ఆగితేనే మన చేసుకున్న చట్టాలకు అర్థంముందన్నారు. అందరు కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కల్గి ఉండాలన్నారు. మన ఇంట్లో వారికే అవమానం, వేధింపులు జరిగితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతామో.. ఇతరుల పాట్ల అనే విధంగా రియాక్ట్ కావాలన్నారు. అదే విధంగా.. ఒక మహిళ నాయకత్వంలో తెలంగాణ ఏర్పడిందని, తెలంగాణను ఇచ్చిన పార్టీ కూడా మహిళ నేతని సోనియా గాంధీని మరోసారి గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రపతిగా, ప్రధానిగా, లోక్ సభ స్పీకర్ గా ఎంతో మంది మహిళలు అత్యున్నత పదవుల్ని అలంకరించారన్నారు. పలు రాష్ట్రాలకు సీఎంలుగా మహిళలకు బాధ్యతలు అప్పగించిన ఘనత కాంగ్రెస్ దన్నారు.
ప్రతిభాపాటిల్, సోనియా గాంధీ, మీరా కుమారీ, మొదలైన మహిళ నాయకురాళ్లను ఈ సందర్భంగా గుర్తు వారి సేవల్ని ప్రశంసించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మహిళలకు పెద్దపీట వేసిందన్నారు. ప్రభుత్వం పథకాలు మహిళలు పేరు మీద, వారికే ప్రయారిటీ ఇచ్చేలా తీసుకొచ్చామన్నారు. రేషన్ కార్డులు, ఇళ్ల కేటాయింపులు, ఆర్థిక స్వావలంబనలను మహిళలకే ఇస్తున్నామన్నారు. వెయ్యి బస్సులకు మహిళలే యజమానులుగా ఉన్నారని అన్నారు. ప్రత్యేకంగా ఇందిరా మహిళ స్టాల్స్ లను ఏర్పాటు చేశామన్నారు.
దేశంలోనే మహిళలను అగ్రస్థానంలో నిలపడమే కర్తవ్యంగా పొదుపు సంఘాల్ని ప్రొత్సహిస్తున్నామన్నారు. అదే విధంగా తమ ప్రభుత్వం మహిళలకు అన్నిరకాలుగా అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తుందన్నారు.ఈ కార్యక్రంలో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, సీపీ సజ్జనార్, హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
