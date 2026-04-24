  • Rtc Driver Death: ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ కన్నుమూత.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి.. కీలక నిర్ణయం.!.

Narsampet rtc driver death tragedy Warangal: ఆర్టీసీ సమ్మె మూడో రోజుకు చేరుకుంది. ఈ క్రమంలో పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించిన వరంగల్ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడు. ఈ విషాదంపై సీఎం రేవంత్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 24, 2026, 08:46 AM IST
cm Revanth reddy reacts on narsampet rtc driver shankar goud death tragedy : తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది. ముఖ్యంగా తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్లపై వెనక్కు తగ్గెదిలేదని ఆర్టీసీ జాక్ స్పష్టం చేసింది.  వరంగల్ లో నర్సంపేట్ కు చెందిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ నిన్న పెట్రోల్ పొసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హైటెన్షన్ నెలకొంది. వెంటనే శంకర్ గౌడ్ ను స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత మరల హైదరాబాద్ లోని అపోలో డీఆర్ డీవో కు తరలించారు. నిన్న ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందించారు. తొలుత ఆయన అంబులెన్స్  లొ తీసుకెళ్తున్నప్పుడే చనిపోయారని ప్రచారం జరిగింది. కానీ దీన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఖండించింది.

ఆయనకు ఐసీయూలో  చికిత్స  అందించినట్లు చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో శంకర్ గౌడ్ 80 శాతం కాలిన గాయాలతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ హైదరాబాద్ లోని డీఆర్ డీవో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ శుక్రవారం తెల్లవారు జామున తుదిశ్వాస విడిచారు.  దీంతో ఆర్టీసీ జాక్ ప్రభుత్వంపై సీరియస్ అయ్యింది. మరోవైపు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులుఎలాంటి కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకొవద్దరి ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

సీఎం రేవంత్ ఏమన్నారంటే..?

మరోవైపు డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ కన్నుమూతపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు.  శంకర్ గౌడ్ చనిపోవడంపై తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందన్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం అన్నివిధాలుగా సిద్దంగా ఉందన్నారు.

ఏ సమస్యలకైన చర్చల ద్వారా పరిష్కారం దొరుకుతుందన్నారు. అంతే కాకుండా కార్మికులు తొందర పడి తమ జీవితాలను, తమకుటుంబాలలో కన్నీళ్లను మిగిల్చే పనులు చేయోద్దని సీఎం రేవంత్ భరోసా ఇచ్చారు.
ఈ రోజు తెలంగాణ మంత్రులు, ఆర్టీసీ జాక్ తో చర్చలు జరపనుంది.

ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కన్నుమూత  వేళ ఈ చర్చలపై తెలంగాన వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. మరోవైపు డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలని , ఎక్స్ గ్రేషియా ఇవ్వాలి, కుటుంబంలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని ఆర్టీసీ కార్మికులు ప్రభుత్వంను డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు.

