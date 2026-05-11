/CM Revanth reddy: ప్రధాని మోదీ మేరే సే జోడో ఆఫర్.. ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఏమన్నారంటే..?

CM Revanth reddy reacts pm modi mere se jodo offer: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటన తర్వాత ఒక్కసారిగా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. ముఖ్యంగా హెచ్ఐసీసీలో ప్రధాని మోదీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిల మధ్య జరిగిన ఆసక్తికర చర్యలు దేశ రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారాయి. ఈ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తాను రాజకీయాలు మాట్లాడన్నారు. గతంలో ప్రధానిగా మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏవిధంగా అయితే గుజరాత్ కు డెవలప్ మెంట్ కు తోడ్పాటు అందించారో అదేవిధంగా తెలంగాణకు ప్రస్తుతం ప్రధానిగా ఉన్న మీరు సాయం అందించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. దీనికి అంతే సున్నితంగా ప్రధాని మోదీ సైతం తాము గుజరాత్ కు ఏవిధంగా అయితే కేటాయింపులు చేశామో అదే విధంగా తెలంగానకు కేటాయింపులకు సిద్దమన్నారు. కానీ అలా చేస్తే ఇప్పుడు అందిస్తున్న కేటాయింపుల్లో సగం తగ్గిపోతుందని అన్నారు.
ఈ క్రమంలో మీరు ఆశీస్తున్నట్లు 3 డాలర్ల ట్రిలియన్ ఎకానమిని చేరుకొలేరని అన్నారు. అందుకే మేరే సే జోడో అని ప్రధాని మోదీ వేదిక మీదనే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై దేశ రాజకీయాల్లో చర్చలు కాక రేపాయి. తాజాగా.. దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చిట్ చాట్ లో ప్రధాని వ్యాఖ్యలను స్వాగతీస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
ప్రధాని మోదీ ఇటీలవ తమతో కలిసి నడవాలని ఇచ్చిన ఆఫర్ ను స్వాగతిస్తున్నామని అన్నారు.అభివృద్ధి, సంక్షేమంకోసం కేంద్రంలో కలసి నడుస్తామన్నారు. వికసిత్ భారత్ లాగే విజన్ 2047 సాధనకు, 3 డాలర్ల ట్రిలియన్ ఎకానమి అందుకునేందుకు కేంద్రంతో కలిసి పని చేస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా.. కేంద్ర, రాస్ట్రాలు ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణితో ముందుకు వెళ్తాయన్నారు. తమ పార్టీలు, ఐడియాలజీలు వేరైన కూడా తెలంగాన డెవలప్ మెంట్ కోసం కలసి పనిచేస్తామన్నారు.
దీనిపై ఇప్పటికే ఎన్నోసార్లు ఢిల్లీకి వెళ్లిన కేంద్రం నుంచి సరైన రెస్పాన్స్ రాలేదన్నారు. తమకు ఒక్క 2 గంటలకు తమకు సమయం ఇస్తే పూర్తి ప్రణాళికలు వివరిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. అదే విధంగా మావోయిస్టులపై, ముస్లింలు ఈ దేశంలోని వారేనని రేవంత్ అన్నారు. మనుషుల్ని చంపడం సమస్యలకు పరిష్కాకం కాదన్నారు. మావోయిస్టులు, ముస్లింలను వేరుగా చూడటం సరికాదని, విడగొట్టడం అని మోదీ చేసిన వ్యాఖ్యలు సబబు కాదన్నారు.
కాంగ్రెస్ హయాంలోనే బీజేపీ ఎదిగిందని.. మేము బీజేపీ ప్రమాదకరం అని చెప్పాలా అంటూ ప్రశ్నించారు. అంతే కాకుండా తమ అసమర్థతను కప్పిపుంచుకునేందుకు దేశ ప్రజలు ఇది కొనాలి.. ఇది కొనకూడదు అని తమపై అప్రకటిత నిషేధాలు చేస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొత్తంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్రంపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మరోసారి రాజకీయ దుమారం చెలరేగిందని చెప్పుకొవచ్చు.
