  • Telugu News
  • Hyderabad City
  CM Revanth reddy: చట్టాలు చేస్తే సరిపోదు.!. మహిళ దినోత్సవం వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy: చట్టాలు చేస్తే సరిపోదు.!. మహిళ దినోత్సవం వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

cm revanth reddy participated in womend day programme:  మహిళల్ని అన్నిరంగాలలో రాణించేలా ప్రొత్సహించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ లోని జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో స్టాండ్ విత్ హర్ కార్యక్రమంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 7, 2026, 01:52 PM IST
  • స్టాండ్ ఫర్ హర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్..
  • మహిళలకు అన్నిరకాలుగా అండగా ఉంటామని వ్యాఖ్యలు..

CM Revanth reddy: చట్టాలు చేస్తే సరిపోదు.!. మహిళ దినోత్సవం వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

 CM Revanth reddy participated in womens day celebrations in jntu hyderabad: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన అందరు అంతర్జాతీయ మహిళ దినోత్సవం సంబరాలు అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేశారు. ఈ సారి మార్చి 8 ఆదివారం రావడంతో కంపెనీలు, ప్రభుత్వ కార్యలయాలు, కాలేజీలు, స్కూళ్లలో శనివారమే మహిళా దినోత్సవం సంబరాలను నిర్వహించారు. అయితే.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ లోని జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో మహిళ దినోత్సవం ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్టాండ్ ఫర్ హర్ ప్రొగ్రాంలో మాట్లాడుతూ.. మహిళలను కాపాడటం కోసం చట్టాలు చేస్తే సరిపొదని, అవి సమర్థవంతంగా అమలు అయితేనే మన కల నెరవేరినట్లు అని స్పష్టం చేశారు. ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన మహిళ పలుచోట్ల వేధింపులకు గురౌతుందన్నారు.

సోషల్ మీడియా, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ఆఫీసుల్లో ఇంకా వేధింపుల ఘటనలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. ఇలాంటివి ఆగితేనే మన చేసుకున్న చట్టాలకు అర్థంముందన్నారు. అందరు కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కల్గి ఉండాలన్నారు. మన ఇంట్లో వారికే అవమానం, వేధింపులు  జరిగితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతామో.. ఇతరుల పాట్ల అనే విధంగా రియాక్ట్ కావాలన్నారు.  అదే విధంగా.. ఒక మహిళ నాయకత్వంలో తెలంగాణ ఏర్పడిందని, తెలంగాణను ఇచ్చిన పార్టీ కూడా మహిళ నేతని సోనియా గాంధీని మరోసారి గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రపతిగా, ప్రధానిగా, లోక్ సభ స్పీకర్ గా ఎంతో మంది మహిళలు అత్యున్నత పదవుల్ని అలంకరించారన్నారు. పలు రాష్ట్రాలకు సీఎంలుగా మహిళలకు బాధ్యతలు అప్పగించిన ఘనత కాంగ్రెస్ దన్నారు.

ప్రతిభాపాటిల్, సోనియా గాంధీ, మీరా కుమారీ, మొదలైన మహిళ నాయకురాళ్లను ఈ సందర్భంగా గుర్తు వారి సేవల్ని ప్రశంసించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా మహిళలకు పెద్దపీట వేసిందన్నారు. ప్రభుత్వం పథకాలు మహిళలు పేరు మీద, వారికే ప్రయారిటీ ఇచ్చేలా తీసుకొచ్చామన్నారు. రేషన్ కార్డులు, ఇళ్ల కేటాయింపులు,  ఆర్థిక స్వావలంబనలను మహిళలకే ఇస్తున్నామన్నారు. వెయ్యి బస్సులకు మహిళలే యజమానులుగా ఉన్నారని అన్నారు. ప్రత్యేకంగా ఇందిరా మహిళ స్టాల్స్ లను ఏర్పాటు చేశామన్నారు.

Read more: Ktr On Revanth reddy: రాష్ట్రంలో బుల్డోజర్ రాజ్యం నడుస్తొంది.!. కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

దేశంలోనే మహిళలను అగ్రస్థానంలో నిలపడమే కర్తవ్యంగా పొదుపు సంఘాల్ని ప్రొత్సహిస్తున్నామన్నారు. అదే విధంగా తమ ప్రభుత్వం మహిళలకు అన్నిరకాలుగా అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తుందన్నారు.ఈ కార్యక్రంలో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, సీపీ సజ్జనార్, హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CM Revanth ReddyInternational Womens DayStand with her programmeWomen Empowermentstand with her

